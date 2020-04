Mynářovo prase nežere aneb Zabijačka lepšolidí v Osvětimanech

Pokud bychom měli na výraz lepšolidé přistoupit, perfektně se hodí na partu okolo prezidenta Zemana. Typičtí lepšolidé. Milionům dole se jen pošklebují.

Jedna karanténová událost pěkně ilustruje českou realitu. V pátek, ve své hospodě Na Srubu, jež je součástí areálu s penzionem a lyžařskou sjezdovkou, uspořádal kancléř prezidenta Zemana Vratislav Mynář zabijačku. V Česku platí stav nouze, přísná opatření, a přece na zabijačku dorazilo šest lidí, nikoli jen rodina. Pozván byl starosta obce Aleš Pfeffer, nestraník za Stranu práv občanů - Zemanovci (SPOZ). Zprávu o porážce prasete přinesl Blesk.cz.

Jak známo, lidé se podle nařízení vlády nemají setkávat, mimo domov se smějí vyskytovat jen po dvou. Pro Mynáře krytého prezidentem a starostou obce za Zemanovce to samozřejmě neplatí. Vendula Ševčíková z hygienické stanice Zlínského kraje Blesku sdělila, že v Osvětimanech nebyla akce nahlášena. "Za dodržení hygienických podmínek by zabijačka byla možná pouze pro členy domácnosti," řekla.

Mynář vysvětlil, že prase přestalo žrát. "To byla normálně zabijačka nutná, nedělalo se žádný hogo fogo, jenom se rychle zabilo prase, rozbouralo se na maso, rychle se to ukončilo. Já jsem k tomu přijel včera odpoledne, to už byl skoro konec tý zabijačky," řekl v sobotu Blesku. Je rád, že se zvíře "podařilo zachránit a nemuselo pojít".

A ještě jedna drobnost, v Česku naprostá, neproblematická samozřejmost: účastníci zabijačky zachráněného pašíka byli testováni na koronavirus. Lékařku (kterou?) o to požádal Mynář. Musel to být fofr. Údajně ve čtvrtek ráno se dozvěděl, že prase "zřejmě pojde nebo zdechne", takže nastala testová rychlovka. Jo, a všichni měli roušku.

Ministr zdravotnictví Vojtěch se šestičlenné zabijačce podivil: "Úplně se mi to nezdá, protože samozřejmě je pravdou, že v této době máme zakázány hromadné akce…" a dodal, "úplně v pořádku to není." (Jak tomu rozumět, trochu v pořádku to je?) K testům řekl: "Slyším poprvé, že byli otestováni lékařkou. Ale hodnotím to z toho hlediska, jestli byla možná taková hromadná akce, a to si myslím, že úplně ne. V tomto směru jsem už komunikoval s krajskou hygienickou stanicí ve Zlíně a ta to prověřuje. A samozřejmě pokud nebyl dodržen zákon, tak to bude muset řešit, ale…" (Bude se to muset řešit úplně, nebo jen trošku?)

Zeman a dolních deset milionů

Jasně, to Vojtěchovo "ale" všichni a mnoho let známe. Znamená "ale je to Mynář od Zemana". A "ale Zemana se Babiš bojí jak čert kříže". Ještě jsme se dozvěděli, že "takovéto použití rychlotestů není úplně standardní". Vkrádá se otázka, co je u lidí okolo Zemana úplně standardní. Jeho poradce Martin Nejedlý přiletěl z Číny, nedodržoval čtrnáctidenní karanténu, a standardně se vůbec nic nedělo.

A Mynář? Kancléř nemá prověrku na přísně tajné, ač prezident materiály tohoto typu dostává. Kancléř si jel pohovořit s ústavním soudcem Vojtěchem Šimíčkem také o kauze Lesní správy Lány, v níž byl obviněn Mynářův podřízený, ředitel lánské obory Miloš Balák. Šlo o stamilionovou zakázku. Kancléř si v Osvětimanech nechal načerno vybudovat rybník, aby měl vodu na zasněžování sjezdovky. Černá stavba nebyla zničena.

V tomto duchu můžeme pokračovat poměrně dlouho, až se dostaneme do současnosti. Nejen k zabijačce v době koronaviru (jsem nesmírně zvědav, jak ji prověří krajská hygienická stanice ve Zlíně, jestli to dopadne jako s černým rybníkem, za který Mynář dostal pokutu 50 tisíc, ač je horní sazba milion). Pokračujme třeba k výhrůžnému dopisu čínské ambasády zemřelému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi. Jak se ukázalo, Hrad si vyhrožování objednal, Mynář dojednával.

Často se teď na sociálních sítích a v řetězových mailech objevuje slovo "lepšolidé". Používají ho někteří Zemanovi naklonění politici. Jak psí hlava je tento novotvar nasazován občanské společnosti. Těm, kteří chtějí přijímat uprchlíky prchající před terorem a smrtí, nepovažují homosexuály za jakkoli podřadnou skupinu občanů, kritizují Putinův ruský režim a komunistickou Čínu, shromažďují se na Letné, aby bránili českou demokracii.

Pokud bychom měli na výraz lepšolidé přistoupit, perfektně se hodí na partu okolo Zemana. Pražský hrad opevnila "před terorem", zatímco jiná kritická místa hlídána nebyla. Dělá si, co chce, a žádný zákaz, žádné omezení pro ni neplatí. Zeman rád vyprávěl, jak je prezidentem "dolních deseti milionů". Omyl. Zeman a jeho parta jsou typičtí lepšolidé a milionům pod sebou se jen pošklebují. Oni jsou taková pěkná, nepovolená zabijačka demokracie.