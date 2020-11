Ministr Blatný důvěru ve vládu neposílil, zklamal na začátku. Nevěří jí ani sněmovna

Ve vládě Andreje Babiše dnes chybí osobnost, která by veřejnost uměla přesvědčit, že dělá správné a nutné kroky proti covidu-19, že nás chce chránit.

V pátek sněmovna prodloužila koronavirový nouzový stav do 20. listopadu. Pouze do 20. listopadu. Vláda žádala nikoli o dva týdny, ale o celý měsíc, tedy o prodloužení do 3. prosince, ale poslanci jí nevyhověli. Proč? Nákaza se přece šíří nejen u nás, ale v celé Evropě. Odpověď je zřejmá, sněmovna vládě nevěří. Přitom o důvěru se teď hraje absolutně nejvíc. Nejen o důvěru poslanců, ale především o důvěru občanů.

Velice dobře si to uvědomuje premiér Andrej Babiš (ANO). Na konci své řeči ve sněmovně prosil: "Současně s tím vás chci požádat, abychom všichni právě nyní zapomněli na politiku a všechny vzájemné animozity." On má stále "politiku" v hlavě nastavenu jako něco špinavého, zlého. Přitom je sám politik, těžko na to zapomenout. Navíc přece roky tvrdil "nejsme jako politici", jinými slovy dělal, že sám není politik. Je. A není radno na to zapomínat.

Slovo politik chtěl Babiš nahradit slovem odborník. Jeho vláda měla být kabinetem expertů, nikoli politiků. Letos se masivně ukázalo nejen to, že nemáme vládu odborníků, ale dokonce skuteční experti od Babiše utíkají (jeden za všechny, bude o něm ještě řeč: epidemiolog Rastislav Maďar).

A odborníci ve vládě? Z ministryně financí Aleny Schillerové si ekonomové dělají legraci. Skutečný expert, epidemiolog Roman Prymula, porušil vlastní nařízení a ani nebyl schopen to přiznat.

Odborníkem má být i nový ministr zdravotnictví Jan Blatný, expert na dětskou hematologii. Zároveň Babiš jistě hledal člověka, na kterého nikdo nic nevytáhne. Jenomže Blatný hned na úvod velmi nepříjemně zklamal. Přitom právě na šéfovi zdravotnictví teď důvěra ve vládu visí, Babišova vláda nepostupuje stejně, jako to dělají v Německu, kde se Angela Merkelová a spol. veřejně, nezakrytě opírá o experty, oni vystupují na tiskovkách, oni mají hlavní slovo.

Blatný zklamal hned druhý den ve funkci, v pátek, a to dvakrát. Nejprve nebyl schopen přiznat, že v roce 2018 podepsal petici Milionu chvilek pro demokracii, jejíž signatáři pokládali "za nepřijatelné, aby 71 let po komunistickém puči a 30 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB". (Vtírá se otázka, proč pak vstupuje do jeho vlády?)

Mlžič dohnaný pravdou

Kroutil se jak serpentýny, Právu řekl: "Neumím vám k tomu nic říci, prostě neumím. Obecně se k tomu vyjádřím tak, že jste viděli například můj údajný twitterový účet, který také není můj." Jinými slovy naznačoval, že to je nějaký fake podpis nebo snad podpis někoho jiného. Později otázku odmítal, prý jsou jiné, důležitější věci. Nejsou, hraje se o důvěru.

K podpisu se přiznal až v pátek večer. Učinil tak však v době, když už bylo jasné, že petici podepsal. "Když jsem byl na první tiskové konferenci dotazován, tak se přiznám, že mě ta otázka zaskočila. Tak jsem reagoval, jak jsem reagoval. Následně byl dotaz z Práva, člověk si ale nemusí všechno vybavovat. Odpovídal jsem váhavě. V noci se se mnou spojili zástupci Milionu chvilek pro demokracii a potvrdili mi můj podpis." A dodal větu, kterou si měl opravdu, ale opravdu odpustit: "Pro mě je poměrně podstatné, abych nelhal a nevystupoval jako někdo, kdo neříká pravdu."

