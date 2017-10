Po výhře Babiše roste význam volby prezidenta. Zeman či Okamura? Cesta do pekel

před 2 hodinami

Venku nás vidí jako zemi mířící pryč, kde sílí nacionalistické a nenávistné tendence. Nový prezident to buď potvrdí, nebo bude cestě kamsi bránit.

Jedny volby máme za sebou, další nás čekají v lednu. Význam volby prezidenta prudce stoupl. V sázce je postavení Česka v Evropské unii a ve světě. Pokud bude na Hradě pokračovat Miloš Zeman nebo pokud bude zvolen jiný odpůrce unie, třeba někdo jako Tomio Okamura, staneme se antievropskou zemí, státečkem, který budí obavy a demokracii užívá jako slupku, pod níž skomírá občanská společnost, tolerance, náboženská svoboda, nezávislá média, nezávislá justice atd.

V zahraničí jsme po sněmovních volbách často vnímáni jako stát, kde převážili populisté, posílil nacionalismus a snahy o izolaci, kde se moci ujímá autoritář a další mu dýchají na krk. Středoevropská demokracie slábne.

Německý list Die Welt míní, že se blížíme Polsku a Maďarsku. "Ve střední Evropě vzniká blok 'neliberálních demokracií'. Hrozí, že se východoevropská výjimka stane východoevropským pravidlem. Nejen pro Rusko a Turecko platí: demokratické volby negarantují automaticky demokracii. Mohou být použity i k poškození nebo úplnému odstranění rozdělení moci a vlády práva. Následky, které by to mělo pro Evropskou unii, jsou nedozírné."

Také německý Spiegel Online píše o tom, že se v Česku mohou objevit podobné tendence jako v Maďarsku a Polsku a že by to zákonitě vyústilo ve větší rozkol mezi západem a východem Evropské unie.

Rakouská agentura APA napsala: "České volby vyslaly do zahraničí, především směrem k EU, jasný signál. Z hlasování vzešly posílené ty strany, které nechtějí běžence, uprchlické kvóty a ani euro." Všímá si také touhy Okamury uspořádat referendum o vystoupení Česka z Evropské unie.

Německý Bild přirovnává Andreje Babiše k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Jeho postoje vnímá jako euroskeptické a protiimigrační.

Varovná je reakce ze Slovenska, které zná nepochybně svého většího bratra jak své boty. Premiér Robert Fico reagoval na naše volby takto: "Chci s velkou radostí konstatovat, že se stáváme jakýmsi proevropským ostrovem v tomto regionu." (Chápej oproti Česku.)

Slovensko z EU neutíká

Fico se sešel se slovenským prezidentem Andrejem Kiskou, předsedou parlamentu Andrejem Dankem a místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem. Vydali prohlášení, v němž potvrdili proevropské a proatlantické směřování země. - Tak vypadá slovenská odpověď na české volby, tamní špičky říkají: my ne, my se k Západu zády neobracíme.

Podobně české sněmovní volby hodnotí v Rusku. Píší tam o zesílení tlaku na zrušení protiruských sankcí a o komplikacích ve vztahu České republiky s Evropskou unií. Nepochybujme, že Rusové mají Česko dobře přečtené.

V zahraničí nás leckdo vidí jako "zemi na odchodu", přičemž není jasné, kam odcházíme (cíl, nějaké nové zakotvení v celé té katastrofální snaze od vypuzení země z unie chybí). Jasné je jen to, odkud odcházíme. Hrubě řečeno pomalu, ale čím dál zřetelněji opouštíme Západ.

Proto má volba české "hlavy státu" mnohem vyšší význam, než by se v parlamentní demokracii zdálo. Jsou jen dvě varianty. První: uspěje někdo jako Miloš Zeman, který už není jen euroskeptikem, ale přímo euroborcem, dělá politiku Moskvy, která každý rozkol v unii, každý brexit či náznak czexitu vítá.

Může se stát, že se do 7. listopadu, kdy končí možnost přihlásit se do soutěže o Pražský hrad, rozhodne kandidovat třeba Tomio Okamura. Cítí silnou podporu, prezidentský úřad by jistě používal podobně jako Zeman, stal by se eurohejtařem na druhou. Pokud by prošel do druhého kola přímé volby se Zemanem, prozápadní volič by byl postaven před vpravdě neřešitelné dilema.

Představa, že máme policií obviněného premiéra, který zpochybňuje protiruské sankce a chce osekávat český demokratický systém, plus Zemana či Okamuru na Hradě, to je snad horší než Maďarsko, "hate full" systém.

Naopak, pokud v hradní volbě zvítězí postava prozápadní, proevropská, pronaťácká, zastánce liberální demokracie, někdo jako Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Michal Horáček, Marek Hilšer, pak může jednak Babiše a Okamuru krotit, ale hlavně o nás může "venku" vydávat poněkud jiné svědectví.

Sněmovní volby dopadly ve vztahu k EU velmi špatně. Skoro 2,5 milionu lidí volilo buď euroskepsi, či rovnou ne EU (ANO, SPD, KSČM). Na druhou stranu voličů je u nás celkem 8,5 milionu a voleb se zúčastnily tři pětiny (asi 5 milionů hlasů). Odtud plyne, že zatím vůbec není jisté, zda u nás antievropské tendence skutečně převládají.

Volba prezidenta bude stejně klíčová jako volby sněmovní, ač žijeme v parlamentním systému. Zvenčí nás vidí jako zemi, která míří kamsi pryč, kde sílí nacionalistické a nenávistné tendence, iracionální, politiky vykrmená nespokojenost. Nový prezident to buď potvrdí, nebo té cestě kamsi bude oponovat. Snad ještě není pozdě.