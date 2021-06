Radek Vondráček makal pro lichváře, měl by zmizet z čela sněmovny

Laťka nejvyšších českých politiků, nejvyšších ústavních činitelů, (až na naprosté výjimky, jako je Miloš Vystrčil z ODS) leží neuvěřitelně nízko, hluboko pod zemí.

Předseda sněmovny, třetí nejvyšší ústavní činitel v zemi Radek Vondráček, hvězdička hnutí ANO, by měl být příkladem politické čistoty. Logicky, sněmovna má kontrolovat exekutivu, předsedat by jí měl někdo vysoce důvěryhodný. A stejné by to mělo být s místopředsedy. U nás už jsme si zvykli, že mezi zástupci šéfa sněmovny figuruje komunista Vojtěch Falmer Filip a extremista Tomio Okamura, předseda SPD. Děs. Teď se ukázalo, že k nim velmi dobře pasuje i předseda horní komory, domnělý "vzorňák" Radek Vondráček.

Hospodářské noviny popsaly, co muž, jemuž prý spolustraníci v Kroměříži říkají "mladý Masaryk" (TGM snad promine), dělal, než se dal na politiku. Jeho právní kancelář spolupracovala s později odsouzenými kroměřížskými lichváři Miroslavem Kolmanem a Rudolfem Cieslou, kteří vedli společnost CK Finance a podvodnými půjčkami připravovali klienty o majetky.

Radek Vondráček a jeho společník z advokátní kanceláře Tomáš Opatrný (kroměřížský zastupitel za hnutí ANO) Kolmanovi s Cieslou, nyní již odsouzeným podvodníkům, poskytovali právní servis a "také je v mnoha případech zastupovali. Z několika svědectví navíc vyplývá, že vztahy mezi lichváři a jejich advokáty byly přátelské," píší HN. A připomínají: "Jako poslanec se přitom Vondráček svým hlasem podílí na zákonech týkajících se obchodu s chudobou - na exekuční novele nebo insolvenčním zákonu. Dle jeho hlasování, které redakce zanalyzovala, se staví převážně na stranu věřitelů."

Vondráček jakékoli pochybení odmítá. Na otázku HN, zda cítí, že by někdy participoval na obchodu s chudobou, odvětil: "V žádném případě. Já si nemyslím, že bych se jakkoli zapojoval do nějaké takové činnosti, moje kancelář poskytuje právní služby - korektní a všem. Zastupuji různé strany, povinné i oprávněné. To je práce advokáta." Učiněné neviňátko.

Připomeňme jeho letošní novoroční projev, v němž pravil: "Tou nejvyšší hodnotou je lidskost, nebo chcete-li vzletněji láska k bližnímu. Opravdu zkusme mít rádi sousedy, lidi, které jen tak každý den potkáváme, zkusme respektovat a mít rádi i své nepřátele. Nikdy nemůžeme vědět, kdy někoho z nich budeme potřebovat." Lidskost spolupracující s lichváři a podvodníky. Super.

Družba s putinovci v Moskvě

Text HN a příběhy v něm jsou naprosto výmluvné. Vondráček nemá v čele sněmovny co dělat, stal se její ostudou. Nikoli poprvé. V listopadu 2017, v souvislosti s trestním stíháním Babiše řekl, že se zrušením imunity poslanců je nutno počkat, "až budeme mít nezávislou policii a soudy", policejní vyšetřování prý může ohrozit výkon mandátu Andreje Babiše. Mluvil jako předsedův poslušný pejsek.

O rok později, v říjnu 2018 Radek Vondráček zase odletěl do Moskvy, kde se setkal s předsedou Státní dumy Vjačeslavem Volodinem a s předsedkyní Rady federace Valentinou Matvijenkovou. Oba tito Rusové figurují na sankčním seznamu USA i Evropské unie. Ruská média jeho návštěvu u lidí na sankčních seznamech využila, aby ukázala, že EU není jednotná v otázce sankcí a vztahu k Moskvě.

