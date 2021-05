Feri doposlancoval. Česko má problém, sexuální obtěžování je tu "v normě", #MeToo ne

Všimněme si nemalého, v Česku neskrývaného, někdy za konzervativní postoje vydávaného odporu k #MeToo. Není potom divu, že se ženy stydí a bojí se obtěžování, násilí i znásilnění nahlásit policii.

Vlastíku, kampaň bude hnusná, bude to nejhnusnější kampaň, telefonoval exposlanec TOP 09 Miroslav Kalousek současnému poslanci topky Vlastimilu Válkovi. Mimo jiné tímto způsobem reaguje topkař Válek na zprávy A2larmu a Deníku N o tom, jak "mladý a nadějný" poslanec TOP 09, mistr sociálních sítí Dominik Feri, údajně obtěžoval ženy, dopouštěl se na nich násilí, některé měl podle jejich výpovědí znásilnit, vynutit si na nich sex proti jejich vůli. Autoři Apolena Rychlíková a Jakub Zelenka případy údajného obtěžování a násilí do detailu popsali.

Feri po zveřejnění textu odstoupil složil poslanecký mandát a redakcím obou serverů napsal: "Zásadně odmítám jakékoliv násilí na ženách a sexuální násilí. Zcela otevřeně přiznávám, že jsem se v některých momentech zachoval nevhodně, nepatřičně nebo v rozporu se zásadami gentlemanského chování. Pokládám to za osobní selhání a za bolavá místa nejen pro mě, ale především pro ty, kterých se mé chování mohlo dotknout. Mrzí mě to, hluboce a upřímně se omlouvám. Ušel jsem kus cesty a snažím se své nedostatky překonat. Věřím, že jsem se vydal správným směrem. Srdečně zdraví JUDr. Dominik Feri."

Svoje vyjádření začíná slovy, že když do politiky v 18 letech vstupoval, "byl jsem zcela jiný člověk než dnes. Už před dvěma lety jsem čelil falešnému nařčení ze sexuálního násilí. Z těchto lživých nařčení pak vychází další pomluvy, kterým se člověk může jen těžko bránit". Nařčení ze sexuálního násilí odmítá.

Jde tedy o "nejhnusnější kampaň", nebo na povrch vyvřelo něco reálného? Znám oba autory textu, nepochybně patří k důvěryhodným novinářům, obě redakce pak zcela jistě řadíme mezi seriózní, nezávislá média. Nepochybuji, že Rychlíková a Zelenka odvedli poctivou práci a obnažují něco, co byl Feri rád udržel navždy skryto.

Podstatné jsou dva momenty. První: Feri opustil sněmovnu i kandidátku. Druhý moment: Feri ve vyjádření přiznává, že se "zachoval nevhodně, nepatřičně nebo v rozporu se zásadami gentlemanského chování". (Výraz "gentlemanské chování", pravda, poněkud uráží, zdá se tu najednou směšný, ale topka je nominálně konzervativní strana a Feri se tedy vyjadřuje jako konzervativec, jako následovník Karla Schwarzenberga, čemuž odpovídají i jeho momentky s dýmkou.)

Mysleme víc na oběti

Podepsal se "JUDr. Dominik Feri", což nám má zřejmě naznačit, že uvažuje jako znalec práva. Jeho reakce je přesně taková, přiznává nevhodné chování, ale zásadně odmítá "jakékoliv násilí na ženách a sexuální násilí". Není divu, neboť paragraf 241 trestního zákona o znásilnění říká: "Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí donutí jiného k souloži nebo k jinému obdobnému pohlavnímu styku nebo kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti jiného, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let." Vidíme, že Dominik Feri najednou hraje o hodně.

Nebylo by fér ho rovnou odsoudit. Policie případ (případy) začala vyšetřovat, uvidíme, k čemu dojde, co dokáže a co naopak dokázat nebude schopna. Pokud jde o případné znásilnění, zřejmě to zůstane na tvrzení proti tvrzení, podle popsaných příběhů u nich byli jen dva lidé, on a dotyčná žena, záležet bude na dalších svědectvích. Ferimu - neposlanci může uškodit, pokud se policii přihlásí další ženy.

Pozornost se nyní takřka absolutně soustředí na Feriho, na celebritu. Logicky se nesoustředí, ostatně ani nemůže, na jeho případné oběti, na ženy, které Feri údajně urážel, ponižoval, či dokonce znásilnil. To je v takových situacích typické. Bylo by dobré, kdybychom uměli myslet právě na oběti, kdybychom jim dokázali udělat místo ve svých úvahách, protože mohly zažít něco, co si v sobě ponesou celý život.

Na té situaci je nepříjemné, obviňující, těžko snesitelné, jak je typická a jaksi zvráceně "normální". Zvrácená normalita spočívá ve dvou rovinách. První: jak se Feri choval nadřazeně, nadsamecky, urážlivě k ženám před svědky, kteří ho nechali (to je v textech popsáno). Druhá: jak ženy násilí a znásilnění, pokud k němu skutečně došlo, zatajily, protože se buď styděly, nebo se bály, že jim proti poslanecké "celebritě" policie nebude věřit.

Markéta mu děkuje

To je velmi zlá (i když očekávatelná) zpráva o české společnosti. Nadsamectví, mužská dominance, mužské panování je absurdně tolerováno, protože je u nás stále dál běžné, zažité. Mnozí staří žili v patriarchálních, machistických modelech a vychovali v nich i své potomky, ti to od otců a poddajných matek odkoukali. Pokud je pravda, co A2larm a Deník N píší, pak člověka děsí, že se toho dopouštěl čtyřiadvacetiletý mladík často zřejmě doprovázený partou ve zhruba stejném věku. Žádný generační posun.

Do této nepěkné kategorie patří také hojně rozšířené domácí násilí, které se málo hlásí, málo vyšetřuje a jaksi nepovažuje za problém ("tak to je", "je to jejich věc"). Sexuální obtěžování je na tom podobně ("kdyby to nechtěla, tak se to nestane", "sama si o to řekla", "je vyzývavá"), bagatelizuje se. Jeden muž mi nedávno napůl ironicky řekl cosi jako "co blbnou, dyť si to můžou užít, ne", když jsme mluvili o znásilnění.

Všimněme si také nemalého, v Česku neskrývaného, někdy za konzervativní postoje vydávaného odporu k #MeToo (hnutí, které bojuje proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání, a díky němuž ženy, které byly v minulosti obtěžovány, sdílí své příběhy na sociálních sítích i jinde na veřejnosti). Není potom divu, že se ženy bojí obtěžování, násilí i znásilnění nahlásit policii. Vědí, že jdou proti mase, velkému odporu, proti něčemu tak strašnému, jako je společenský zvyk, zlozvyk.

Pak se nemůžeme divit ani vyjádření předsedkyně topky Markéty Pekarové Adamové, která Ferimu poděkovala za to, že se vzdal mandátu poslance a nebude kandidovat ve volbách. Tweetovala: "Dominika považuji za svého přítele a věřím, že očistí své jméno. Pro politiky však platí presumpce viny a já osobně po tom vždy volala."

Nečetla ty texty? S děkováním Ferimu bych počkal, informace o jeho chování působí velmi důvěryhodně. Za samozřejmosti se neděkuje. Šéfka topky by si měla uvědomit, že její slova budou číst i ženy, které Feri dost možná urážel, obtěžoval, či dokonce znásilnil.

A k úvodní větě poslance topky Vlastimila Válka "Vlastíku, kampaň bude hnusná, nejhnusnější" dodejme, že hnusné, opravdu hnusné je především sexuální násilí.

