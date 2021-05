Hamáček by deal s Putinem nevymyslel. Zemanovi by se ale ututlání Vrbětic hodilo

Nezaznamenal jsem nějaké zásadní informace, které by pro mě znamenaly vysvětlení té plánované cesty ministra Hamáčka do Moskvy, řekl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Kauza "Hamáček vlastizrádce" hýbe Českem. Je podivuhodné pozorovat reakce na text novinářů Janka Kroupy a Kristiny Cirokové Svědectví: Hamáček chtěl v Moskvě vyměnit Vrbětice za milion Sputniků, který vyšel v úterý a vedl dokonce až k naprosto výjimečnému utajenému zasedání sněmovny. A samozřejmě stojí za přečtení i onen "investigativní" článek, který tvrdí, že Jan Hamáček chtěl pravdu o Vrběticích utajit a za "české mlčení" od Rusů získat milion Evropskou lékovou agenturou nepovolených vakcín Sputnik V a schůzku Putina s Bidenem v Praze.

Pojďme to vzít popořádku. Překvapuje, že tak gigantické obvinění na Seznamu Zprávy vyšlo, aniž by v textu mluvil jediný konkrétní svědek. Míněno svědek onoho údajně předestřeného dealu. Mluví tam jen nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který přišel na schůzku u Hamáčka 15. dubna pozdě, takže onen údajný Hamáčkův plán neslyšel. V podstatě je to text obsahující pouhá tvrzení, jež nelze o nic opřít. A přece vyšel. A přece vyvolal obří turbulenci.

Je značně riskantní něco tak nedoloženého publikovat v době, kdy stáda dezinformátorů v Česku usilují o jediné: nevěřte ničemu, věřte, že nic není pravda, pravda neexistuje. Tolik k tomu, s jakou novinařinou jsme se setkali.

A nyní ta druhá strana, vládní, hradní, a otázky, které text vyvolal. Je totiž celkem jisté, že na něčem založen být musí, někdo to zřejmě novinářům Seznamu Zprávy řekl a někdo další jim to asi (na základě anonymity) potvrdil. Kdo to byl a co tím asi sledoval, nevíme.

Největší slabinou celé té story je Jan Hamáček. Představa, že by tento veskrze průměrný politik vymyslel takový projekt, je stejně pravděpodobná, jako že člověk s nohou v sádře uběhne stovku za 10 vteřin. Zároveň ale platí, že Hamáček celou tu bouři vyvolal. Čím? Tím, že se rozhodl naprosto absurdně jet do Moskvy (jak tvrdí a jak mu málokdo věří) vyjednávat vakcínu Sputnik pro Česko. Důležité je, že v té době už věděl o agentech GRU a jejich díle ve Vrběticích.

Hamáček posléze přišel s tvrzením, že cestou do Ruska kryl posun ve vyšetřování, chtěl prý Rusy zmást. Větší pitomost vskutku těžko si vymyslet či představit. Cestu mu nakonec zatrhl premiér Babiš, který - pozor, důležité - Hamáčka nepodržel a řekl, že o žádném "krytí" nic neví. Jinými slovy naznačil, že Hamáček lže, kryl tak leda svoje úmysly.

Kdo vymyslel cestu do Moskvy?

A právě Babiš je největší slabinou explozivního textu Seznamu Zprávy. Až v podcastu s Marií Bastlovou Kroupa řekl: "Podle zdrojů, které máme my, Andrej Babiš o tom, co chystá Jan Hamáček, věděl. Jestli věděl detaily, to nevím." (Opět však nesdělil, jaké zdroje mu to prozradily.) Aby bylo jasno, Hamáček by nemohl v Rusku žádný deal vyjednat bez toho, aby o akci věděl Miloš Zeman a Andrej Babiš. Babiš měl přece taky informace o Vrběticích, musel by tedy s utajením souhlasit. K tomu se ještě vrátím.

Podstatný v té hře je ovšem momentálně nejsilnější hybatel české politiky, proruský prezident Zeman. To on usilovně tlačil na odvolání prozápadního ministra zahraničí Tomáše Petříčka a těsně po sjezdu ČSSD s tlakem u Hamáčka uspěl. To on k nám vší silou cpal Sputnik V a kvůli vakcíně odvolal ministra zdravotnictví Jana Blatného, který ji nechtěl. To on má "sjednotit" ČSSD a na něj Hamáček spoléhá ve volbách.

