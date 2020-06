Bude hůř, říká Minář. A Babiš se bojí demonstrací

Otázkou je, jestli Milion chvilek pro demokracii a další spolky vytrhnou společnost z letargie. Z lhostejnosti k vlastnímu osudu i osudu našich dětí.

V centru Prahy, na Staroměstském náměstí, demonstrovali lidé svolaní Milionem chvilek pro demokracii. Sešli se i na dalších místech Česka, celkem 167 shromáždění. Nechutné bylo, co akci Milionu předcházelo, jak jednala Babišova vláda, do jakého chaosu upadla, jak se zachoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), ale i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Vysmívali se Základní listině práv a svobod, svobodě shromažďovací. A reakce "milionářů" byla zprvu velmi opatrná.

Přesně před týdnem jsem napsal text "Demonstrovat zakázáno!" Téma se ujalo, novináři se začali ptát, jak to vlastně je. Vnitro se odkazovalo na text své informace "k oznamování shromáždění v době trvání omezení pohybu osob a nouzového stavu". Tvrdilo, že akce nad 300 osob (od 8. června nad 500) je zakázána. Podle právních expertů vnitra totiž byla splněna podmínka, že vláda musí přesně vymezit počet lidí při "konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách".

Naší prioritou je chránit zdraví občanů. Proto všechna ta opatření. Demonstrace jsme ale nikdy nezakázali. Abychom však předešli pochybnostem, přicházíme s výjimkou ze zákazu akcí nad 500 os. pro shromáždění konaná podle zákona o právu shromažďovacím, s účinností od dnešní 15h. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) June 9, 2020

Ústavní právníci (třeba Jan Wintr v ČRo Plus 2. června) toto tvrzení zpochybnili jako neúnosné. Hamáček Aktuálně.cz napsal: "Výkon shromažďovacího práva nelze omezit mimo období nouzového stavu opatřením obecné povahy, které vydává ministerstvo zdravotnictví ve formě mimořádného opatření." Ministr Vojtěch tvrdil, že omezení platí. Bordel, chaos, absolutní (úmyslná?) neochota vlády mluvit jasně.

Tři hodiny před úterní demonstrací ministr Vojtěch tweetoval: "Naší prioritou je chránit zdraví občanů. Proto všechna ta opatření. Demonstrace jsme ale nikdy nezakázali. Abychom však předešli pochybnostem, přicházíme s výjimkou ze zákazu akcí nad 500 os. pro shromáždění konaná podle zákona o právu shromažďovacím, s účinností od dnešní 15h."

A toto se objevilo na stránkách jeho ministerstva: "Výslovně se vymezuje, že zákaz konat hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 500 osob se nevztahuje na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů."

Tři hodiny před demonstrací, kterou se už Milion rozhodl omezit na 500 účastníků. Co se asi stalo? Premiér Babiš, jehož ministr Vojtěch poslouchá na slovo (viz tiskovka "a nebuďte slušnej"), demonstrace nechce. Obává se jich. Zároveň však asi nechtěl, aby soud znovu Vojtěchovi řekl, že porušuje zákon (jako nedávno). A tak čekali, jak jen to šlo, a tři hodiny před akcí Milionu poslušný Vojtěch "ustoupil". Trapné, podlé.

Příliš opatrní "milionáři"

Jak jednal Mikuláš Minář a spol.? Znali stanoviska ústavních právníků, ale couvli. Báli se, že na ně Babiš šije past, chce je vehnat do "zakázané" demonstrace, jež se pak "náhodou" může stát novým centrem šíření viru a spolek to poškodí. Trochu stihomam. Omezení na 500 lidí, drzý zásah do Listiny práv a svobod, chtělo tvrdou občanskou neposlušnost, necouvat. Však by pak soud řekl, že jednali po právu.

Když však Vojtěch vyslal svůj "tweet na poslední chvíli", Milion na Facebooku jásal: "Vyhráli jsme! Ministr Vojtěch ustoupil a uznal, že dosavadní výklad ministerstva zdravotnictví byl nesprávný… Ubránili jsme tím základní občanské právo. Teď už je i vládě zřejmé, že lidská práva nejsou kus hadru." O. K., ale do té chvíle chtěli ustoupit.

Demonstrace sama byla klidná, přišlo hodně lidí, stáli na značkách dva metry od sebe. Zároveň byla cítit jistá únava a deziluze Milionu. Mikuláš Minář řekl: "Nedělejme si iluze, situace je vážná a bude hůř." Připomnělo to slova Václava Havla z 1. ledna 1990: "Naše země nevzkvétá. Velký tvůrčí a duchovní potenciál našich národů není smysluplně využit…"

Minář připomněl: "Už dva roky pokračujeme v protestech, za tu dobu jsme dvakrát naplnili letenskou pláň. Uspořádali jsme společně 20 velkých a více než 1500 lokálních akcí, kterých se zúčastnily statisíce lidí po celé zemi. Bylo to všechno vůbec k něčemu?" Ta otázka je namístě. Babišovi díky covidu stouply preference, prosazuje svou po celé zemi.

Chcíplá opozice

Minář si odpověděl, že protesty smysl měly: "Společně jsme upozornili na problémy naší země. Pomysleme na to, kolik lidí se začalo nově zajímat a angažovat. Kolikrát vláda už ustoupila. A kolik mnohem horších věcí se díky nám nestalo. Hlavu vzhůru, tohle není malá věc. Něco takového tu nebylo od revoluce a nevzdáme to."

Pěkné až na to, že ani 280 000 protestujících s vládou příliš nehne. Jak Babiš vidí skulinku, šup do ní (viz třeba návrh zákona o evidenci skutečných majitelů firem a fakt, že podle ní by byl Babiš sice považován za vlastníka svěřenských fondů, ale nikoli holdingu Agrofert). Atd.

Minář přiznal, že protesty a sílící občanské aktivity (které dočasně zabrzdil covid) nemají dostatečný efekt: "Zatím žádná sláva. Je nejvyšší čas, aby opoziční strany ukázaly, že se s nimi dá počítat. Protože pokud nic zásadně nezmění, tak se ani tady nic nezmění. A bude se nám chtít chodit další čtyři roky stále upozorňovat na ty samé problémy?"

Je to tak, zatímco občanský pohyb tu je za poslední dva roky zcela mimořádný, pohyb mezi opozicí je mnohem slabší, je prostě chcíplá. Pravda, na začátku demonstrace Minář ocenil odvahu předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) vzepřít se Číně, Hradu a vládě a dav mu tleskal. Ale společný postup opozice nevidíme, jen málo.

Minář občanskou společnost (a asi i sebe) burcoval: "Zásadní bude rok 2021. Pokud existuje naše silná stránka, je to schopnost zmobilizovat společnost. Využijeme naše schopnosti, abychom spojili co nejvíce lidí ve společném největším úsilí pro změnu, jakou kdy tahle republika viděla."

Všech 167 akcí jistě mělo smysl, starat se o svou zemi, o svobodu a demokracii, má výsostný smysl. Otázkou je, jestli Milion a další spolky vytrhnou společnost z letargie. Z lhostejnosti k vlastnímu osudu i osudu našich dětí.