Benešová se kroutí jak had, zbaběle, věty o objednání stíhání zveřejnit musí

Pokud výrok Benešové nebude doložen, může být chápán jako další útok prezidenta na justici, jako msta za to, že s ohýbáním soudů (naštěstí) neuspěl.

Podle očekávání začala Marie Benešová (za Hrad a ANO) vykonávat úřad ministryně spravedlnosti. Odmítla žádost poslanců, aby zveřejnila svou zprávu, jež mimo jiné údajně říká, že si lze v Česku objednat trestní stíhání. Tvrdil to prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš (ANO).

Předsedovi poslanců Pirátské strany Jakubu Michálkovi Benešová odpověděla toto: "Nelze tuto zprávu zveřejnit. Je to neveřejná listina určená pro prezidenta, takže z mé strany ji nedostanete. A můžete se obrátit na prezidentskou kancelář." Michálek však dodal, že mu Hrad zprávu nedal: "Já jsem dostal odpověď od Kanceláře prezidenta republiky, že tou zprávou nedisponuje," oznámil.

Ministryně nyní tvrdí, že materiál vypracovala jako "oponentní zprávu ke koncepci a cílům ministerstva spravedlnosti se zaměřením na státní zastupitelství", a dodává: "Já jsem tam popisovala různé jevy, které jsou v současné době aktuální, co se týče státních zástupců. Popsala jsem tam třemi větami dvě kauzy, které jsou dostupné z veřejných zdrojů."

A ještě co o podstatě věci sdělil Miloš Zeman; v březnu v TV Barrandov popsal, jak mu Benešová "říkala, a ukazovala to právě ministru Kněžínkovi, že má konkrétní dokumenty o tom, že si u nás lze objednat trestní stíhání. Doslova objednat". Takže z části "neveřejné listiny" učinil výbušné veřejné oznámení.

Jedno z nejvážnějších obvinění, jaké si lze v demokracii představit. Stát, kde si pracháč, politik nebo mafie může objednat likvidaci soupeře. Když k tomu připočteme fakt, že tuto zemi řídí trestně stíhaný premiér, bývalý agent StB, vypadáme opravdu hrůzostrašně.

Jak je možné, že Benešová odmítá svoji "oponentní zprávu" k justiční koncepci zveřejnit? Nikdo, zdá se, ji nezná, jen ona a snad prezident, přitom obsahuje vážné obvinění. Ta dáma není nějaká "no name", která si pustila hubu na špacír, byť před hlavou státu, nýbrž členka vlády odpovědná za justici, přítelkyně prezidenta. Materiál dělala jako poradkyně pro prezidenta, tedy pro stát, pro nás, je povinna ho ukázat.

Bradáčová: Měla podat trestní oznámení

Je povinna tu zprávu dát nejen poslancům, ale nám všem. Její tvrzení mají ležet ve všech redakcích (sama prozradila, že vychází z veřejných zdrojů, zpráva tedy nemůže být tajná), má být přístupná veřejnosti, diskutovaná, mají ji dostat experti na trestní právo, policie, žalobci, znalci oněch údajných inkriminovaných kauz (prý Beretta a Škoda Transportation versus České dráhy; mimochodem už dnes někteří znalci tvrdí, že se Benešová v těchto případech mýlí).

Jestli u nás lze "objednat trestní stíhání", nebo ne, to má být zásadním tématem od března, kdy to prezident vytroubil u Soukupa do světa.

Připojme (za mnohé jiné) vyjádření pražské vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové pro Rozhlas Plus: "Žádné důkazy pro takovýto výrok nemám… Pokud by byly a pokud je považuje za závažné, tak by se (Benešová, pozn. red.) měla obrátit na orgány činné v trestním řízení, na policii nebo na státní zastupitelství, aby se mohly prošetřit. Já takové informace a důkazy, abych mohla učinit takovýto závěr, nemám."

Bradáčová dodala, že takové výroky podlamují důvěru v justici a "jsou nebezpečné. Každý takový výrok by měl být podložen důkazem proto, aby mohl být potvrzen nebo vyvrácen. A pokud by tomu tak bylo, tedy, cituji, 'by bylo možno objednat trestní stíhání', tak by to skutečně byla věc velmi alarmující. A byl by proti takové věci nutný zásah. Ale za celou dobu svého působení na státním zastupitelství jsem nikdy důkazy o tomto neměla, stejně jako reálné informace".

Když to shrnu, proč Benešová nepodala trestní oznámení? Je přece přesně na tohle odbornice (pro hejtmanku Janu Vaňhovou v roce 2012 vypracovala trestní oznámení na Lea Steinera, na muže, který zveřejnil jména lidí údajně se podílejících na rozkrádání dotačního programu ROP Severozápad). Podat trestní oznámení kvůli objednání trestního stíhání byla a je její povinnost.

A proč vlastně svoji analýzu tají? Bojí se, že bude veřejně rozcupována, že se ukáže jako mylná? Nejspíš ano, těžko si představit jiný důvod. Jenomže, jak už řečeno, ona nyní nese odpovědnost nejen za své výroky (a za to, co předala hlavě státu), ale i za justici.

Pokud svoji výbušnou zprávu nezveřejní a neobhájí (to je zásadní moment, ono tvrzení plus letitá spřízněnost se Zemanem přece byly důvodem, proč se stala ministryní místo dobře fungujícího Jana Kněžínka), nemá ve vládě co dělat.

Ještě poznámka. Zeman se nedávno střetl s justicí, pokoušel se ovlivňovat soudy, byl přistižen a odhalen, on i jeho spolupracovníci. Výrok Marie Benešové o tom, že si lze v Česku objednat trestní stíhání, pokud nebude doložen, může být chápán jako další útok na justici, jako msta za to, že prezident Zeman s ohýbáním soudů (naštěstí) neuspěl. Což je další důvod, aby šla Benešová s pravdou ven a nemlžila.