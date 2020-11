Činnost vlády za covidu se bude muset vyšetřit. Nese obří odpovědnost

Jan Hamáček sice zřejmě u některých rozhodnutí skutečně přítomen byl (jistě ne u všech), ale spoléhá na to, že volal po tvrdším a rychlejším postupu.

Je brzy na to, aby vláda skládala "covidové" účty? Ne. V dobře fungující demokracii by vládní kroky stále kontrolovala sněmovna. U nás se to neděje. Jakýsi pokus o nápravu poslanci předvedli minulý pátek, když jednali o prodloužení nouzového stavu a neodsouhlasili Babišovu kabinetu celý měsíc, ale jen dva týdny. Sněmovna však nijak nezkontrolovala, jak vláda pracovala při první vlně, i když bylo epidemiologům ve světě i u nás jasné, že přijde vlna druhá. Jako celek byla pasivní, když vláda nic nedělala na začátku vlny druhé.

Teď se situace mění (příští podzim nás čekají sněmovní volby). Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) Seznamu Zprávy odpověděl na otázku, jak by se měl postup vlády během koronakrize vyšetřit: "Poté co druhá vlna odezní, tak by za mne bylo nejčistší se v Poslanecké sněmovně dohodnout a udělat vyšetřovací komisi, která by vyšetřila a ukázala, jak to bylo a nebylo." Bude to podporovat a iniciovat? "To, aby se ústavní vyšetřovací komise ustavila, jednoznačně podpořím. Mělo by se totiž odpovědět na otázku, kdo před druhou vlnou pochybil, jak pochybil a jak to celé zpětně bylo," řekl šéf sociální demokracie.

Existuje i jiná cesta, jak kroky vlády během krize, jejich včasnost, intenzitu, oprávněnost vyšetřit. Babišův kabinet by mohl zažalovat člověk, jemuž někdo blízký zemřel na covid v druhé vlně pandemie. - K Hamáčkovým větám dodejme, že poslanecká komise nejen vyšetří, kdo pochybil a jak pochybil, ale taky může podat trestní oznámení. To má pak váhu, protože komise oplývá velkými pravomocemi.

Podle zákona o jednacím řádu sněmovny může žádat podklady (samozřejmě i od vlády, zápisy jednání, hlasování), vyžadovat nezbytná vysvětlení a vyslýchat svědky, přibrat znalce, odborníky, vyšetřovatele a administrativně technické pracovníky. Na zřízení vyšetřovací komise stačí návrh nejméně jedné pětiny všech poslanců.

V pondělí Česko zaznamenalo okolo 3,5 tisíce mrtvých v souvislosti s covidem. Není to legrace. Vláda musí vědět, že se bude zodpovídat za to, jak zemi v krizi vedla, jestli dělala věci dobře, včas, odpovědně, nebo něco zanedbala, jednala opožděně. Hamáček Seznamu Zprávy odpovídal i na poznámku, že jiné evropské státy nařídily občanům přes léto nosit roušky, nenechaly situaci zajít tak daleko: "Tak ony teď vidí náš případ tak, jak my jsme viděli na jaře Itálii. A spousta států teď jako odstrašující příklad vnímá nás. Nechtějí se dostat tam, kam my, takže podle toho nastavují svá opatření."

Vláda není jen marketing, za zemi odpovídá

Zní to jako přiznání, že česká vláda selhala. Proč to Hamáček dělá? Je přece vicepremiér? Pokud měl pocit, že premiér Babiš nereaguje, měl buď křičet, nebo z vlády odejít. Odpovědí je víc. S vyšetřovací komisí zřejmě zcela najisto počítá. Chce ukázat, že on dělal, co mohl, on si ruce myje. A myslí na velké volby, vidí, jak ANO klesly preference a snaží se chránit ČSSD, oddělit ji od Babiše, s nímž stranu spojil.

