Souček chce ČT přiblížit dezinformátorům. Učiní-li tak, vypudí diváky odmítající lež

Nový ředitel České televize Jan Souček myslí na lidi, kteří věří konspiracím a chtějí změnu systému. Pěkné, ale ČT budou brát jedině tehdy, když se stane jejich platformou.

Nový ředitel České televize Jan Souček poskytl sérii rozhovorů. Popsal v nich, co zamýšlí s veřejnoprávními stanicemi udělat, jaké změny. Jedním z klíčových a vysoce problematických momentů v jeho plánech je záměr otevřít prostor pro lidi, kteří věří konspiracím, jsou pod vlivem dezinformačních webů a ČT dnes nesledují. V pořadu Newsroom ČT24 11. června řekl, že jich u nás může být až 20 procent. V pořadu Spotlight mluvil až o 33 procentech. ČT je podle něj povinna myslet i na ně, vysílat i pro ně.

Jak by je chtěl přitáhnout? V Newsroomu řekl: "…měli bychom posílit ještě více publicistiku a dokumentaristiku. A poctivě mapovat kořeny toho, proč se tito lidé cítí z té společnosti nějakým způsobem vyčleněni. Proč nevěří orgánům veřejné správy, proč nevěří médiím, proč mají tak silnou tendenci věřit konspiračním teoriím." Dodal, že nemusí jít o lidi, kteří podlehli dezinformacím, média tyto lidi možná prostě neoslovují tématy, kterými žijí.

Ve Spotlightu pokračoval, že "… až 33 procent Čechů má tendenci věřit konspiračním teoriím a má pocit, že věci jsou úplně jinak, než jak jsou reflektovány v médiích". Chtěl by tyto lidi pochopit na jejich osobních příbězích. Jak k tomu hodlá dojít? Rád by rozkrýval "kořeny těch fenoménů" a šel "až do příběhů těch jednotlivců a mapování životních problémů a situací, ve kterých ti lidé dennodenně žijí". Dále Souček řekl, že "oni by sami měli říct, co jsou ty momenty, které ta televize veřejné služby pomíjí".

Dostává se na tenký led. Smyslem veřejnoprávních médií zajisté není šířit nenávist a lži, dávat prostor dezinformacím a konspiracím. Už dnes vidím problém v tom, jak se v ČT znovu a znovu objevují stejné tváře typu šéfa SPD Tomia Okamury, kteří stále opakují to samé a jejich program v podstatě tkví v destrukci stávajícího systému.

Jistá naivita je vidět i v touze jít "ke kořenům těch fenoménů". Její případný úspěch totiž vychází ze dvou předpokladů. Za prvé, že ti lidé budou ochotni se otevřít a mluvit o svých životech upřímně. To by snad smysl mělo. Otázkou je, kolik jiných lidí by to zajímalo. Druhý předpoklad hledání kořenů je, že ti dotázání vědí, co je do jejich situace přivedlo, že sami sebe reflektují.

Dovolím si uvést příklad jednoho svého známého, ze kterého se před několika lety stal podporovatel Putina, nepřítel Západu a demokracie. Daří se mu dobře, nikdy neměl nouzi o peníze, ani nikdy nebyl bohatý, nikdy se však necítil osobně výrazně úspěšný, vynikající, spokojený. Od jisté doby svůj pocit neúspěšnosti či "nevýznamnosti" vrhl proti okolí, systému, Západu. Toť vše. Co je na tom tak zajímavého? Ze svého okolí a od svých přátel znám takových případů víc.

Ve Spotlightu byl nový šéf ČT dotázán, zda by novináři České televize měli chodit za lidmi, kteří šíří dezinformace, volají po změně systému, podporují agresivní Rusko páchající válečné zločiny. Odpověď jasná: "Měli." A měla by ČT vysílat jejich názory? To Souček už nechává na editorovi. Zaplať pánbůh. Ale dodal, že tito antisystémoví jedinci by "sami měli říct, co jsou ty momenty, které ta televize veřejné služby pomíjí". Úplně ty odpovědi slyším…

Okamžitý fact checking by jejich zájem zabil, nechtějí slyšet pravdu

Na jednu stranu je pěkné, že Jan Souček myslí na lidi, které semlely dezinformace a lapili dezinformátoři. Poněkud však děsí představa, že za nimi bude veřejnoprávní televize chodit, že je nechá, jako to dělají už dnes někteří novináři v jiných médiích, vykládat do éteru, jak "fašistická Ukrajina chtěla napadnout Rusko", "Putin je nejlepší prezident", "Kachovku vyhodili do vzduchu Ukrajinci", "stát dává víc peněz na Ukrajince než na naše lidi" atd.

