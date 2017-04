Sobotka by si měl zazpívat Řekni ďáblovi ne a Babiše zapudit. Vláda už je stejně jen rvačka

před 55 minutami

Rozchod s ANO je pro ČSSD riziko. Jenomže věci už jsou moc rozjeté. Zůstat spolu by byla i na české poměry příliš trapná komedie. Od Sobotky i Babiše.

Předvolební kampaň jako břitva. "Myslím si, že ta podezření, která se týkají ministra financí, ohrožují nejen fungování vlády a její dobrou pověst, ale ohrožují také důvěryhodnost státu," pravil ve čtvrtek premiér Sobotka o vicepremiérovi Babišovi. V ČSSD se již několik dní mluví o tom, že předseda vlády navrhne jeho odvolání.

Sobotka přitlačil: "Jsem znepokojen, jak se ministr financí v posledních týdnech staví ke kauze korunových dluhopisů, ale i k dalším otázkám a podezřením, které se objevily v souvislosti s jeho podnikatelskými aktivitami."

Sněmovna uložila ministrovi financí, aby do konce dubna vysvětlil, jak to bylo s jeho korunovými dluhopisy, jestli nešlo o daňový podvod. Ve čtvrtek bylo 27. dubna, ještě tři dny zbývaly, Babiš navíc oznámil, že vysvětlení pošle předsedovi sněmovny Janu Hamáčkovi v pátek. Ale Sobotka do něj šil jako hluchý do vrat.

Babiš je delší dobu pod tlakem a není na to stavěný. Řekl: "Nerozumím tomu, proč tu pan premiér vytváří atmosféru krize." (Neví, že jede na plné pecky předvolební kampaň? Ale kdež.) "Pan premiér poškozuje naši vládu, která je úspěšná. Není důvod, aby mě odvolal. Řekněte mi jednu věc, kterou jsem jako politik udělal špatně."

Zakopaný pes je ve slovech "jako politik". Korunové dluhopisy Babiš nenakoupil jako politik; poslancem je od 26. října 2013, místopředsedou vlády od 29. ledna 2014. Stejně se to má s Agrofertem, který zaparkoval ve svěřenském fondu.

Ve čtvrtek Deník zveřejnil, že má k dispozici analýzu, kterou si na Babiše nechala vypracovat ČSSD. Jsou v ní i otázky na šéfa ANO, jako třeba "jak získal před 17 lety 45procentní podíl v Agrofertu v hodnotě necelých dvou miliard a kde na to vzal peníze, když do roku 2000 byl jeho zveřejněný čistý příjem pouze 8,3 milionu korun"? - To je opět doba, kdy ještě nebyl politikem.

Šéf ANO se vzteká: "Je to pokračování mediálního honu na mou osobu, velice cíleného, a pan premiér si vytváří nějakou atmosféru, aby mě mohl odvolat." Útočí: "Aby mohl ovládnout ministerstvo financí, protože tam potřebuje sociální demokracie dělat kšefty, jako to dělala v minulosti." Chválí se: "Nevím, proč by mě odvolával, když jsme skončili v Evropě za Lucemburskem jako druhá nejlepší země z hlediska rozpočtu a z hlediska snížení dluhů. A to je můj výsledek."

Klasika, předseda ANO si bez uzardění přisvojuje všecky kroky vlády, které považuje za úspěšné. V tom je machr nad machry.

Odmítá kontrolní roli sněmovny. Vadí mu "ultimátum" poslanců, tedy že má korunové dluhopisy vysvětlit do konce dubna: "Je skandální, co si sněmovna dovolila vůči mé osobě," pravil. - Toto je výrok, za který má být odvolán. Totální nepochopení parlamentní demokracie.

Ztrácí nervy. Přesvědčivěji by působil, kdyby klidně řekl: Tak ať mě premiér odvolá, ať rozbije naši společnou, úspěšnou vládu. - Jeho neklid ukazuje, jak moc mu vadí šťourání okolo dluhopisů, Čapího hnízda, původu jeho holdingu, cest, jimiž přišel k miliardám. Nervozita a vztek ukazují na temná místa v Babišově postkomunistické minulosti. (O temnotách té komunistické víme dávno.)

