Stará písnička jako hit. Německý vrchní policejní odborář straší a v Česku nachází vděčné publikum

Dnes 10:56

Podobně jako dnes před muslimy varoval Rainer Wendt před vstupem Čechů a Poláků do schengenského prostoru. Glosa Jana Moláčka.

Mnoho českých "novinářů" propadlo kouzlu šéfa německých policejních odborů Rainera Wendta.

Než budu pokračovat, v rychlosti vysvětlím, koho myslím pojmem novináři v uvozovkách. Mám na mysli žurnalisty, kteří mají s žurnalistikou společného asi tolik, jako volby v Rusku s volbami. Vykazují tedy vnější formální znaky příslušnosti k našemu povolání, ale nerespektují jeho klíčová pravidla.

Tak například bývalý lovec dinosaurů, člen sekty supergurua Víta Bárty, ministr vnitra a dnes "novinář" Radek John napsal na svém Facebooku: "Šéf německých policejních odborů jako jeden z mála prozřel". A sdílel článek ze serveru, kterému nyní šéfuje, v němž je Rainer Wendt oslavován jako "politicky nekorektní" za to, že dramatickými slovy kritizoval údajné neúspěchy integrace muslimů v Německu.

Musím ovšem nadšence, kteří se na internetu radují, že "v Německu už to ruplo", zklamat. Pan Wendt neprozřel, on takhle mluví pořád. Celou dobu, co je ve funkci, což už je nějakých deset let. Němečtí novináři, kteří potřebují do reportáže trochu kontroverznější vyjádření k nějakému bezpečnostnímu tématu, dobře vědí, že se na něj mohou s důvěrou obrátit.

Netýká se to jenom migrace. "Pokládáme to za nebezpečný experiment s bezpečností obyvatel," prohlásil například Rainer Wendt v roce 2007 před vstupem německých sousedů Česka a Polska do schengenského prostoru.

Není na tom nic zvláštního. Policejní odbory nerovná se policie.

Policejní odbory (koneckonců jako odbory v každé firmě) stojí naopak tak trochu (v některých firmách občas dost ostře) v opozici vůči vedení - a samozřejmě vůči představitelům státu, pod něž policie spadá. Snaží se - logicky a legitimně - získat pro policisty víc peněz a lepší podmínky, a mají proto tendenci líčit problémy spojené s jejich prací spíš v sytějších barvách a dostávat politiky pod tlak veřejného mínění. Všechny bezpečnostní hrozby proto rády maximálně zveličují; počty, vybavení a odměňování německých policistů pak naopak obvykle kritizují.

Rainer Wendt to jen dělá o něco pádnějším slovníkem, než je zvykem. A víc tlačí na pilu - o svém pohledu na migrační krizi napsal před rokem dokonce knihu. Název by asi každý, kdo policejního šéfodboráře trochu sleduje, na tři pokusy uhodl - ano, skutečně: "Německo v nebezpečí".

V Německu tohle všechno všichni vědí a s tím vědomím k Wendtovým vyjádřením přistupují. V Česku ovšem ne. Schválně zkuste googlovat - naprostá většina katastrofických článků o Německu na tzv. "alternativních serverech" s titulky typu "Policie nezvládá…", "Policie kolabuje…", "Policisté musejí…", "Policisté nemohou…" atd., atd. stojí na vyjádření policejních odborů. A obvykle konkrétně jejich šéfa, Rainera Wendta.

Není samozřejmě důvod, proč by šéf odborů nemohl promluvit do médií a vyjádřit svůj postoj. Ale vydávat výroky Rainera Wendta za stanovisko německé policie - nebo obecně za bernou minci - je totéž, jako kdyby za České dráhy mluvil předseda železničních odborů.

To by snad měli pochopit i "novináři".

autor: Jan Moláček