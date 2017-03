Masakr tajných služeb politickou pilou. Trump tweetuje, Kongres jako že vyšetřuje

Dnes 10:00

Nám to připomíná kauzu Nagyová nebo demontáž Šlachtova ÚOOZ. Bezpečnostní složky státu jsou rukojmími politického boje, píše Daniel Anýž.

Hledíme přes Atlantik k americkým břehům, a napadají nás Čechy. Ale ne díky Antonínu Dvořákovi či Jaromíru Jágrovi. Ale kvůli masakru tajných služeb a bezpečnostního aparátu, které by měly stranicky nezávisle sloužit své zemi.

Místo toho se však stávají rukojmími politického boje. A spíše než nástrojem prevence bezpečnostních problémů jsou samy jejich součástí. Tady v české kotlině, stejně jako v USA.

V Česku jsme už zvyklí a dost otrlí. Pozorujeme například, že střet mezi pány Šlachtou a Chovancem se nakonec láme na otázce: Volíš Losnu, nebo Mažňáka? Klíčem je příslušnost k jednomu či druhému klanu.

Nebo sledujeme kauzu paní Nagyové/Nečasové. Někdejší premiér, gentleman smutné postavy jménem Petr, bere vše na sebe. Vojenští zpravodajci? Oni nic, oni muzikanti.

Jen s těmi kabelkami bude potřeba najít nějaké derivátní vysvětlení. To už by lidé nevzali, že šlo o Petrovo sběratelské hobby.

Důvěra je nejlepší PR

Česko je malé, ale naše. Což je koneckonců komparativní výhoda. Ruku na české srdce, jsme zemí, geograficky i mezinárodní váhou, o něco větší než malou. Za vějířem okružních hor naše kauzy už nikoho moc vzrušovat nemusejí.

Zcela jinou věcí však je, když obdobně neveselou zprávu o sobě do světa vysílají Spojené státy americké. V součtu své síly ekonomické, vojenské a vlivové stále ještě globální supervelmoc číslo jedna. A také se zpravodajským a bezpečnostním aparátem, na jehož obrovské zdroje a schopnosti jsou navázáni i američtí spojenci.

Ti potřebují důvěryhodnost amerických zpravodajců jak pro svoji vlastní obranu, tak i pro to, aby sami mohli k bezpečnosti přispět.

Na věrohodnosti amerických informací může například záviset, jak si vláda v Česku dokáže před veřejností obhájit příští možné vyslání vojenských jednotek na Blízký východ či do Afriky, nebo účast českých vojáků v jednotce NATO v Pobaltí.

Po americké prezidentské kampani 2016 a při pohledu na současnou snahu Kongresu vyšetřit, jakou roli v amerických volbách sehrálo Rusko, by to však teď měli čeští politici dost těžké.

Jako kandidát, jako vítěz voleb i jako prezident Donald Trump opakovaně zpochybňoval a zpochybňuje závěr amerických tajných služeb, že Moskva napadla kampaň Hillary Clintonové s cílem poškodit její šance na vítězství ve volbách.

Podle Trumpa američtí zpravodajci své závěry vykonstruovali na vnitropolitickou objednávku. Na adresu CIA Trump řekl, že jak lhala za Baracka Obamy kvůli Rusku, tak si už předtím vymýšlela za George Bushe kvůli Iráku.

Už tohle vyjádření je samo o sobě past. Kdyby se musel Trump opřít, například při zdůvodnění dalšího zpřísnění sankcí (ne-li dokonce raketového útoku) vůči Íránu, o zjištění CIA, kdo mu uvěří?

Borec Putin

Ale věc je ještě mnohem vážnější. Především kvůli sobě by Amerika měla chtít znát odpovědět na zásadní, krajně zneklidňující otázku: Existoval nějaký překryv aktivit mezi Trumpovým týmem a ruskou stranou?

Když nic jiného, i pro běžného pozorovatele bylo do očí bijící, jaké výsadní postavení měl v Trumpově kampani Vladimir Putin. Kdekterý politik byl podle Trumpa "bad guy" nebo "loser", jen Putin byl lichocen a chválen jak opravdový "leader".