Dohnán realitou začal se ohánět pravdou. Brrr. Přitom měl šanci hned na začátku říct: Ano, podepsal jsem to a vidíte, stejně tu jsem, stojím si za svým. Potíž asi tkvěla mimo jiné v tom, že premiér zřejmě o podpisu Blatného pod antibabišovskou peticí předem nevěděl. Teď už ví, prý mu to nevadí (co mu taky, chudákovi, zbývá, že). "Pana Blatného vnímám jako odborníka ve zdravotnictví. Do vlády se snažím vybírat vždy odborníky a nevybírám je podle sympatií vůči mně," řekl Babiš. Ne snad, že by to byla pravda, ale to nechme stranou.

Experti se k Babišovi nehrnou

Jak je to tedy s odborností ministra Blatného (rozuměj odborností na epidemie, protože to nyní řešíme)? Hned v pátek selhal. Předvedl, že neví, co je reprodukční číslo R, jak se počítá jeho dopad. Špatné výsledky uváděl opakovaně. Ve sněmovně navíc řekl, že "došlo k poklesu hodnoty reprodukčního čísla, které se v současné době pohybuje mezi 1,1 a 1,2", nevzal ovšem v potaz, že ve dvou předchozích dnech značně poklesl počet testů, jak bylo možné sledovat na stránkách jím řízeného ministerstva zdravotnictví, na stránkách, které dnes sleduje kde kdo. (A další moment: Česko je podle počtu nakažených na 100 000 obyvatel za uplynulý týden celosvětově na druhém místě a podle počtu úmrtí k počtu obyvatel za uplynulý týden již na prvním místě na světě.)

Jistě, nic to nemění na faktu, že si všichni - Blatný Neblatný - přejeme, aby opatření vlády zabrala a aby o nich v době hrůzně vysokých čísel rozhodovali epidemiologové a lidé schopní z daných hodnot odhadnout vývoj, ne ministr (expert na hematologii) nebo premiér (byznysmen).

Babišova velká potíž? Experti se zcela zjevně do vlády nehrnou. Po pádu Romana Prymuly by byl zřejmě ideální epidemiolog Rastislav Maďar, lidé ho už znali, asi by mu i věřili, jenomže ten od Babiše sám nedávno odešel.

Nedůvěra byla nepřehlédnutelná i ve sněmovně. Kvalitní řeč pronesl šéf STAN Vít Rakušan, ale i mnozí další politici z opozice. Rakušan upozornil na fakt, že v důvodové zprávě, kterou poslanci obdrželi, "nevidíme žádný konkrétní model. Vidíme tam slova, vidíme tam tabulky, graf jsem bohužel v naší důvodové zprávě neobjevil ani jeden. Musel jsem tedy pátrat po tom, jaké grafy vlastně existují, jaké predikce jsou ve veřejném prostoru k dispozici a vybral jsem si tři prediktivní grafy opravdových odborníků z Centra pro modelování biologických a společenských procesů, zkratka této organizace je BISOP…"

Další malér, vláda neposkytla opět žádný výhled, modelování budoucnosti. Není tedy divu, že jí sněmovna odmítla vyhovět a prodloužit nouzový stav na měsíc. Další velká Babišova prohra.

Je smutné mít v koronakrizi klíčového ministra, který zklame hned druhý den ve funkci. Oproti jeho lékařským znalostem, které jsou jistě velké, vykrucování, které předvedl, umí posoudit každý. Opakujme si to - hraje se o důvěru. I ve sněmovně kupříkladu její místopředseda Tomio Okamura (SPD) sílu viru, počty mrtvých atd. (a tím i kroky vlády) zpochybňoval, žádal ještě kratší prodloužení nouzového stavu.

Pochybovačů a popíračů je u nás stále mnoho. A ve vládě dnes zoufale chybí osobnost, která by veřejnost uměla přesvědčit, že dělá správné a nutné kroky proti covidu-19. Blatný snad má ještě šanci nás přesvědčit, ale bude to dřina.