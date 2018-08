Praha už ne jako firma, Praha jako letadlo. Babiš nám podstrkuje Babiše II (Stuchlíka)

Doufejme, že v pražském Budelípově po mostech nezačnou padat i domy a že si nakonec, někdy v roce 2022, nebudeme říkat "zlatá Krnáčová".

Za méně než dva měsíce, 5. a 6. října, nás čekají komunální volby. Pražané budou vybírat taky městské zastupitele. Andrej Babiš (pan ANO) má v hlavním městě velký problém. Ví o něm. Už to rozjel i na Facebooku (rozjeli to tedy zřejmě ti, kteří mu facebookové příspěvky píší).

"Čau lidi, dneska začnu hlavně pro Pražáky… Ale tohle říct musím. Vám všem. Je to důležité. Jsem rád, že Vám můžu představit Petra Stuchlíka. Petr je úspěšný muž v nejlepších letech. Má za sebou Harvard. Přesněji Harvard Business School. Tuhle nejstarší a nejuznávanější obchodní školu na světě…"

Následuje vysvětlení, že školu absolvoval i bývalý starosta New Yorku Mike Bloomberg a prezident USA George W. Bush. Babiš už neříká, že se oba věnovali politice, Bloomberg před první volbou do funkce newyorského starosty odešel od demokratů k republikánům. Nešlo o politicky nepopsané listy, jež spadly z nebe.

Vychvaluje Stuchlíkovy podnikatelské úspěchy ("Petr vybudoval z nuly firmu s miliardovým obratem. Fincentrum. Možná znáte. Možná i Vám zlevnili hypotéku nebo pojištění."). Ani slovo o firmě Fair Credit, v níž měl Stuchlík podíl a jež dlužníkovi poskytne půjčku s úrokem, který se v nejvyšší variantě pohybuje nad 60 procenty, takže klient pak musí vrátit dvojnásobek půjčky. Jasně, Babiš chce chválit, ale voliči obrazně řečeno před čtyřmi roky Prahu "půjčili" Adrianě Krnáčové, ta dáma měla taky "fair credit" a výsledek je děsivý.

Jako Pražan, byť bych ji našel rád, nenajdu jedinou věc, která by se v hlavním městě jasně zlepšila. Naopak vidím řadu věcí, které se viditelně zhoršily.

Babiš "čauliduje" dál, Stuchlík "žije v Praze dlouhé roky", "když jsme s kolegy přemýšleli nad nejvhodnějším kandidátem na pražského primátora, někdo zmínil jeho jméno". Takhle se to dělá. Pražští členové ANO odhlasovali Patrika Nachera (politiku dělá dlouho, zkušenosti z Prahy má), ale pak "někdo zmínil" Stuchlíka a všecko je jinak.

Něco mezi Gaussem, Mozartem, Tycho Brahem a Blériotem

Proč? Babiš: "Potěšilo mě, že další člověk z byznysu, který má bohaté životní zkušenosti a nepotřebuje se živit politikou, je ochotný obětovat svůj pohodlný život a vydat se napospas médiím. A ještě do toho dát své peníze."

Je to variace na téma "řídit Prahu jako firmu", vnímat ten složitý, lidmi napěchovaný útvar jako obyčejný byznys. (Když se ovšem Lidové noviny ptaly Stuchlíka, jde-li do voleb s heslem "řídit město jako firmu", řekl: "Ne. Protože to nejde.")

Babiš vypisuje, kde "Petr" v Praze, kterou "má prochozenou skrz naskrz" žil: na Chodově, na koleji Blanice, na koleji Strojnická na Praze 7 u Výstaviště, znovu na koleji na Jarově, dál v Bořivojově ulici na Žižkově, na rohu Bělehradské a Rumunské, "takže hodně dobře ví, co to je rušná ulice" a "ví, jaké peklo někdy může být dojíždění do města, protože několik let bydlel v Dolních Chabrech na Ulčově. Teď žije na Starém městě, dvě minuty chůze od magistrátu."

Lidovým novinám však Stuchlík letos 23. července prozradil, že se s Babišem "mezi čtyřma očima viděli před pár týdny poprvé". (Babiš se jeho všecka bydliště pilně naučil…) Stuchlík je řešení spadlé z nebe, pokus recyklovat úspěch Babiše, podstrčit nám Babiše II.

Šéf firmy ANO taky říká, co Stuchlík plánuje: "… přitáhnout sem víc turistů, kteří jezdí za kulturou, a míň těch hlučných, kteří jezdí na rozlučky se svobodou a pak nad ránem zvrací Pražanům na domovní dveře". Ještě víc turistů? To Pražany jistě nesmírně nadchne. Ovšem jen těch, co nezvrací! Takže se jich budou na letišti ptát: "Jedete zvracet, nebo za Mozartem?" Protože Stuchlík přece řekl, "že Vídeň, Salzburg i Praha jsou Mozartova města. Ta první dvě na tom umí dokonale vydělávat. Mají skvělý kulturní marketing. Praha se to konečně musí naučit taky."

Kde se "Petr" mohl poučit? "Procestoval celý svět" a "mohl se inspirovat, jak to chodí v Berlíně, Rotterdamu, Londýně, Paříži, Dubaji…" (Pokud jde o teploty, Dubaj by se nyní hodila.) Nesmíme vynechat, proč Babiš byznysmenovi, s nímž se potkal před pár týdny poprvé, věří: "… je to člověk s obrovským záběrem. Vyzná se v matematice, astronomii, miluje hudbu, umí pilotovat letadlo. Byl schopný svou firmu nejen vybudovat, ale provést ji těžkými obdobími a krizemi…" (takže něco mezi Gaussem, Mozartem, Tycho Brahem a Blériotem).

Tím se dostáváme k otázce: hodlá Babišův byznysmen Stuchlík Prahu řídit jako letadlo? Pokud ANO vyhraje, čeká nás ne Praha jako firma, ale Praha jako letadlo? Doufejme, že v pražském Budelípově po mostech nezačnou padat i chrámy a domy a že si nakonec ještě nebudeme smutně říkat "zlatá Krnáčová".