A stejně tak nejde přehlédnout, že z nepříliš početného Trumpova týmu se každý druhý nějak (ať už dříve, či přímo v kampani) zapletl s Rusy. V americké historii šlo o výjimečný úkaz, tak mnohočetné kontakty štábu některého z kandidátů na jednu konkrétní cizí zemi jsme předtím ještě neviděli.

Trump jakýkoli průnik svého týmu s Rusy popírá a před necelými třemi týdny přešel do protiútoku, když uvedl, že jeho předchůdce Barack Obama loni nechal odposlouchávat jeho volební štáb. I když zohledníme, že šlo o klasickou Trumpovu impulzivní hlášku na Twitteru, kdy rychleji ťuká do mobilu, než přemýšlí, jde o vážné obvinění.

Úniky, spekulace, konspirace

V pondělním slyšení před výborem pro zpravodajské služby Sněmovny reprezentantů Kongresu šéf FBI James Comey potvrdil, že FBI skutečně vyšetřovala a ještě vyšetřuje možné kontakty Trumpových lidí s ruskou stranou. A zároveň řekl, že nemá informace, které by podpořily prezidentovo tvrzení o tajném sledování jeho štábu.

Ale to nebyla hlavní sdělení, která si pozorovatel nakonec odnesl. Zásadním zjištěním bylo, že Kongres, který má služby kontrolovat, tuto roli neplní, plnit nedokáže a už asi ani plnit nechce.

Už se stalo klišé mluvit o tom, že americká politika je nesmírně a stále více polarizována, že americký Kongres připomíná už spíš evropské parlamenty, s poslanci poslušně sešikovanými ve stranických zákopech. Ale to, co ukázali kongresmani, kteří by měli na tajné služby nezávisle dohlížet, bere dech.

video Trump válcuje politiky podáním ruky. Na jeho pověstný stisk vyzrál jen kanadský premiér

Republikáni se v obraně svého prezidenta zcela soustředí na to, kdo zevnitř služeb vynáší informace. To je prý podstata věci - nikoli možné ruské vměšování.

Demokraté ve snaze prezidenta zdemolovat zase sledují ruskou stopu s takovou urputností, že se dostávají do zákrut spekulací, na hranu konspiračních teorií.

Podle republikánského předsedy výboru Devina Nunese, který byl členem týmu Donald Trumpa, nejsou v materiálech FBI žádné důkazy o možné spolupráci mezi Trumpovou kampaní a Rusy.

Ale je prý možné, jak Nunes osobně informoval prezidenta v Bílém domě, že jeho lidé, případně i sám Trump, byli ze strany FBI odposlechnuti.

Demokratický místopředseda výboru Adam Schiff ale v materiálech našel přinejmenším "nepřímé důkazy" o spolupráci Trumpova štábu s Rusy. A republikán Nunes prý je, jak uvedla předsedkyně demokratů ve sněmovně Nancy Pelosiová, Trumpův "ochotný lokaj".

Maverick John McCain

"Je to bizarní situace, Kongres už nemá důvěryhodnost, aby to sám o sobě zvládl," vyjádřil svůj dojem z dosavadního "vyšetřování" republikánský senátor John McCain. A navrhl jediné možné řešení, zřízení zvláštní nadstranické komise.

Takový orgán však musí schválit zase jen Kongres a McCainův hlas je zatím dosti osamělý. Mezi většinou těch, kdo už předem hlasují jen pro Losnu, nebo naopak volí Mažňáka.

Není vyloučeno, že kongresmani opustí své klany a přidají se k "maverickovi " McCainovi. Zatím ale sledujeme politický masakr amerických tajných služeb v přímém přenosu. V barvě, se vší parádou, a o to strašidelnější.

video | Video: Reuters Americký prezident Donald Trump přednesl svůj první projev před zákonodárci. Mimo jiné se nezřekl závazků vůči spojencům v Severoatlantické alianci.

autor: Daniel Anýž