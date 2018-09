Piráti řeší církevní náhrady, zachraň se, kdo můžeš

"Stejně jako byly revidovány částky solárním baronům."

Také místopředseda pirátů Jakub Michálek hlasoval na schůzi ústavně-právního výboru pro zákon o zdanění finančních náhrad v církevních restitucích. Jde o návrh KSČM. Záležitost, která vzbudila rozruch sama o sobě, se dá číst i jako pokračování volného seriálu na téma piráti a potíže s minulostí. Anebo minulost bez potíží.

Viz jejich hlasování pro vyznamenání komunistického básníka Karla Sýse a omluvu místopředsedy sněmovny Vojtěcha Pikala za poznámku o válečných letcích, "co v zásadě jen plnili rozkazy". Viz i účast na ruské ambasádní recepci, protože "mluvit je třeba s každým".

Tentokrát pan Michálek zaujal příměrem či argumentem, proč by se mělo na církevní náhrady sáhnout: "Stejně jako byly revidovány částky solárním baronům."

Je to svým způsobem ještě horší zpráva než samotná podstata věci, tedy spor o zákon, který je podle kritiků zjevně protiústavní. Jakub Michálek suše přirovnává církve k "solárním baronům".

Provozovatelé slunečních elektráren - ve skutečnosti nemusí jít jen o barony-zlatokopy, co naskočili do byznysu za minutu dvanáct - mocně vydělávali na špatně nastavené státní podpoře. Parlament to v roce 2010 částečně napravil takzvanou solární daní.

Církve jsou na tom zřejmě podle Michálka v principu stejně, proto je namístě opulentní příjmy omezit církevní daní.

Že mezi příběhem solárního a církevního majetku existuje nějaký historický rozdíl, pan Michálek určitě ví. Ale očividně mu to nebrání v tom, aby řekl větu, místo které by se historický kontext doceňující člověk radši kousl do jazyka: "Stejně jako byly revidovány částky solárním baronům."

Ne, solárním baronům komunisté nic neukradli. Jejich představitele nezavírali do politických kriminálů, neperzekvovali, neposílali do uranových dolů a na smrt. To se po roce 1948 týkalo církví, kněží, řeholníků a řeholnic. Útlak svobody vyznání trval až do listopadu 1989.

Pokud jde o církevní majetek, technicky vzato jde pro pana Michálka o obdobný problém se státními náhradami jako u fotovoltaických elektráren. Netechnicky vzato je jeho přirovnání nevkusné. Takhle se maká s klapkami na očích.

Jakub Michálek i jeho kolegové připomínají, že jde o osobní, ne celopirátský názor na církevní náhrady. "Náš klub má v této věci volné hlasování. Podpora ve straně je tak cca 70 : 30 ve prospěch zachování plné výše náhrady."

Jestli piráti - podle posledního průzkumu druhá nejsilnější strana - soudí, že zrovna v takové záležitosti není třeba sladit partajní noty, budiž. ODS si užívá s názory Václava Klause mladšího, tak proč by si trochu povyražení u soudku rumu nedopřáli i bukanýři?