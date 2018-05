Pirát Peksa prý poškodil Česko (rozuměj Babiše). Teplej bonz a urážka starostenské nohy

před 4 hodinami

VAROVÁNÍ PRO ČESKÉ OBČANY: Pokud jedete do zahraničí, nesmíte říct, že je český premiér trestně stíhaný, dopustili byste se poškozování České republiky v cizině...

Premiér v demisi Andrej Babiš (hnutí ANO) se hněvá, že poslanec za piráty Mikuláš Peksa podle jeho názoru poškodil Českou republiku ve Švédsku a jeho samého urazil. Věc předložil mandátovému a imunitnímu výboru sněmovny coby podnět k zahájení disciplinárního řízení.

Poslanec za ANO Robert Králíček Babišovi napráskal, co řekl pirát Peksa při jednání české sněmovní delegace ve Švédsku na pracovní schůzce s evropským výborem Riksdagu, Parlamentu Švédského království. "Důvodem mého podnětu je ústní informace poslance Roberta Králíčka, který se dne 27. března 2018 účastnil delegace ve Švédsku," píše přecitlivělý premiér v podnětu mandátovému a imunitnímu výboru.

Co Peksa spáchal? "Dle mých informací měl během tohoto jednání člen delegace Mgr. Mikoláš Peksa vystoupit a v ústním projevu napadnout mou osobu tak, že měl o mně hovořit jako o premiérovi, který zneužívá a rozkrádá dotace, že jsem trestně stíhaný, a dále se měl negativně vyjadřovat o situaci v ČR." Peksa hovořil o trestním stíhání Babiše kvůli údajnému zneužití 50 milionů z evropských dotací na Čapí hnízdo.

Andrej Babiš pokračuje, že podle Králíčka byli "švédský velvyslanec i jeho zástupce značně zaskočení daným vyjádřením a následně (neoficiálně po jednání) označili tento výstup za neprofesionální a poškozující Českou republiku". (Dodejme, že "švédským velvyslancem" premiér zjevně míní českého velvyslance ve Švédsku Jiřího Šitlera; už proto, že švédskou velvyslankyní v Praze je žena.) Odtud lze dovodit: Andrej Babiš uvěřil, že splývá s ČR, že on je ČR.

To je vážné, když je poškozena republika. Abychom si rozuměli, Česko nepoškozuje fakt (jedná se o nepopiratelný fakt), že je český premiér trestně stíhán, že byl sněmovnou dvakrát vydán k trestnímu stíhání a že evropský úřad proti podvodům OLAF shledal dotaci jako podvodem zavánějící. Nýbrž poškodil nás poslanec, který o tom faktu mluvil ve Švédsku.

Pozoruhodná úvaha. Trestní stíhání a podezření ze spáchání podvodu nevadí, jen se o něm nesmí mluvit. Nejen proto, že je na tu věc Babiš "alergický", jak se nedávno nechal slyšet, ale také z důvodů státních či národních zájmů.

K tomu poslanec pirátů Peksa: "Chápu, že pan premiér nechce, aby se o jeho střetu zájmů v zahraničí mluvilo. Ve fungující demokracii by ale takový premiér dávno odstoupil a morální zásady by mu vůbec nedovolily takto ponižovat politickou kulturu v zemi."

Práská se na lepší časy

Na tomto skandálku stojí za pozornost ještě jedna věc, jak Peksu kolega Králíček napráskal, nabonzoval či udal Babišovi. Tak to v ANO funguje? Chtěl se zavděčit, blýsknout? Nebo snad považuje Peksovo konstatování faktu za skutečně problematické?

Tahle práskací praxe je velmi česká. Podle záznamů StB byl práskačem (agentem) i Babiš, ačkoliv to moc nerad slyší. (Peksa by byl mohl ve Švédsku pokračovat, že Babiš podle análů tajné policie minulého režimu donášel na jiné lidi, to by asi Švédové zírali.) Králíček tedy hezky česky práskl Peksu Babišovi a Babiš ho obratem práskl mandátovému a imunitnímu výboru. Práská se na lepší časy…

Zajímavá je Babišova představa, že Peksa něco vyzradil, že to ve Švédsku či Evropské unii snad nevědí. Buďme si jisti, že Babiš má všude, kam v unii přijede, nálepku premiéra s trestním stíháním na krku, a přece se nestáhl z politiky a Česku tím škodí. Může být soudem osvobozen (pokud na soud dojde), ale do té doby nám prostě škodí.

V podnětu pro výbor se premiér ohání odstavcem druhým paragrafu 13 zákona o jednacím řádu sněmovny: "Disciplinární řízení lze zavést proti poslanci, který svým projevem učiněným ve sněmovně nebo v Senátu nebo v jejich orgánech urazí poslance, senátora, ústavního soudce nebo jinou osobu, která má oprávnění zúčastnit se schůze sněmovny a jejích orgánů ze zákona."

Tentýž zákon v dalších paragrafech uvádí, co jsou ony orgány sněmovny: výbory, komise a vyšetřovací komise. Je celkem jasné, že výroky na výjezdu sněmovní delegace do Švédska nemohou být "projevem učiněným ve sněmovně nebo v Senátu nebo v jejich orgánech". Ale to je detail proti tomu, že by čeští delegáti měli venku tajit Babišovo trestní stíhání.

Člověk by čekal, že na sebe poslanci nebudou bonzovat, dokonce by čekal, že ani poslanci ANO, kteří přece dělají novou "bude líp" politiku, nebudou donášet. Dál by běžný český občan čekal, že Babiš ví, že se v zemích EU ví, že je trestně stíhán. A že o někom říct, že je trestně stíhán, když je trestně stíhán, není urážka, ale konstatování faktu. Dále by jeden čekal, že Babiš ví, že Česku škodí trestně stíhaný premiér.

Neví. Podle něj Česku škodí pirát Peksa. Pak snad by mu měl někdo vysvětlit, že piráti přece odjaktěživa škodili.

Možná by ministerstvo zahraničí mohlo vydat VAROVÁNÍ PRO ČESKÉ OBČANY: Pokud jedete do zahraničí, nesmíte mluvit o tom, že je český premiér trestně stíhaný. Poškozujete tím Českou republiku v cizině a dopouštíte se urážky starostenské nohy.