Člověk v tísni učí děti o fake news. Fejkaři zuří, potřebují prodat lži o chemtrails

Ekolog Bedřich Moldan k článku v Učitelských novinách: "... přináší snůšku nepravd, polopravd, zkreslení, smyšlenek, bizarních historek, ale i útoků, nesmyslných nařčení a obviňování. Je to dezinformace a fake news v krystalicky čisté podobě." Jak si s tím mají učitelé poradit?

V Česku se bojuje o realitu, o výklad toho, co se děje. Jedno z klíčových míst toho střetu představují školy. Tam se žáci učí chápat svět, tam se tvoří budoucnost. Jde o to, aby děti chápaly, co jsou fake news, aby si uvědomovaly cenu demokracie, aby pro ně měla smysl svoboda, aby vnímaly změny klimatu a hledaly cesty, jak jim bránit. Tak je vykolíkováno bojiště. Hodně jde o to, jací učitelé dnes učí, od základek až po univerzity.

Čerstvě zareagovala Učitelská platforma na debatu Rady Českého rozhlasu o mediálním vzdělávání. Radní Petr Žantovský tam podle platformy lživě informoval o nízké kvalitě lektorů neziskové organizace Člověk v tísni. Navrhl omezit spolupráci neziskovek se školami. Platforma to považuje za nepřípustné zasahování do autonomie škol. "Obavy" Žantovského (ve skutečnosti jde o útok) vycházejí z neinformovanosti a neznalosti vzdělávacího prostředí.

Žantovský je zakladatel "Asociace nezávislých médií", jež rozdává "Krameriovy ceny". Asociaci s ním založili bývalý policejní prezident Stanislav Novotný, zřizovatel dezinformačních webů Lajkit a AC24 Ondřej Geršl a obdivovatel zfalšovaných Protokolů sionských mudrců a konspiračních teorií, zřizovatel dalšího dezinformačního webu NWOO Jan Korál (viz Manipulátoři.cz). Co víc dodat?

Co Žantovský o Člověku v tísni řekl: "Já si myslím, že by se především měly odstřihnout všechny tyhle diletantské aktivity od škol." Dál: "Ti lidi tam chodí, od mateřských škol až po gymnázia, a provozují v podstatě vždycky nějakým způsobem politicky orientované agitace." Na školách prý nevyučují a nepřipravují učitelé, v programu není "ani jeden vystudovaný pedagog", řekl Žantovský. A: "Na školách se nesmí provozovat žádná politická činnost a agitace, je to tak podle zákona." Takže snaha naučit žáky rozlišovat mezi fake news a informací, mezi dezinformací a realitou je ideologie? A co fakt, že Země je kulatá?

Učitelé, kteří s Člověkem v tísni pracují, si jeho práce cení. Petra Mazancová z platformy říká: "Potvrzujeme, že lektoři Jednoho světa na školách postupují při výuce profesionálně. Stejně tak mnoho našich členů s organizátory Jednoho světa na školách spolupracuje při tvorbě témat či výukových materiálů. Není pravda, že je výuka ze strany Jednoho světa na školách diletantská." Stejně to vidí předsedkyně Asociace učitelů občanské výchovy Tereza Vodičková: "Kritika lektorů a činnosti Jednoho světa na školách pochází pravděpodobně od lidí, kteří jejich práci neznají."

Bizarní historky v Učitelských novinách

A ještě Mazancová a její zásadní poznámka: "Bohužel v diskusním panelu chyběl kdokoliv z praxe. Pokud chtějí členové mediálních rad pokračovat v debatě o mediálním vzdělávání, bylo by dobrým startem přizvat i některého z učitelů, kterého by se mohli zeptat, co je mediální výchova a jak se učí."

Realita ve školách Žantovského nezajímá, potřebuje napadnout neziskovku. Stejně jako poslanec Jaroslav Foldyna při volbě ombudsmana, když lhal, že ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek vyhrožoval šéfům stran a o neziskovce řekl, že "údajně pomáhá lidem" (jinými slovy nepomáhá). Fake news.

Fejkaři, kteří kritizují západní myšlení (korektnost, EU, NATO, odpor vůči autoritářům atd.), napadají všechny, kdo se snaží veřejnosti poskytovat informace (ne lži). Proto neustálé ataky na Českou televizi, proto se do mediálních rad cpou lidé, kteří chtějí veřejnoprávní média zrušit či ovládnout. Proto jsou napadány iniciativy varující před klimatickou změnou. Proto útoky na školy, jež spolupracují s externisty z Člověka v tísni. Tak vypadá dnešní realita.

Do fejkování se zapojil týdeník Učitelské noviny. Otiskl text "Klimakult", který zpochybnil vliv člověka na globální klimatickou změnu a zastával konspirační teorie o "chemtrails". Ekolog Bedřich Moldan k článku napsal: "Místo solidní informace o jednom z nejzávažnějších problémů současnosti přináší snůšku nepravd, polopravd, zkreslení, smyšlenek, bizarních historek, ale i útoků, nesmyslných nařčení a obviňování. Je to dezinformace a fake news v krystalicky čisté podobě. Nedovedu si představit, jak na podobnou snůšku nesmyslů a útočných frází, podanou ve vážené tiskovině, mohou zareagovat učitelé…" Klimatolog Radim Tolasz na serveru Českáškola.cz lži v textu vyvrátil.

V Učitelských novinách se objevil i rozhovor s Petrem Hamplem, guru české islamofobní scény, o údajné "islamizaci" českých škol, tvrdí, že jde o "největší kulturní změnu od příchodu Slovanů na naše území". Co si o těch blábolech mají učitelé myslet?

Fake news i klima jsou témata pro školy dost nová. Jezdil jsem debatovat o fake news (akci organizoval Člověk v tísni). Učitelé mi říkali, že základní školy obvykle nemají experty na média. S klimatem to nebude o moc lepší. Proto si zvou lidi zvenčí. A mají zhruba dvě varianty - buď oslovovat lidi z dezinformačního prostředí, nebo lidi, kteří se fake news brání, odhalují je, upozorňují na jejich riziko. Na to druhé je Člověk v tísni ideální. A je jasné, že dezinformátoři vždycky půjdou všemi silami proti této neziskovce i dalším expertům.