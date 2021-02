Neschopnost vlády se přenáší i na nás. Braňme se "zbabišovatění", "zblatnění"

Naprosto chápu, že sehnat dnes někoho důvěryhodného a schopného do kabinetu, kde vládne klíčové trio Babiš-Schillerová-Havlíček, nelze. V tom bychom měli chápat i zoufalého Babiše.

Už covidujeme moc dlouho. Pro staré lidi jsou ty měsíce strašně dlouhé, bývají opuštěnější než jindy, osamělejší. Pro mladé, studující, zvyklé žít naplno, stýkat se, mísit se, ale i pracovat, aby si vydělali, se stávají nesnesitelnými. Pro ty ostatní jsou taky těžké, mnozí se bojí onemocnět, bojí se karantény, bojí se zůstat doma a brát podstatně méně peněz. Nedej bůh, aby doma skončili oba vydělávající rodiče, rodina snadno sklouzne do chudoby, jak názorně ukazuje sociolog Daniel Prokop. Běžná situace: nakazí se někdo, s kým jste byli ve styku, třeba z rodiny. Volá: "Můžu tě nahlásit?" Odpověď: "Prosím tě, neblbni, nic mi není, nikam mě nehlas!"

Situace, ve které žijeme, má dvě patra. Jedno "rozhodující", velín, státní management, kde se přijímají opatření, drsné zákazy a omezení našich životů (už ani nebudu psát našich práv a svobod). Druhé patro, poddaní, je mnohem větší, ale toto "my" se zase různě dělí na oddělené kóje. Každopádně však poddaní bedlivě pozorují, co se odehrává ve velínu. Ani ne tak co nařizuje (to se už dlouho prakticky nedá sledovat a často ani chápat), ale co se tam a v jeho okolí děje.

V neděli se z ČT ozvalo, že ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) má do 14 dnů skončit. Údajně by resort převzal premiér Andrej Babiš (ANO) a výkonným ministrem by se stal jeho současný poradce a nedávno odvolaný šéf ministerstva Roman Prymula. Babiš to popřel, Prymula nic neví.

O to však nejde. Ta spekulace nevypadá jako spekulace, protože Blatný působí jako nesmírně slabý, neautonomní ministr. Stačí si připomenout jeho úpornou snahu snížit oficiální počty lidí, kteří zemřeli na covid. Blatný se nepovedl.

Ono nepovedení má svoji velínskou logiku: k Babišovi už nikdo schopný nechce. Ti, co za něco stáli, prchají. Ve funkci národního koordinátora pro vakcinaci (nejdůležitější akce, kterou stát organizuje) skončil Zdeněk Blahuta. Serveru iRozhlas.cz sdělil: "Neřeknu vám o tom nic, jsem ale strašně rád, že je to za mnou. Z venku neodhadnete, jak to bude fungovat. Volali mi a chtěli pomoc, ale je to marné, je to marné, je to marné. Ještě že opravdu zdravotní obtíže mám, takže to je opravdu vše, co k tomu můžu říct." Věty, jež posluchači optimismu nepřidají. Blahuta mluví o systému, do kterého se dostal, o Babišově-Blatného systému.

Schopní od Babiše a Blatného utíkají

Minulý týden skončil i náměstek pro zdravotní péči Aleksi Šedo. Tvrdí, že se s ním Jan Blatný téměř nebavil. "Když jsme se s ministrem loučili, tak jsem ho žádal, aby byl konkrétnější ve svých formulacích, a to se mi od něj nepodařilo vyslechnout. Zkrátka a dobře, obsah té neshody vlastně neznám, protože jsme spolu neměli příležitost mluvit."

Ani nedostatek komunikace v klíčové resortu vás neuklidní. Stejně jako fakt, že krátce před Aleksim Šedem musela z ministerstva zdravotnictví odejít Alena Šteflová - nechala se ve Státním zdravotním ústavu (SZÚ) s manželem přednostně naočkovat proti covidu-19. (Přednostní očkování je další česká rovina problému.)

Klíčem problému je hlava velínu premiér Babiš a jeho zmatená, nesrozumitelná vystoupení. Donedávna nadával médiím, že veřejnost straší, nyní začal strašit sám. Odchody zbytků schopných jdou na účet jeho "mikromanagementu". Velín se nám den ze dne rozkližuje před očima.

