Je v pořádku, že nezávislá média důvěřují BIS? Ano. Brání nás před Putinem a Zemanem

Žijeme ve zvláštní době. Jistě, každá doba je svá, ale srovnávám tu dnešní s 90. léty, kdy u nás vládla zvláštní, nevídaná shoda, jež se pak rychle vytratila. Do výjimečností dnešních časů patří i vztah mezi částí nezávislých médií s Bezpečnostní informační službou (BIS).

Zvláštnost toho vztahu spatřuju v tom, že novináři těchto listů a serverů nejdou proti tajné službě, naopak, podporují ji, dokonce ji brání před léta trvajícími pokusy o rozložení a oslabení. Brání jejího ředitele Michala Koudelku před snahou prezidenta a ruského režimu o jeho odvolání, odstranění, pohanění, oslabení.

Svým způsobem je to nenormální (podobně, jako je nenormální situace, kdy prezident země hájí cizí zájmy, nutno dodat). Nenormální je to v tom, že nezávislý žurnalista, stejně jako každý nezávislý občan, by měl být vůči tajné službě velmi pozorný a nedůvěřivý. Agenti takových organizací nepracují viditelně, navíc je v Česku jejich kontrola nedostatečná a tato nedostatečnost léta neřešená.

Normální, zdravý stav je všemu tomu utajovanému, nekontrolovatelnému, státnímu, silovému nevěřit. Dávat si na to pozor, snažit se odhalit, co to dělá, jestli nám to někde potichu, nenápadně neškodí, neporušuje naše práva a svobody. U nás dnes ne. U nás pracujeme v takřka opačné poloze.

Malá vsuvka. Novinář Matěj Schenider na voxpot.cz letos v březnu otiskl článek Spor Bellingcatu a Seymoura Hershe ukazuje, kde leží jádro vztahu médií a vlád, který otevírá otázkou, zda by měl žurnalista zpozornět, když jsou z činnosti jeho investigativního webu nadšené tajné služby. Píše mimo jiné o Bellingcatu, serveru u nás čím dál známějšímu, zaměřenému na investigaci z otevřených zdrojů. Ten bývá obviňován, že používá informace, které dostal od tajných služeb ("jinak by je přece nemohl získat," slýchám to také), a že je tedy jejich tajným nástrojem, slouží jim.

Bellingcat je ovšem oproti českým nezávislým médiím částečně financován z vládních peněz, v tom najdeme zásadní rozdíl. A ano, vícekrát publikoval v souhře s postoji a zájmy amerických tajných služeb. Text Matěje Schneidera vyznívá jasně - je dobré si na takovou souhru dávat pozor, nepřestat být ostražitý. Nezávislé médium se nesmí stát nástrojem, tlampačem jakékoli tajné služby.

Druhá vsuvka. Osobní. Po revoluci jsem léta pracoval jako náměstek ministra vnitra, byl jsem členem Rady pro zpravodajské služby a měl jsem možnost vidět věci z druhé strany. Zároveň to tehdy "druhá strana" tak úplně nebyla, změnil se režim a my jsme likvidovali ten minulý, totalitní. Vím, jak to vznikalo, jací lidé tam přišli, jak málo byli profesionální a jak moc zapálení. To je pryč, vnitro, policie i tajné služby se změnily. Všecko se změnilo.

BIS se prý účastní her…

Změnila se i "biska", je nesrovnatelně profesionálnější, napojená na služby spojenců. A zároveň má v posledních letech silnou podporu části nezávislých médií. Proč? Je to žádoucí?

Přesuňme se do dnů po odhalení o pozadí výbuchů ve Vrběticích, které popsal premiér Babiš. Nezávislý server Echo24 napsal toto: "Několik desítek minut po tiskové konferenci totiž přichází informační servis českých bezpečnostních a tajných služeb týdeník Respekt s interpretací celé události." Jasný útok na Respekt a jeho nezávislost.

