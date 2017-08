Radnice kope za občana, to je prý něco jako přírodní zákon. Šlechtová žije mimo realitu

před 1 hodinou

Jak může například zastávat práva občanů radnice, která přijímá od developerů sponzorské dary? Špatně.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová žije v jiném světě. Na výčitky, že stavební zákon omezil právo občanů mluvit do toho, co se kde postaví, opakuje: Práva občanů nezastávají jen neziskové organizace, spolky, ale především obec. "A obec je vždy členem každého řízení v rámci získávání stavebního povolení. Takže práva občanů České republiky v žádném případě nejsou omezena."

Je to jednoduché jak trojčlenka. Zájmy občana zastupuje obec. Obec-radnice a občan jsou totéž, chtějí totéž. Představa úplně mimo realitu.

Nemůže to tak fungovat ani v ideálním komunálu, který spravují osvícení, pracovití, empatičtí a hlavně nezkorumpovatelní politici.

Je neproveditelné, aby vždycky reprezentovali zájmy a přání všech obyvatel, každého jednotlivce, tak jako by to dělal on sám. Ve městech už je to naprostá utopie. Jeden chce hlavně silnici, druhý hlavně chodník. Jeden by rád silnější osvětlení, druhému pouliční lampy perou do oken. A tak dále.

V praxi léta slýcháme o radnicích, které jdou developerům na ruku. O podezřelých změnách územních plánů a pozemkových operacích. O sporech o bytovou a komerční výstavbu, ve kterých stojí občané a politici nebo občané a úřady proti sobě. O střetech stavebních zájmů komunálních politiků. Denní chleba regionálního zpravodajství! Ministryni Šlechtové to ale nějak uniklo. Obec podle ní kope za každého občana, to je něco jako přírodní zákon.

Harmonie obec-občan, komunální reprezentace-občan je iluzorní. Když panuje, vůbec nic proti, je to skvělé; ale obce a města přece nefungují jako zmocněnci občanských práv s bianco šekem. Práva zůstávají občanovi, na nikoho je nepřevedl.

Kdybychom převzali logiku paní ministryně: Jak například může zastávat práva občanů radnice, která přijímá od developerů sponzorské dary, až jakési odpustky za souhlas s větší výstavbou? Dost špatně. Svěřit se jí do rukou i se svými právy by bylo bláhové.

Propojme pojetí ministryně Šlechtové (nestraník za ANO, volební lídr v Plzeňském kraji) s vizí Andreje Babiše zrušit komunální zastupitelstva a řídit obec jen starostou a aparátem profíků: "Na radnici by byli úředníci, hlavní slovo by měl starosta, který by tam přišel a normálně by to řídil."

To bude pro občanské vyžití a právo do toho mluvit už učiněná nirvána. Není se čeho bát, kšefty neexistují, profi-obec a starosta-génius vždycky na vaší straně, vědí, co je pro občany dobré. Pro každého občana do posledního muže a ženy. Bez ironie, mrazivá představa. Úlet. Právo přikyvovat.