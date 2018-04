Kauza Nikulin: Rusko prohrálo druhou bitvu v Česku za sebou. Jen houšť a větší kapky

před 1 hodinou

Zeman kope za Rusy, poslední dobou se mu to daří hůř, dostal se podruhé do rozporu s Babišem. Premiér (a ministr Pelikán) Rusku dvakrát nefandí.

Na začátku Velikonoc vydalo Česko, ministr spravedlnosti Pelikán, Rusa Jevgenije Nikulina, muže podezřelého z rozsáhlého hackerství, do USA. Odletěl v noci na Velký pátek, krátce po rozhodnutí Ústavního soudu, který odmítl Nikulinovu stížnost proti vydání jako zjevně neopodstatněnou.

Podle amerických vyšetřovatelů měl Nikulin v letech 2012 až 2013 útočit na sociální sítě LinkedIn, Formspring a webové úložiště Dropbox. Zatím není jasné, zda hacker spolupracoval s ruskou "trollí farmou" firmy Internet Research Agency. Tu americké úřady obviňují z vměšování do předloňských prezidentských voleb v USA. Nikulin tvrdí, že je nevinný.

Na jeho vydání lze nahlížet dvěma způsoby. První: jde o osud člověka, který může v USA vyfasovat dlouhý trest, pokud mu bude vina prokázána. Sem patří právní rámec věci. Nikulin byl u nás zadržen na základě amerického zatykače. (Až později o jeho vydání požádalo Rusko a uvedlo důvody bagatelní.) Soudy umožnily hackerovo vydání, ministr spravedlnosti Pelikán pak rozhodl.

Druhý pohled je politický, kam patříme, k Rusku, nebo k Západu? Nikulin Česku nechtěně posloužil. Donutil prezidenta Zemana a jeho tým, aby se odkopali, aby ukázali, pro čí zájmy pracují. Zeman, kancléř Mynář a spol. se odkopat museli, Rusové (míním kliku Putina) si svoje lidi nepěstují pro okrasu, ale proto, aby je občas využili. Případ Nikulin sem patří, Kreml si velmi nepřál, aby byl vydán do USA, a měl k tomu jistě pádné důvody.

Rusko na své občany příliš nedbá (příkladem může být požár nákupního centra v sibiřském městě Kemerovo a pro nás těžko uvěřitelné, nelidské chování tamních úřadů). U Nikulina však projevilo abnormální zájem o návrat občana do vlasti. Odtud plyne: hacker asi má hodně co říct.

Postupem času jsme se dozvěděli to, co neproběhlo veřejně. Zeman a Mynář naléhali na ministra spravedlnosti Pelikána, aby Nikulina vydal do Ruska, ne do USA. Prezident jednal přímo s Robertem Pelikánem. O tlaku na něj věděl i premiér Babiš. Dozvěděli jsme se také, že se loni v Soči Zemana na Nikulina dotazoval sám Putin.

Mynář coby expert na Bangladéš

Radiožurnál zjistil, že se v půlce ledna tajně sešel kancléř Mynář s Nikulinovým advokátem Martinem Sadílkem. "Sešli jsme se z osobních důvodů s panem advokátem. O panu Nikulinovi jsme asi mluvili. Zeptal jsem se, jak se má a jak se ta kauza vyvíjí," přiznal kancléř. Podle Radiožurnálu měl kancléř radit, jak zařídit, aby Nikulin nepadl do rukou americkým vyšetřovatelům. Mimořádně neobvyklé, není to práce kancléře a Česko je spojencem USA.

A najednou bác ho, mladík je vydán do Spojených států a Pelikán si za svým rozhodnutím stojí. O vydání jistě věděl i premiér v demisi Babiš, musel je posvětit, jinak to v ANO nechodí. Je to druhý zásadní akt, který západně orientované občany potěšil a Rusko rozzuřil.

Prvním byla reakce na ruské obvinění Česka, že od nás může pocházet jed novičok, kterým byl v Británii otráven bývalý ruský agent Skripal a jeho dcera. Po tomto slovním útoku, ale především po dohodě s Británií a dalšími zeměmi, od nás byli vyhoštěni tři ruští špioni. Reakce Zemana, přítele Putina: tajné službě BIS uložil hledat novičok na českém území. (Čekejme tedy, že sem ruští agenti trochu té paralytické látky dopraví, nabídl jim to polopatě.)

Reakce Hradu na Nikulina? Mluvčí Ovčáček: "Vysvětlení netradičního postupu v kauze Nikulin veřejnosti je plně věcí a odpovědností vlády a jejích představitelů, nikoliv Hradu." (Tweet pro ruskou ambasádu a Kreml, ne pro české občany.)

Kancléř Mynář řekl serveru E15: "Z informací vyplouvajících na povrch to vypadá, že to bylo od pana ministra minimálně nezákonné. Pokud je pravdou, co je v médiích a co říká advokát pana Nikulina, v tom případě ministr spravedlnosti zařadil náš právní systém na úroveň Bangladéše nebo Středoafrické republiky."

Dvě poznámky. Jestli něco "vyplouvalo na povrch", byl to tlak Hradu na vydání Nikulina do Ruska. A za druhé, Mynář by měl vysvětlit, co míní slovy "minimálně nezákonné"; co by tedy bylo maximálně?

Mluvčí ruské ambasády v Praze Alexej Kolmakov sdělil agentuře TASS: "Praha opět dala přednost známé spojenecké solidaritě, aniž by vzala v potaz všechna fakta a okolnosti tohoto případu." Oznámil, že vydání do USA vyvolá "hluboké zklamání na naší straně". Rusko nic netají, je zklamáno, že po vší té snaze oddělit nás od EU a USA jsme právě pro tento svět stále ještě spojenci.

Víme, na čem jsme. Zeman kope za zájmy Rusů, poslední dobou se mu to daří hůř, dostal se podruhé do rozporu s Babišem a jeho vládou. Premiér (a jeho ministr Pelikán) Rusku zrovna dvakrát nefandí a uvědomují si: místo Česka je v unii a na Západě. Ne na straně Ruska.