Babiše už teď označuje ne za viníka, ale za hlavního strůjce vládní strategie. Řekl o něm: "On jako předseda vlády všechna opatření schvaloval a sám do toho všeho do jisté chvíle razantně vstupoval a o věcech rozhodoval. S ohledem na minulost si například pamatuji, jak jsem 23. července vyzýval lidi, aby nosili roušky. Na to mi bylo premiérem řečeno, abych se staral o Českou poštu a nehrabal se ve zdravotnictví, takže i já s tím mám své zkušenosti, ale obecně nemá cenu teď dělat hon na čarodějnice." Zní to jako návod pro komisi: tady máte datum, můžete si to v zápisech z následující vlády ověřit.

Na jednu stranu Česko (a celý svět) zažívá bezprecedentní situaci. Na druhou stranu právě v takové době na krocích vlády nejvíc záleží. My tak nejsme zvyklí uvažovat, ale vláda nese odpovědnost. Pokud včas nevyžaduje roušky, nevede lidi k opatrnosti, odpovídá za to. Pokud dostatečně nechrání zdravotníky, seniory, odpovídá za to. Jednotlivé resorty stát skutečně vedou. Stejně tak vláda nese odpovědnost za všecka omezení a jejich dopady, musí je umět obhájit.

Vláda neslouží jen k ovládání země, k sebepropagaci a podpoře zájmů jejích jednotlivých aktérů s premiérem na prvním místě, má zemi co nejlépe řídit a spravovat. Vzpomeňme, jak chtěl bývalý ministr Adam Vojtěch (ANO) zavádět masově roušky a Babiš mu to zatrhl. Jak chtěl Hamáček v první vlně spustit činnost Ústředního krizového štábu a premiér mu v tom z ryze politických či marketingových důvodů bránil.

Hra na "jsme jedničky" skončila

Babiš na volání po poslanecké vyšetřovací komisi reagoval podrážděně: "Mě překvapuje, že to navrhuje pan Hamáček, který byl u všech rozhodnutí vlády, na všech radách pro zdravotní riziko. Kdyby to navrhla opozice, tak tomu rozumím." Pokusil se sám sebe uklidnit: "Parlamentní komise nikdy nic nevyšetřily, je to čisté politikum a akorát to bude politicky zneužíváno." A ještě dodal: "Pokud to má někdo vyšetřovat, tak to budou vyšetřovat orgány, které jsou k tomu příslušné." Předseda vlády zároveň míní, že teď není čas zjišťovat, kdo něco zanedbal: "V této chvíli bychom měli spíš mluvit o tom, jak pandemii společně překonáme, než o hledání nějakých viníků."

Jak už řečeno, Hamáček sice zřejmě u některých rozhodnutí skutečně přítomen byl (jistě ne u všech), ale spoléhá na to, že volal po tvrdším a rychlejším postupu. Pravdu má Babiš v tom, že poslanecká vyšetřovací komise je "politikum", sedí v ní poslanci, tedy politici, a jednají o věcech, jež měly na veřejnost obří dopad. V případě covidu na celou zemi.

Pokud jde o účinnost komisí (když se mu jedna hodila, tak ji chválil, to byla komise zřízená, aby vyšetřila privatizaci OKD), zopakujme, že mluvíme o situaci, která postihla celou zemi, tisíce lidí zemřely a stát za jednotlivé kroky zaplatí stovky miliard. Je to úplně jiný level.

A Babišova věta o tom, že teď máme mluvit o tom, jak pandemii společně překonáme, ne o hledání nějakých viníků? Zčásti má pravdu. Covid zvládneme jedině společně. Ale premiér i jednotliví ministři musí každý den vědět, musíme jim to denně připomínat, že nesou odpovědnost. Dětská hra "jsme jedničky" skončila. Topíme se v maléru. Oni se budou zodpovídat za to, co dělají a nedělají, dělali a nedělali. (My si samozřejmě přejeme, aby to dělali co nejlíp.)

Roušky i venku a emoce na pochodu. Poradí si vláda? Jan Hamáček hostem DVTV (video z 19. října 2020)