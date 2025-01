Pirátský návrh legalizace marihuany není jen pro mladé. Smysl má i pro trpící seniory

Němci se posunuli k legalizaci konopí loni v létě. Chtějí potlačit černý trh a kriminalitu spojenou s drogami, snížit množství dealerství a také počet uživatelů marihuany.

Piráti se vracejí ke kořenům. Ve středu 22. ledna navrhli, aby u nás vznikl legální, regulovaný trh s konopím, tedy s marihuanou. Exministr Ivan Bartoš napsal na síť X: "Takže na rovinu. Přístup, který vláda Spolu prosazuje ke konopí, je bullshit. Dělá z lidí, kteří se ničím neprovinili, zločince. Podle mě je teda zločin spíš nechat lidi trpět kvůli zastaralejm a nesmyslnejm zákonům."

Použitý jazyk tweetu celkem jasně ukazuje, na koho Bartoš na sociální síti míří. Zjevně oslovuje mladé lidi, kteří od Pirátů poměrně ve velkém buď odešli jinam, nebo nechtějí jít volit. Politicky tedy jde o celkem srozumitelný krok. Zbývá potom otázka, kolik z dvou set poslanců se k poslaneckému pirátskému návrhu přidá.

Konkuruje podanému návrhu vlády, který je mnohem a mnohem mírnější, přikrčenější a v některých aspektech nedomyšlený (kupříkladu neodpovídá počet povolených, doma pěstovaných kytek a počet povolených gramů, ten je mnohem nižší než výnos ze tří rostlin). Odtud ovšem plyne, že pro poslance Spolu bude dost složité pro návrh Pirátů zvednout ruku. Hlasovat by pro něj mohli i poslankyně a poslanci ANO, jenomže tam je jiný problém, pro hnutí byli Piráti vždycky nepřátelé, takže ani zde to Bartoš a spol. nebudou mít snadné.

Má jejich nový přístup k marihuaně smysl? Sousedíme s Německem. Tam od loňského 1. července platí, že konopí bude k dostání také v licencovaných neziskových klubech (marihuanové společenské kluby), které budou moci mít maximálně 500 členů, přičemž půjde jedině o Němce starší 18 let. Kluby budou moci pěstovat a distribuovat omezené množství konopí a produkci budou moci spotřebovávat výhradně členové klubu. Konzumace na místě nebude povolena.

Německý ministr zdravotnictví Karl Lauterbach změnu legislativy vysvětlil takto: "Cílem je potlačit černý trh a kriminalitu spojenou s drogami, snížit množství dealerství a také počet uživatelů." Konopí zůstane nelegální pro nezletilé a jeho kouření zůstane zakázané kupříkladu v blízkosti škol, dětských hřišť či sportovišť. Trh bude přísně regulován, nákup konopí nebude nijak jednoduchý.

Proti změně v Německu hlasovala konzervativní Křesťanskodemokratická unie (CDU). Během příštích let německá vláda vyhodnotí, jak nový zákon funguje, pokud dobře, chce přikročit k licencovanému prodeji konopí. Pokud se ale vlády ujme CDU, dost možná zákon zruší.

Čeští Piráti navrhují umožnit lidem pěstování pro vlastní potřebu. Na výměře až 3 metry čtvereční, s tím, že co jim tam vyroste, to si mohou nechat. Dále chtějí povolit konopné spolky, stejně jako v Německu. Piráti v nich vidí cestu, jak se ke konopí dostanou legálně a bezpečně lidé, kteří si kytky sami nevypěstují. Také navrhují zlegalizovat obchody s konopím, v nichž by si dospělí mohli koupit konopí v ověřené kvalitě a za podmínek, jaké jsou nastaveny u alkoholu a tabáku.

"Takhle omezíme černý trh, který momentálně stejně jede. A zajistíme nový pracovní místa i peníze do rozpočtu. Zkušenosti ze zahraničí, například z Kanady nebo některých států USA, ukazujou, že tohle má fakt smysl. Represe je slepá ulička. Tečka," napsal Bartoš na síti X.

Represe nefunguje

Loni vláda ukončila spolupráci s národním protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem, ve světě uznávaným expertem. Nepomohly tehdy ani protesty domácích odborníků, nezabral otevřený dopis vládě, který podepsalo 76 expertů a osobností z oblasti drogové politiky a prevence zastoupené lidmi 27 států z celého světa. Absurdní, směšné. Ve vládě vlivní lidovci Vobořila nechtěli, a tak jeho chytrý legalizační projekt nakonec prohrál.

Škoda. Vobořilův přístup měl smysl, dával přednost prevenci a pomoci závislým před nefunkční tvrdou represí. Připravil kompletní návrh zákona o regulovaném trhu s konopím. Chtěl také prosadit novelu o návykových látkách a nový seznam "psychomodulačních látek".

Když odmítal tehdejší koordinátor represi jako jediný účinný nástroj, opíral se o doložitelná data výzkumníků. Experti dlouho vědí, že represe nefunguje. Jediné, co dokáže dokonale, je zatlačit uživatele drog do kriminálního prostředí, vyhnat je na okraj ze společnosti.

Připomenu to, o čem jsem psal už několikrát. V roce 1998 se v OSN premiéři a prezidenti států rozhodli prudce posílit protidrogovou represi, zasadit drogám smrtelný úder. Dohodli se, že budou investovat miliardy dolarů. Předpokládali, že v roce 2008, o deset let později, bude svět prakticky bez drog. Věznice se pak plnily odsouzenými lidmi, závislými na drogách. V některých zemích byli muži a ženy za drogy popravováni. Výsledek tragický. Prudce posílil organizovaný zločin. Represe vedla ke vzniku mimořádně silných, ozbrojených, surových kartelů. Spotřeba drog neklesla, rostla dál.

Uhýbání před realitou

Zajímavé, že tohle politici, kteří horují pro represi, odmítají slyšet, zacpávají si uši před realitou. Chápu, že jsou "proti drogám", drogy většinou fungují jako svinstvo, jenomže se to svinstvo k lidem snadno dostává i v silné represi a dělá z nich zločince. A to ani nemluvím o tom, že lidovci, kteří odmítají konopí, podporují podle expertů nebezpečnější alkohol.

Piráti připomínají, že pokračuje šikana pěstitelů konopí ze strany policie. Robert Veverka, vydavatel magazínu Legalizace, řekl: "Současná legislativa je nejasná a diskriminační. Trestní zákoník kriminalizuje i osvětu o návykových látkách. Naše návrhy zúží naplnění trestného činu pouze na případy, kdy jde o svádění dětí k užívání drog. Teď jen zbytečně perzekvujeme ty, kteří vysvětlují a snaží se pomoci."

Na začátku jsem psal o politice, o tom, že se Piráti snaží, aby se k nim vrátili zklamaní mladí lidé. Při snaze legalizovat konopí ale nejde jen o mladé. Pomáhá taky starým lidem, kteří mají bolesti. Pro seniory se mnohdy konopí stává jedinou cestou, jak se bolestí zbavit, když kupříkladu běžně dostupný Ibalgin nezabírá. Seniorům by legalizace pěstování umožnila vzájemně si vypomáhat.

Legalizace a přísná regulace představují budoucí cestu, jak s drogami nakládat. V mnoha zemích světa už si to uvědomili, dokonce i v Německu. Uvidíme, jak daleko jsme v chápání reality my v Česku.

Video: Mohlo by vás zajímat: Michailidu: Konopí za 150 korun za gram? Cenu toho legálního by stát mohl dorovnat (15. 8. 2023)