Ústavní soud drtí Babiše, obnažil zoufalost naší vlády. Sledujeme rozklad státu

Po čerstvém nálezu nejvyšší české soudní instance o maloobchodu a službách bude zřejmě muset prezident Zeman vyhlásit na svého bývalého přítele Rychetského klatbu.

Kontrolní otázka: Má premiér Babiš (jeho vláda) rád Ústavní soud? Odpověď: Nikoli. Česká nejvyšší soudní instance poslední dobou kazí Babišovu (a Hamáčkovu, nevynechávejme vicepremiéra za ČSSD) představu, že si mohou v pandemii dělat, co chtějí, a nezdůvodňovat to nijak jinak, než jako opatření proti šíření covidu-19. Předsedovi ANO samozřejmě nevyhovuje fakt, že soud zrušil ustanovení volebního zákona, která za určitých okolností nahrávala nejsilnějším stranám (straně) a okrádala ty malé. A teď se "provinil" znovu.

Ráno vydal nález, ve kterém jeho plénum (soudcem zpravodajem byl Vojtěch Šimíček) částečně vyhovělo stížnosti skupiny 63 senátorů a zrušilo některá usnesení vlády, jimiž 28. ledna 2021 přijala krizová opatření zakazující (až na výjimky) maloobchodní prodej a poskytování služeb. Dodejme pro úplnost, že tři soudci uplatnili odlišné stanovisko k nálezu: Jaroslav Fenyk, Josef Fiala a Vladimír Sládeček. Tucet s nálezem souhlasil.

Ve zdůvodnění nálezu se praví, že nezpochybňuje legitimní cíl, jejž kroky vlády sledují. Ptají se však, "zda je dostatečně ospravedlnitelné a přiměřené i odlišné zacházení s jednotlivými skupinami podnikatelů, které napadené opatření zavádí. Konkrétně, zda pro toto odlišné zacházení existují dostatečně silné důvody…" Nedalo se cíle dosáhnout méně tvrdými a rovnými opatřeními?

Soud kritizuje skutečnost, že byl vydán paušální zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách, ale zároveň bylo vydáno 36 výjimek. Přitom "z žádného relevantního zdroje není patrné, na základě čeho vláda dospěla právě k tomuto řešení". Kritika jde ještě dál, nález konstatuje, že "vláda dokonce ani v řízení před Ústavním soudem, kdy je již přezkoumáváno konkrétní krizové opatření, není schopna či ochotna uvést žádné relevantní a konkrétní důvody, proč je daný zákaz nezbytný, proč nelze vystačit s méně robustními zásahy do základních práv a v čem spočívá racionalita uvedených výjimek".

Drsná obžaloba, soud jasně říká: něco zavádějí, ale sami nevědí proč, nejsou to ani před námi schopni vysvětlit. Dodejme i my, občané, že se nám některá opatření (nikoli všechna) zdála těžko pochopitelná. Proč prodej zbraní a střeliva či květin ano, ale prodej bot dospělým ne (když navíc napadl sníh a lidé potřebovali zimní obuv.)

Zemanovi zbývá už jen klatba

Poznámka. Ústavní soud sice reagoval na opatření vlády z letošního 28. ledna, návrh na zrušení některých vládních kroků však od senátorů obdržel loni v listopadu. Mezitím se konkrétní zákazy vlády změnily (mění se neustále), podstata stížnosti však nikoli.

Na situaci se nabízejí dva různé pohledy. První: strážci konstituce se letos už podruhé za sebou vehementně zastali práv celé masy občanů (poprvé se to týkalo zmíněného volebního zákona). Jako by vyšli vstříc námitkám, jež bylo slyšet, kamkoli jste přišli. Mnoho tuzemců nechápalo, proč si mohou jít koupit pistoli a pugét, ale ne boty, které je nutné vyzkoušet, jestli sedí. Přemýšlející se divili: Proč nelze otevřít malé papírnictví a zavést tam stejná opatření jako v potravinách? Dovnitř jen omezené množství zákazníků a udržovat rozestupy? Tohle vrtalo hlavou kde komu. A znovu opakuji, je podivuhodné a zarážející, že to vláda ani před ústavnímu soudci nedokázala kloudně vysvětlit. Soud se tedy zastal nejen práva, ale i slavného "selského rozumu".

Druhý pohled: i kvůli tomuto vysvětlenému a zcela pochopitelnému rozhodnutí se člověk nemůže zbavit sílícího vědomí, že jsme svědky nebývalého, dosud nám neznámého rozkladu státu. Ten má dvě podstaty. Jednou je děsivá neschopnost vlády zdůvodnit, co dělá, přesněji co nám zakazuje. A dodejme, že ty zákazy mají brutální dopad na osudy konkrétních občanů.

Druhou podstatou je však vědomí, že vyslyšená stížnost 63 (!) senátorů z celkových 81, tedy drtivé většiny, povede k ještě větší nedůvěře ve stát, ve vládu, v premiéra a jeho ministra zdravotnictví. A zřejmě k ještě silnějšímu nedodržování rozumných, nutných opatření, jež vláda nařizuje.

Jistě, Ústavní soud nemá a asi ani nemůže zvažovat tyto přidružené okolnosti. Sleduje naše práva a svobody a nesmí mlčet, když je tázán, zda je vláda porušuje. Bídu a slabost této menšinové, komunisty držené vlády, tak ještě více obnažil. Přitom ale nemáme na dosah žádné moudré řešení. Kdyby vláda teď padla, ničemu by to nepomohlo, do voleb zbývá už jen sedm měsíců a úřednický kabinet Miloše Zemana by byl beze všech pochyb ještě horší a sledoval by především zájmy typu "Dukovany přihrajte Rusům".

Jediná možnost: když nám vládnou zoufalci, kteří ani neumějí zdůvodnit, proč nám co zakazují, musíme se o sebe postarat sami. Ale i to je těžké, když si uvědomíme, kolik lidí ty zoufalce volilo.

Závěrečná poznámka. Prezident Zeman 10. února vzkázal, že neudělí státní vyznamenání předsedovi Ústavního soudu Pavlu Rychetskému (řád Tomáše Garrigue Masaryka mu udělil loni 28. října). Prý poškodil Českou republiku zrušením volebního zákona v době předvolební kampaně. Rozuměj: postavil se proti Zemanovi. Po tomto nálezu bude Zeman zřejmě muset vyhlásit na svého bývalého přítele Rychetského vyhlásit klatbu…