Komentátor Echo24 Daniel Kaiser v ČT24 zase tvrdil, že BIS se "účastní her, které by v normálně fungujícím státě neměla hrát". Tvrdí, že se premiér Babiš ocitl pod tlakem ředitele BIS Koudelky, který mu prý vyhrožoval, že pokud nová fakta o Vrběticích nezveřejní, budou v Respektu obratem popsána. Echo24 tedy napadá Respekt, že se stal součástí zpravodajské hry a píše pro BIS. Podobá se to osočování Bellingcatu. (Navíc je v bytostném českém zájmu vědět o akci GRU.)

Echo24 ovšem zapomíná, že Respekt ve spolupráci s dalšími listy a Bellingcatem zmapoval pohyby agentů GRU. Stál u odhalení, které vedlo k jistotě, že ruská tajná vojenská služba útočila na agenta Sergeje Skripala v Salisbury.

Pojďme k podstatě věci. Ano, BIS a její ředitel u nás mají podporu části nezávislých novinářů. Nevíme, jestli Koudelka tlačil na Babiše, ať kauzu Vrbětice otevře. Neví to ani Echo24. Babiš by nic takového novinářům nikdy neřekl. Navíc je celkem známo, že Koudelku drží, vzdoruje tlaku Zemana.

Podstaté je, že BIS hájí české zájmy. Nezneužívá, ale využívá svá zákonná oprávnění. Proto má podporu většiny nezávislých médií. Pro české občany bylo odhalení BIS a NCOZ o Vrběticích naprosto zásadní. Momentálně neexistuje důvod, aby tuto tajnou službu novináři nepodporovali. Zvlášť když se ocitla pod neustálým tlakem proruského prezidenta.

Stát, kde tajná služba potřebuje ochranu občanů

Podobné je to s Bellingcatem. Pokud odhaluje pozadí sestřelení letu MH17, pokud detailně a veřejně zmapuje cestu rakety z ruských kasáren až na místo odpalu, není důvod serveru nevěřit. Stejně je to s podrobným popisem pohybu agentů GRU. A ano, nyní je to v souladu se zájmy USA a CIA, příště třeba nebude. Bellingcat nejde proti ní, stejně jako Respekt a další nezávislá média nejdou proti BIS, která dělá, co dělat má, a je jí v tom prezidentem bráněno.

Paradoxnost české situace tkví v tom, že BIS a její ředitel veřejnou ochranu potřebují. Když se po schůzce premiéra s prezidentem novináři ptali Babiše, zda v létě Koudelkovi obnoví mandát ředitele BIS, odmítl odpovědět. Po Vrběticích a poté, co Koudelku znovu navrhl na jmenování generálem, odmítl říct ano, prodloužím mu mandát. Bojí se Zemana.

Nejen to. Zeman v nedělní Partii CNN Prima News, když se mluvilo o generálovi pro šéfa BIS, řekl: "Pan plukovník Koudelka nedávno dostal v New Yorku medaili CIA. No, a já bych jenom znovu připomněl, že CIA byla zpravodajská služba, která informovala americkou vládu o tom, že v Iráku jsou zbraně hromadného ničení. Nejen že se to nepotvrdilo, ba přímo vyvrátilo, ale důsledky byly strašlivé, tisíce zmařených životů, obrovské materiální ztráty atd. Takhle pracuje, paní redaktorko, kvalitní zpravodajská služba?"

Prezident západní země nejmenuje Koudelku generálem a vysvětlí to mimo jiné tím, že dostal medaili od tajné služby našich klíčových spojenců. Vrátili jsme se do roku 1989, znovu musíme usilovat o to, abychom nepatřili k Putinovu Rusku. A díky mnoha důkazům máme jistotu, že BIS má stejný zájem. Viz její výroční zprávy. Viz snaha Kremlu Koudelku odstranit. Viz kauza Vrbětice, kde velkou roli sehrála i policie, NCOZ.

Možná je paradoxní hájit kontrarozvědku, ale je to dnes logické a správné. Zároveň to neznamená, že vůči BIS nezůstáváme ostražití. Ostatně kdyby udělala jakýkoli přešlap, Zeman hned dostane echo a bude křičet a ukazovat prstem na Koudelku. Protože šéf BIS se stal momentálním symbolem faktu, že ještě pořád nepatříme k Putinovi.

