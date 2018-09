"Filozof" Babiš dělá z Česka další Maďarsko. Šéf zahraničí by mu překážel

Migrace zdaleka není jediný evropský problém, je tu Rusko, Čína. Putin a Si Ťin-pching se Babišovi řehtají jak houpací koně. A jsou mu vděční.

Minulý pátek jednala ČSSD o Miroslavu Pochem, který se měl stát ministrem zahraničí v druhé vládě Andreje Babiše, a nestal. Strana se rozhodla problém odložit do poloviny října, nechat vyhnít, na řadu přijde až po volbách. Podle zdrojů z ČSSD by se změna pražského kandidáta Pocheho mohla zle podepsat na výsledku pražských voleb.

Pokračuje tedy neuvěřitelný stav, kdy Česko nemá ministra zahraničí, jen Jana Hamáčka, ministra vnitra, kterému "zamini" přifařili jako vedlejšák. Oba rezorty poctivě vést nelze.

Upřesněme, oč jde. Když v Praze spadne lávka, rozkopou stovky ulic, hrozí pád mostů, každý ví, že vedení města selhalo, že i hnutí ANO v Praze ostudně selhalo. Pražané denně zažívají důsledky toho selhání, je vidět, cítit tu neschopnost.

Když nemáme šéfa zahraničí, lid to nijak nepálí, není to tak viditelné. Ale malér je to ještě větší, Česko ztrácí body venku. Role šéfdiplomata se hrr hrr ujal Babiš. Odstrčil od sebe znalce jako Pavel Telička, nenechá si zjevně rozumnně poradit a "řeší migraci".

Ukazuje, že ministra zahraničí nepotřebuje (obří omyl), jedná na vlastní pěst, měkkýš Hamáček mu neoponuje, nemá na něj. Babiš radí Evropě, kritizuje Frontex, přimyká se k Visegrádské čtyřce, paktuje se s maďarským premiérem Orbánem, hraje roli opozičníka v EU, ale Česku to neprospívá, Babiš je částečně směšný (viz jednání s italským premiérem Contem, kde se oháněl Komenským, který byl podle něj proti migraci, sám většinu života exulant vyhnaný z vlasti), částečně nebezpečný.

V neděli se na Primě vyjádřil přímo k osobě Miroslava Pocheho, "já myslím, že to působení pana Pocheho je velice negativní na tom ministerstvu a je jasné, že on nebude ministrem". Šmytec. Poche nebude ministrem.

Důvody? Babiš: "… ty zprávy, které dostávám, nejsou úplně jako pozitivní, on se občas vyjadřuje, jako kdyby byl ministr zahraničních věcí, a to je samozřejmě jako nepřijatelné". Poche je náměstek ministra zahraničí. Nechme stranou, co je zač, jakou má v Praze pověst a že to od Hamáčka nebylo šťastné řešení. Prostě je náměstek. Logicky vystupuje jako ministr, tak to náměstci dělají (se souhlasem šéfa).

Ukampaňuje nás k smrti

Prima se Babiše táže, jestli mu vyhovuje, že ČSSD nemá šéfa zahraničí. Babiš: "Ale ono je jedno, jako. Já jako premiér řeším vlastně tu evropskou agendu a ten rozpočet a migraci a je to moje agenda. Ale samozřejmě, pokud tam bude ministr zahraničních věcí, který se hlavně musí jako ztotožnit s tou mojí filozofií, naší filozofií, a pan Poche vlastně měl na to jako jiné názory, tak to by ani nikdy nefungovalo."

Takže "je jedno jako", že nemáme ministra zahraničí a český šéfdiplomat, "pokud tam bude" (možná tedy vůbec žádný nebude), "hlavně se musí jako ztotožnit s tou mojí filozofií, naší filozofií". Proboha, ona existuje nějaká Babišova filozofie? Něco jako "ani nohu" a "ať si to řeší každý stát sám" a "musíme je vzdělat, aby neprchali", tedy jakási filozofie (omlouvám se, že to slovo, jež znamená lásku k vědění, vůbec takto znásilňuji) stále dokola opakovaných moudýrek, pravdiček a polopravdiček?

A ještě Prima, ptala se Babiše, jak dlouho může trvat stav bez šéfdiplomata. Premiér: "Ale to bude rychle, netrapte mě s tím. My se musíme připravit, my nevíme, co udělá pan Trump. Ta obchodní válka je samozřejmě problém a může to poškodit naši výrobu." Máte nikoli pocit, ale jistotu, že jste se ocitli v blázinci. Blázinec Babiš, blázinec česká vláda.

Je jasné, co Babiš dělá (a co mu Hamáček dovoluje dělat), kampaň do komunálních voleb. Kampaň, pořád jen domácí kampaň. Kampaň, kampaň, kampaň, ukampaňuje nás k smrti. Zatáhl ji do mezinárodní politiky. Doma se to jeho a Okamurovým voličům líbí, venku se z nás stává další Maďarsko, země, která nepomáhá, nespolupracuje, nadává a zároveň natahuje ruce.

Andrej Babiš (s Milošem Zemanem) umrtvil ministerstvo zahraničí, anuloval, stal se Černínem, stal se panem zamini, ale neumí to, není diplomat, škodí nám.

Jistě, najde spojence, kteří budou taky říkat "ani nohu", "ani jednoho migranta", nebo budou rádi, že to někdo vykřikuje za ně, jenomže to nic nemění na faktu, že Česko ztratilo porevoluční kredit v zahraniční politice.

Migrace není jediný evropský problém, je tu Rusko, Čína, jejich zlý vliv v Evropské unii a přímo u nás. O to se nikdo nestará. Tajná služba BIS opakuje, jaká rizika od těchto dvou zemí přicházejí, ale my nemáme šéfa zamini, nás to nezajímá, Babiše to natankuje. Katastrofa, stupidita. Putin a Si Ťin-pching se řehtají jak houpací koně.