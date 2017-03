Glosa: Rána pro Václava Klause mladšího. Mutikulturní spiknutí ve školách sahá hlouběji, než se zdá

Dnes 10:40

Studenti ze zahraničí vykládají našim dětem nebezpečné věci, jako že je u nich teplo a co se tam jí. A navíc v angličtině!

V posledních týdnech žijí Aeronet, Blesk a Václav Klaus mladší odhalením multikulturního spiknutí v českých školách.

Je opravdu až rafinovaně prosté - vysokoškoláci z ciziny chodí přímo do tříd indoktrinovat naše děti takovými odpornostmi, jakože je třeba v jejich zemích tepleji nebo chladněji než u nás, že se tam jí víc rýže, že je tam krásné moře, poušť nebo velkoměsta, že tam žijí tygři, že místní lidé vypadají a mluví jinak než my, děti se tam učí ve škole jiná písmenka. Podobné nebezpečné věci vykládají.

Navíc to vše probíhá v angličtině, před níž se nám celých pětadvacet let od pádu komunismu dařilo do té míry úspěšně bránit, že v jejím okázalém ignorování patříme mezi premianty v celé EU. Fanatičtí neomarxisté se sice pokoušejí tento úspěch líčit jako ohrožení vývoje ekonomiky, ale každý dobrý vlastenec bude snad raději česky nadávat u pásu v montovně než se v angličtině zapojovat do nějakých multikulti hi-tech projektů!

Naštěstí si spiknutí všiml jeden uvědomělý tatínek (který podle Václava Klause ml. není "žádný národovecký aktivista", pouze - zřejmě nedopatřením - kandidoval v posledních krajských volbách do jihomoravského zastupitelstva za jakousi brněnskou regionální variaci na téma "Bu, bu, bu, cizinec není našinec"), a ten se postavil do čela široké fronty lidového odporu. Zahrnuje jeho samotného, jeho manželku, jejího manžela - nebudu je jmenovat všechny; můj honorář se odvíjí od délky článku a nechci Aktuálně.cz zruinovat.

Jenže - skutečnost je ještě daleko horší. Jak mnoho čtenářů ví, zabývám se také investigativní novinařinou, a podíval jsem se proto na téma multikulturní propagandy zblízka.

Výsledek? Šokující odhalení!

V českých školách se do dětí tlačí islám a arabská pseudokultura skrytě, ale systematicky a důsledně! Výše zmíněný projekt Edison je proti tomu, na co jsem přišel, úplná prkotina.

A co bude pro rodiče, kteří chtějí své děti před tímto jedem ochránit, největší šok - už léta v tom jede politik, o kterém si mysleli, že stojí na jejich straně.

Oč jde? Upřímně - jsem novinář na volné noze a doufám, že se mi z této kauzy podaří vytřískat balík peněz. Vím o pár redakcích, kde mi za něj utrhnou ruce.

Takže sorry, ale tady jen malá návnada - jde o deset znaků běžně používaných v početnicích a učebnicích matematiky. Ano, správně, v předmětu, který vystudoval a učil Václav Klaus ml. Školákům jsou vtloukány do hlavy od první třídy, musejí je používat prakticky denně. Nezbaví se jich po celou školní docházku.

Už vám začíná svítat? Dochází vám obludnost celé kauzy? A to nezmiňuju všechny otřesné souvislostí. Už chápete, proč najednou, po tolika letech, povinná maturita z matematiky?

Více už brzy na Aeronetu.

(A další odhalení indoktrinace vítačskou ideologií od nejútlejšího věku budou následovat. Věděli jste třeba, že to chlupaté, co mají vaše děti doma, se jmenuje křeček syrský?)

autor: Jan Moláček