Češi jako pistolníci? Proč se nebránili komunistům? Obrana se zbraní míří do ústavy

Ministrům je fuk, že pro prostší občany může právo na obranu zbraní v Listině znamenat: No tak to žádnej zbrojní průkaz nepotřebuju! (A hurá do domobrany.)

Překvapení, jež vlastně není překvapením: vláda v pondělí podpořila senátní návrh ústavního zákona, který chce do Listiny základních práv a svobod zakotvit právo bránit sebe i jiné se zbraní za podmínek stanovených zákonem. Překvapení je to proto, že ministerstva byla původně proti. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) řekl, že řada ministrů - i on - při projednávání změnila odmítavý nebo zdrženlivý názor, a to i kvůli vývoji bezpečnostní situace v Česku. O změně ústavy se prý bouřlivě diskutovalo.

Premiér Andrej Babiš často a zcela mylně kritizuje parlament jako cosi užvaněného a zbytečného, kde jeho makající kabinet jen ztrácí čas. A přitom se vláda, kterou on z valné části ovládá, připojí k návrhu, který je surogátem zbytečnosti, dokonce nebezpečné zbytečnosti, jež těžko povede k něčemu dobrému.

Oč jde? O dvě věci. Oficiálně o to, aby byl změněn článek 6 Listiny základních práv a svobod. Nově má vypadat následovně: "Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením. Nikdo nesmí být zbaven života. Trest smrti se nepřipouští. Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné. Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon." Poslední věta tam zatím není, byla by vložena nově.

Je dobré vnímat článek 6 Listiny jako celek. Vyjadřuje zásadní postoj vrcholící odmítnutím trestu smrti. Připomíná, co není porušením práva na život (policista zastřelí útočníka, který ohrožuje naše životy). Stát je zde parlamentem zavázán naše životy chránit. A do toho, jako pěst na oko, má být nově zaručeno "právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní" plus dovětek "za podmínek, které stanoví zákon". Jinými slovy, máme zákony, které právo na zbraň upravují, nic víc není potřeba, ale nevadí, vrazí se to do ústavy. - Oficiálně tedy jde o jakési zdůraznění, že budeme národ pistolníků, že má každý ústavní nárok na krochnu či samopal. (Ale zároveň ten nárok má naštěstí jen ten, kdo splní nezbytné zákonné podmínky.)

Komická je důvodová zpráva k návrhu: "Právo na obranu náš právní řád obsahuje jen na zákonné úrovni." (Jen na zákonné úrovni? Co je to za blbost? Jaké "jen"? To se má všecko rvát od ústavy?) "Vzhledem k významu práva na život, které je právo nejzákladnější, protože bez života ostatní práva člověka nemohou být naplněna, návrh považuje za správné symbolicky povýšit toto právo na úroveň ústavní, což má i význam v tom, že lidé se mohou ochrany základních práv dovolávat v rámci ústavní stížnosti u Ústavního soudu."

Relativně bezpečno

Jak to chápat? Nechtějí mi povolit nosit zbraň, neprošel jsem psychotesty nebo špatně vidím, třesou se mi ruce, ale chci pistoli či co, tak vyrukuju na Ústavní soud? Nebo jinak, porvu se v hospodě, budu se bránit pistolí, na niž nebudu mít povolení, ale nově vytasím své ústavní právo?

Dál důvodová zpráva říká: "Jde i o reakci na současné obavy o oblast bezpečnosti. Návrh dává ústavní rozměr právu každého bojovat o svůj život i za užití zbraně proti útoku. Území Čech, Moravy a Slezska lze z dlouhodobého hlediska považovat za relativně bezpečné, přesto však dochází k individuálnímu násilí." Tyhle věty nezní fér, podobají se rétorice všelijakých fake news dezinfo severů. Je u nás "relativně bezpečno"? Ne. U nás je vysoce bezpečno. A jistě, i tady občas dojde k násilí.

Jako třeba v únoru 2015 (byla to však zcela výjimečná situace), když na hosty restaurace Družba v Uherském Brodě během oběda zaútočil střelec a zabil osm lidí. Tam jsme to viděli: i trénovaní policisté, kteří jsou se zbraněmi srostlí, se báli jít dovnitř.

Tohle právo nepatří do ústavy, ve výsledku může mít opačný efekt, může naše životy ohrožovat. Použít, byť v sebeobraně, zbraň, to vyžaduje železné nervy a tvrdý trénink. Vycvičenou psychiku. Představme si teroristy v pařížském klubu Bataclan a jak na ně někdo vytáhne pistoli. Masakr by byl ještě horší.

Jak řečeno výše, jde o dvě věci. Nejen o symbolické zavedení zbraní do ústavy, kde nemají co dělat. Tahle absurdní novela Listiny je především šprajc "vlastenců" z ODS a dalších stran vůči Evropské unii (vůči nám samým tedy). Vůči směrnici, která omezuje držení určitého druhu zbraní. Její smysl byl v zemích jako Francie či Německo celkem jasný: některé státy EU čelily brutálním teroristickým útokům a snažily se omezit přístup potenciálních útočníků k poloautomatickým puškám a pistolím. U nás se toho chopili kritici unie a udělali ze zbraní symbol svobody.

Absurdní, že se tohle odehrává v zemi, kde zdrcující většina lidí nedokázala nijak (natožpak se zbraní) vzdorovat totalitnímu, komunistickému režimu. Češi jako celek nejsou žádní pistolníci, dávno jimi nejsou. Dny Jana Žižky z Trocnova nenávratně minuly. Nejsme ani Američané. A přece, navzdory EU, se s kvéry fotila poslankyně Jana Černochová (ODS), prezident Zeman a jeho žena Ivana, bývalý ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) a další. A petici, již sepsala LIGA LIBE (Lidskoprávní, Bezpečnostní…), podepsalo 110 tisíc potenciálních Rambů, Terminátorů či Buffalo Billů.

Tak určitě, 110 tisíc podpisů, o ty zřejmě jde, kvůli nim vláda otočila a nesmyslný, zbytečný návrh nečekaně podpořila. (Tři sta tisíc lidí na Letné s ní ale nehne.) Ministrům je šumafuk, že pro prostší občany může právo na obranu zbraní v ústavě znamenat: No tak to žádnej zbrojní průkaz nepotřebuju! (A hurá do domobrany.)