Odtud plyne, že by Hamáček nikdy neplánoval cestu do Moskvy sám. Je vysoce pravděpodobné, že tam chtěl letět na žádost Zemana, který u nás sleduje ne naše, ale ruské zájmy. Zrovna tak onen deal, pokud by na něm bylo něco pravdy, by Hamáček sám nevymyslel ani omylem. Pokud někdo, tak lidé na Hradě. Je známo, že Zeman ve svém prvním období chtěl fungovat jako jakýsi most mezi Putinem a Západem, tak se stát světovým. Pak by dávalo smysl, že Hamáček na Twitteru hlásil, jak nabídl Prahu coby místo setkání Biden - Putin. V době, kdy už byl o GRU a Vrběticích informován! Šílené.

Celá případná operace "mlčení o Vrběticích" by tedy klidně mohla přicházet z Hradu. Pro Hrad, pro Zemana, Nejedlého, Mynáře a další je odhalení ruského vojenského útoku na našem území strašně nevhodné, ba katastrofální. Ale zároveň by to musela být dohoda Zeman - Babiš - Hamáček.

A nyní přichází důležitý moment: šlo to utajit? A co vlastně? Server Bellingcat, jak hlásí i investigativec Janek Kroupa, měl informaci o Čepigovi a Miškinovi ve Vrběticích tři čtvrtě roku na svých stránkách. Jenomže něco úplně jiného je, když roli agentů GRU potvrdí premiér, když oznámí, že policie shromáždila důkazy. To je pak bomba. To byla bomba.

Důležitá je časová posloupnost. Je totiž velmi dobře možné, že Babiš s ruskými agenty jít ven opravdu nechtěl. Věděl, že se dostane do střetu s Hradem. Až těsně před sobotou 17. dubna se zřejmě dozvěděl, že nějaké informace mají už média a že nemůže čekat, protože už to nelze utajit. Uvědomme si, v jak absurdní zemi žijeme, že to tu Zeman táhne s Rusy (viz třeba jeho projev 24. dubna) a že se ho premiér bojí.

Vražedný nepřítel

Do té doby však utajení ruského útoku vůbec nevypadalo tak nemožně, absurdně. A Babišovi i Hamáčkovi muselo být jasné, že Zeman nechce, aby to vyšlo na světlo. Protože to na něj vrhá doslova strašlivé světlo. Znovu připomínám, že Zeman už loni v listopadu tvrdě zaútočil na ředitele BIS Koudelku, chtěl ho odstavit, nutil ho, aby sdělil jména ruských agentů a Čechů s nimi spolupracujících. Je možné, že byl instruován Rusy.

Co z toho všeho plyne. Není nemožné, že Hamáček, Zeman a Babiš o utajení uvažovali. Je skandální, že Hamáček plánoval let do Moskvy, ač o Vrběticích věděl. Je nemyslitelné, aby se tam chystal bez vědomí Zemana, přesně naopak.

Už před schůzkou u Hamáčka 15. dubna (kde byl velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka, ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl, ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun a policejní prezident Jan Švejdar, později přišel i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman; ředitel BIS Michal Koudelka nebyl pozván, divné) bylo jasné, že jakmile vyjde role agentů GRU najevo, vztahy s Ruskem půjdou do pekel, Zeman Nezeman. A proto bylo v Zemanově bytostném zájmu (a v zájmu Kremlu), aby se to nedostalo ven.

Když to celé domyslíme, nikomu z těch tří se nehodilo, aby vláda kauzu Vrbětice potvrdila. Něco jiného bylo samotné tvrzení, že u nás agenti GRU pobývali. Ale jejich jasné spojení s muničními sklady a výbuchy, to je jiná. Najednou celý národ vidí: Putinův režim je vražedný nepřítel. A tomuhle nepříteli chtěli Zeman i Babiš dát zakázku na Dukovany, od něj chtěli vakcínu, jeho tu chtěli hostit s Joem Bidenem.

To jsou fakta. Pak se ukázalo (těsně před tiskovkou Babiše a Hamáčka), že se to utajit nepodaří. Hamáček neletěl nikam a dodnes nedokázal vysvětlit, co chtěl v Moskvě dělat.

Je velká škoda, že Seznam Zprávy s textem vyšel, aniž ho měl doložený. A je velká škoda, že utajené jednání sněmovny k ničemu nevedlo. "Nezaznamenal jsem nějaké zásadní informace, které by pro mě znamenaly vysvětlení té plánované cesty ministra Hamáčka do Moskvy. Žádné skutečnosti, které by mé obavy jednoznačně rozptýlily, jsem se nedozvěděl," řekl Aktuálně.cz po přerušeném jednání dolní komory předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. - Ani my nevíme, co přesně se stalo. A je povinností poslanců pravdu zjistit. Pěkná nebude.