Co se děje v oblasti poddaných? Zoufalá snaha sehnat očkování (starší generace Čechů jsou na shánění zvyklé) pro členy rodiny a blízké 85+. Obavy šťastlivců, kteří sehnali první dávku, že druhá dávka bude podána pozdě. Skepse mladších, že se na ně letos nedostane.

Další zásadní problém - očkování podle krajů je velmi nerovnoměrné. I to může vést k rozbrojům ve společnosti. Když se podíváte na graf Přehled vykázaných očkování v krajích ČR (na stránkách ministerstva zdravotnictví), vidíte velké rozdíly. Karlovarský kraj je úplně dole, velmi málo má Liberecký kraj, Pardubický kraj, Vysočina. I v tomhle stát selhal.

Do toho poddaní pozorují, jak se "elity" (jež nejsou žádnými skutečnými elitami, ale buď jsou z velínu, nebo se nějak s velínem znají) vysmívají vládním nařízením. Mejdan kmotra Bendy v Teplicích, jehož se účastnil i liberecký policejní šéf Husák, chování exministra Romana Prymuly a (stále dál) šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka, exprezidenta Václava Klause, prominentů, kteří se nechali předem naočkovat (a dostanou i druhou dávku)…

Nabídka zoufaleckému velínu

Rozklížený, nedůvěryhodný velín má katastrofální důsledky. Některé hospody jedou dál, ač mají mít zavřeno. Novinář Vojtěch Gibiš pověsil na Twitter čerstvé video, kde vidíte plnou hospodu u Olomouce, roušky jsou tam zřejmě zakázány. Server iDnes Premium v pondělí popsal, co se děje v liberecké restauraci Bílý Mlýn, jež má přes zákaz otevřeno pro hosty a na jídlo tam chodí místní honorace. Popisuje "večírek vlivných libereckých podnikatelů, sportovců, zákulisních hráčů. Ti všichni sem běžně chodí i přes den".

Vlastně se pak nedivíte, že už mnoha lidem ze stávajícího lockdownu (nic jiného to dnes není) hrabe. Že se utíkají k naivním představám, že covid buď neexistuje, nebo není nebezpečný, je to spiknutí mocných. Nouzový stav nás zrentgenoval, ukázal kostru české společnosti, to, na čem stojí. Desetitisíce obětavců a desetitisíce porušovačů a sobců.

Žijeme vykolejeně, vykloubeně, nerozumíme části vládních nařízení. Proč se nemá jezdit na hory, když je konečně sníh a slušné počasí? Jinou jejich část chápeme, ale ničí nás. Rodina pohřbívá tátu, ale nesmí se sejít s jeho přáteli, aby na něj vzpomínala a tak se skutečně rozloučila. Sklouzli jsme do období zmaru, nesmyslů, nevedení státu - a sami blbneme. Neblbnou jen ti, kteří demonstrují proti opatřením. Začíná nám unikat podstata, tedy že jde o život, lidé ve velkém umírají, jejich smrt je velmi bolestná, pokud se vás osobně týká.

Jako by se neschopnost velínu přenesla i na nás, na ty dole, na poddané, kteří vždycky byli s to si nějak pomoct. Čím méně chráníme své okolí a sebe, tím méně jsme schopní nákaze vzdorovat a v dohledné době ji zahnat. Je strašné, když vzdor vůči neschopné vládě vyústí v nenošení roušky a kašlání na ochranná opatření, která nařizují i v jiných zemích. Braňme se velínské nákaze, "zbabišovatění" a "zblatnění".

Malá nabídka zoufaleckému velínu. Až dosud u nás bylo testováno 4,6 milionu lidí PCR testem a asi 1,6 milionu lidí antigenním testem. Proč nepovolit nějaké akce (třeba koncerty) pro lidi, kteří mají dejme tomu maximálně 12-24 hodin starý test? Fakt to nejde? Jinak naprosto chápu, že dnes sehnat do vlády, kde vládne klíčové trio Babiš-Schillerová-Havlíček, někoho důvěryhodného a schopného nelze. V tom bychom měli zoufalého Babiše chápat.