Bude to nakonec ve své podstatě propagace lidí jako Jindřich Rajchl, Jana Peterková nebo Patrik Tušl. Dozvíme se, že u nás neexistuje spravedlivé soudnictví, že "jsme Československo" a tisíc dalších lží. Ano, tyto lidi lze přitáhnout k ČT a k jakémukoli jinému médiu, pokud jim dá prostor, aby svoje lži a manipulace šířili. Pak se tam začnou cítit doma, pak takové pořady začnou sdílet a propagovat. Chtějí se na obrazovce vidět, chtějí být taky "důležití", mít vliv.

Pokud ale ČT na jejich výroky třeba v novém diskusním pořadu nasadí okamžitý "fact checking" třeba za pomoci AI, umělé inteligence, pokud podrobí jejich tvrzení kontrole a bude jejich lži ihned, na místě vyvracet, zájem o takové pořady z jejich řad bude roven nule. Je přece nezajímá realita, ale jejich realita.

Z osobních debat, ať už na internetu, nebo i naživo s těmito lidmi, vím celkem jistě, pravda je přestala zajímat, pokud je kdy zajímala. Nejde jim o její hledání, oni nemají pocit, že tápou, ale že ti druzí tápou a lžou. Pokud jim nepřikyvujete, a to prostě nemůžete, stejně jako to nemůže dělat veřejnoprávní televize, pak vás neberou.

Smysl má vysílat kvalitní zpravodajství, pečlivě ověřovat informace, nezahlcovat mediální prostor únavnými rozhovory, kde posté slyšíte stejnou pitomost a nikdo ji nevyvrací. Smysl má myslet na mladou generaci, na její úzkosti a otázky, smysl má zůstat kritický k vládnoucí moci. To ano. Smysl naopak nemá otevřít televizní prostor pro šiřitele lží, pro lidi, kteří jen rozeštvávají. Prostoru mají v našem tak širokém pojetí svobody slova dost. ČT není psychoterapeutické sezení.

Související Rvačka o Českou televizi pokračuje

Když Newsroom pověsil výňatek z rozhovoru se Součkem na Twitter, dočkal se zcela protichůdných, tedy typických reakcí. Na jednu stranu se objevily tweety typu "proč by měl někdo proboha řešit, že nějací blázni nesledují nějaký televizní kanál? Očekávám kvalitní žurnalistiku…" nebo "nasadíme pořady o škodlivosti očkování, pořady o tom, že Putin je náš táta i máma, Orbán že je skvělý ekonom a že Američani nás chtějí se Sorosovou nadací vyhladit pomocí Gatesových čipů" nebo "nesledují ji, protože jim neříká to, co chtějí slyšet: 1. Že válku na Ukrajině způsobilo NATO 2. Že letadla práškují chemtrails 3. Že ČR je s. r. o. 4. Že Země je placatá".

Na druhou stranu tam najdete hlas z druhé strany, který říká, že "problém je ve lži. Ve lži ČT. To by chtělo napravit". Ten tweet je naprosto výmluvný. - Napíšete tak banální věc, jako že Rusko napadlo Ukrajinu, načež vám přijde sto mailů, že lžete, protože Ukrajina přece napadla Rusko.

Česká televize má vysokou sledovanost, pokud se otevře lidem, kteří podlehli dezinformacím a chtějí zničit systém, přestanou ji sledovat diváci opačného ražení. A o to, předpokládám, Janu Součkovi nejde.

Video: Nový šéf ČT exkluzivně: Platit by měli i lidé, co nemají televizi. Kde chystá změny? (13. 6. 2023)