Co by se tedy mělo stát? Má Sobotka Babiše odvolat? Pokud to udělá, bude takové gesto srozumitelné? Bude mít smysl? Základní výhrada zní: vlezl s ním do vlády a až doteď to s ním táhl. I přes Čapí hnízdo. Jako exministr financí za ČSSD, na niž měl Babiš silné vazby, Sobotka musel vědět, že původ majetků šéfa ANO je přinejmenším problematický. Dal mu finance a sám tak vyrobil střet zájmů světové úrovně.

Jak má volič rozumět tomu, že by teď Babiše vykopl? (Přesně řečeno by požádal prezidenta, aby ho odvolal.) Výklad bude tento: jde o předvolební gesto, o nic víc, sociální demokracie si zoufá, neví už coby, protože má o polovinu preferencí méně než ANO.

Jiná otázka: má v sobě Sobotka dost kuráže na to, aby Babiše přes všechna ta jasná proti vyrazil? Mělo by to smysl? Rozuměj smysl pro občany, protože premiér by snad měl myslet víc na nás než na sebe.

Pokud Sobotka navrhne Babišovo odvolání, nebude to ani tak frajeřina jako spíš zoufalství. Udělal by to půl roku před volbami a dal by trumfy do rukou svého úhlavního nepřítele Miloše Zemana.

Představte si to divadlo, které by prezident rozehrál. Babiš už si s ním dohodl schůzku na středu, upečou spolu, jak Sobotku zlikvidovat. (Dost možná měla podobnou náplň nedávná schůzka exhejtmana Zimoly se Zemanem.) Ocitneme se rázem v divokém babišo-zemanovském duetu, kde Sobotka nejspíš sehraje roli hadru na holi. Nebo ne?



Na druhou stranu je vláda tak jako tak v rozkladu. Dvě hlavní strany se v ní koušou jak rafani nakažení vzteklinou. Nedá se čekat, že by tenhle kabinet ještě něco rozjel či dotáhl. Už dnes víme, že nás čeká jen pouliční rvačka až do konce období. O blaho státu tu nejde. Kdyby o ně šlo, Babiš by ve vládě nemohl sedět, Agrofert by byl nemohl získávat státní zakázky.

Navrhne Sobotka odvolání Babiše? Stará, otřepaná politologická poučka zní: kdo rozbije vládu, odskáče si to, voliči mu to spočítají. Jenomže žijeme v době, kdy poučky přestávají platit. V době silných slov a gest (klidně bez obsahu).

V tomto smyslu by bylo mimořádně překvapivé, nesobotkovské, kdyby zoufalý premiér, Sobotka Nechlapák, do odvolání šel. Možná nemalá část voličů na něco podobného čeká, má plné zuby oligarchy, pro něhož je parlament jen žvanírna.

Obecně platí: české politice chybí odvaha. Dokonce i odvaha ze zoufalství. Sobotka by ovšem musel "odbabišování vlády" vysvětlit. Říkat dejme tomu: Babiš byl můj omyl. Neměl jsem s ním vládnout. Nedošlo mi, že Agrofert střet zájmů dokonale využije. Neměl jsem dost informací o Babišově cestě k miliardám.

Zabralo by to? Nikdo neví. Rozchod s ANO představuje vysokou míru rizika. Jenomže je tu ještě jeden moment: věci už jsou moc rozjeté. Už padlo tolik ostrých slov, urážek, podezření, že ti dva spolu prostě nemohou dál vládnout. Zůstat spolu dalších šest měsíců, to by byla i na české poměry příliš trapná komedie. Od Sobotky i od Babiše.

Takže ano, Sobotka se má Babiše pokusit odvolat. Má se pokusit o tu zoufalou frajeřinu. I když půjde hlavou proti ZemanoBabišovi.