Časopisu Meždunarodnaja žizň tehdy Vondráček sdělil, že s Matvijenkovou mluvil "otevřeně o problémech a o tom, že je nelze zamlčovat, včetně otázek spojených s Ukrajinou a případem Skripal". Vtipné. S paní ze sankčního seznamu, úzce spojenou s Putinem, otevřeně mluvil o pokusu o vraždu Skripala? V době, kdy v Rusku televize NTV vysílala o tom, že prezident Zeman "čestně přiznal" výrobu jedu novičok v Česku? Už tehdy se Vondráček předvedl jako křivák, který pečuje jen o sebe (spekulovalo se, že by rád po Zemanovi kandidoval na prezidenta a že si chce naklonit Rusy).

Máme krátce před volbami do sněmovny, pro šéfa ANO je Vondráčkův skandál mimořádně nepříjemný. Znovu totiž ukazuje, kdo s Babišem v ANO dokáže vydržet a úzce spolupracovat. Jen lidé typu Dostálové, Havlíčka, Schillerové, Vondráčka. A samozřejmě vládce interiéru ANO Jaroslav Faltýnek. U něj je to ovšem jiné, jeho se Babiš nedovolí zbavit, Faltýnek na něj ví příliš mnoho, a tak přežije i Stoku.

Slušní z ANO zmizeli

Dalo by se říci, že se ANO "tříbí", bohužel však opačným způsobem, tříbí se k horšímu. Slušní, kteří kupodivu Babišovi uvěřili, sedli na lep, odešli. Loni v červnu skončil Petr Vokřál, místopředseda hnutí, tehdy kandidát na hejtmana, bývalý brněnský primátor. Jeho konec urychlil neúspěšný pokus (který Vokřál uskutečnil s brněnským vedením hnutí) zrušit organizace v Židenicích, Černovicích a ve Starém Lískovci. Podle Vokřála byli členové těchto buněk napojeni na lidi z kauzy Stoka, korupčního případu okolo veřejných zakázek na radnici Brno-střed spojených s Jiřím Švachulou. Pro Vokřála byla těžká rána, když předsednictvo ANO v květnu zrušilo rozhodnutí o rozpuštění oněch tří buněk.

Už dříve ANO opustily známé a pro veřejnost důvěryhodné osobnosti jako třeba bývalý rektor Masarykovy univerzity, profesor Jiří Zlatuška, herec a nyní velvyslanec v Izraeli Martin Stropnický, bývalý člen Evropské komise a Evropského parlamentu Pavel Telička (ten dnes patří mezi Babišovy ostré oponenty), bývalý ministr financí a ředitel české pobočky společnosti Microsoft Ivan Pilný (taky kritik Babiše a ANO, který už před čtyřmi roky řekl, že v hnutí se dá těžko mluvit o výměně názorů, on postupně ztrácel iluze a politika podle něj leží ještě hlouběji, než myslel), bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán (jehož nemohl vystát prezident Zeman, tak musel skončit, a který přiznal, že jeho názory jsou odlišné od směřování hnutí ANO).

Tyto osobnosti zmizely. A nejen ony jsou kritické, kupříkladu eurokomisařka Věra Jourová je dnes taky úplně jinde než Babiš a Zeman. V hnutí ANO pak zbývají politici jako bývalý spolupracovník s kroměřížskými lichváři Vondráček. Pro ANO, tedy pro Babiše, by bylo nejrozumnější, kdyby ihned odstoupil aspoň z čela sněmovny. To se zřejmě nestane. Ostatně proč by to dělal? Jeho šéf je ve střetu zájmů, trestně stíhaný, spojený se Zemanem, laťka nejvyšších českých politiků (až na naprosté výjimky, jako je Miloš Vystrčil z ODS) leží neuvěřitelně nízko, hluboko pod zemí.

Zrušení imunity? Počkáme, až budeme mít nezávislou policii a soudy, Babiš se očistí, říká Vondráček (video DVTV z 30. listopadu 2017)