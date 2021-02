Proč komunisté podtrhli Babiše? V pozadí může stát Zeman a Moskva, snaha o pád vlády

Musíme mít stále na paměti základní fakta: KSČM uznává Moskvu, ne Prahu a Brusel, KSČM (a SPD) jsou dlouho jasnými spojenci Miloše Zemana a Hradu, jejich zájmy se viditelně od našich liší.

Premiér Andrej Babiš se dostal do úzkých, o tom nelze pochybovat. Potácí se v nejhorší situaci, jakou zatím coby předseda vlády zažil. Důvodů najdeme víc, leč jeden je nyní klíčový - opustili ho komunisté. Odmítli mu pomoci pošesté prosadit nouzový stav.

Pětkrát ano, pošesté stop. Zdůvodnění (školy a vleky) je slabé jak sedmistupňové pivo. Ukončení nouzového stavu by bylo mohlo snadno vyústit v explozi nákazy, což by pro Babiše byla zřejmě definitivní prohra a konec šancí vyhrát podzimní sněmovní volby. Nakonec mu pomohli hejtmani, vláda na základě jejich žádosti vyhlásila na 14 dní v celém Česku nouzový stav kvůli epidemii covidu-19.

Ale vraťme se ke střetu ve sněmovně. Proč vlastně komunisté Vojtěcha Falmera Filipa tak najednou opustili Babiše a jeho ANO, menšinovou vládu. Jak už řečeno, důvody, které zveřejnili, nebudí důvěru, právě naopak. Každý ví, že u nás sílí nová mutace čínského koronaviru objevená v Británii, počty nakažených neklesají, nelze jen tak pustit třetí a vyšší třídy do základních škol, bylo by to neúměrné riziko. Zimní střediska se v té šlamastyce jeví jako marginálie.

Pojďme se podívat, jak se odmítavý postoj KSČM vyvíjel. Již 21. ledna Filip navrhl Babišovi, aby se v Česku očkovalo také vakcínami z Ruska a Číny. Postoj Babiše známe, chce, aby vakcíny prošly schválením Evropské unie, poté je připouští. Komunistům tedy nevyhověl. Ve středu 3. února prezident Miloš Zeman přijal Vojtěcha Filipa a předsedu Poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika na Hradě a v pátek 5. února širší vedení KSČM oznámilo, že strana ve sněmovně nepodpoří vládní návrh na prodloužení nouzového stavu.

Minulý pátek server Seznam Zprávy přinesl vyjádření poslance za KSČM Stanislava Grospiče: "Sputnik byl předmětem jednání našeho pana předsedy Filipa s předsedou vlády." Šlo o to, protlačit ruskou vakcínu Sputnik V do české očkovací strategie i bez toho, že by měla jako ostatní používané vakcíny schválení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).

Viditelně nejde o to, že by komunisté tak strašně toužili, aby v horských střediscích jezdily vleky. Postavit se proti nouzovému stavu se jeví jako populismus, ale důležitějším motivem jsou s nemalou pravděpodobností dvě věci. Za prvé u nás KSČM prosazuje zájmy Moskvy. To víme dlouho, viz jejich úporná snaha vyhnat nás z NATO a EU. Za druhé víme, že KSČM je spojencem Miloše Zemana.

Dá se celkem snadno (i díky přehledu, kdy komunisté jednali se Zemanem) uhodnout, že jde o strategii, kterou Filip s prezidentem dohodli. KSČM pravděpodobně plní plán Zemana a Moskvy. A není divu, obě demokratické koalice (tedy Piráti se Starosty a SPOLU) mají dobré šance uspět ve volbách a společně dokonce porazit ANO a Babiše, který má pro Zemana smysl jedině jako hegemon české politiky, kterým může manipulovat a který ho poslouchá.

Tři smrtelné hříchy Andreje Babiše

Co plán Moskvy nejspíš obsahuje? Opusťme teď obecnou rovinu (rozklad Západu, rozklad EU, NATO, Česka). Rusové mají vždy velmi konkrétní strategii a taktiku. Dá se lehce odhadnout, jak je pro ně důležité oslabit slabé články EU, a my jedním nepochybně jsme. Získat u nás znovu maximální vliv.

Vliv se dnes určuje ekonomickými a politickými vazbami. To je vakcína Sputnik (Rusko jako zachránce), ale především dostavba jaderné elektrárny v Dukovanech, případně v Temelíně. Komunisté i Zeman jsou zde naprosto čitelní, podporují Moskvu, nebo spíš slyší na diktát Moskvy, plní její představy a zadání. Spojkou na Rusko je nejen sám Zeman, ale taky jeho poradce Martin Nejedlý. Celé je to zjevně obaleno osobními zájmy, touhou vydělat co nejvíc peněz (Nejedlý i kancléř Vratislav Mynář).

Podívejme se, jak plán Moskvy na získání silného ekonomického i politického vlivu v Česku (Sputnik V patří především do sféry politického vlivu) plní premiér Babiš. Hned vidíme, že ať si o něm myslíme cokoli, pro Rusy, Zemana a KSČM (přidejme ještě SPD, Okamurovo hnutí také úzce spolupracuje s Hradem a zjevně souzní s Moskvou) Babiš nefunguje, zklamal. Můžeme bez potíží vyjmenovat tři klíčová "ruská" témata, v nichž premiér a jeho vláda selhává (z našeho pohledu je to přesně naopak, chová se zatím správně, chrání naše bezpečnostní zájmy).

Za prvé je to snaha Zemana (a Rusů) oslabit Bezpečnostní informační službu (BIS, podle Zemana čučkaře) a vyhodit jejího ředitele Michala Koudelku. Podle Zemana měl být Koudelka dávno mimo BIS, leč není. Za druhé jsou to Dukovany. Babišovi se prokazatelně nechce pustit Rosatom do tendru, ať už má důvody jakékoli. A za třetí nejde ve stopách Viktora Orbána a stále trvá na tom, že ruský Sputnik musí schválit EMA. Tři smrtelné hříchy Andreje Babiše.

Zeman by ovládl situaci

Odtud můžeme jasně chápat, že Babiš není dostatečně proruský (kvůli Miloši Zemanovi, jehož se bojí, se spíš pokouší alespoň nepůsobit protirusky). Zdá se, že podpora Hradu, jež byla premiérovi dlouho vyslovována, definitivně končí. Není nepravděpodobné, že se Filip se Zemanem dohodli, jak Babišově vládě brutálně uškodit, tedy neprodloužit nouzový stav, tím zhoršit situaci v zemi (více úmrtí) a premiéra ještě víc zpochybnit. Vypadá to jako typický, surový, moskevský model.

Těžko se dalo přehlédnout, že se v posledním roce rozvolnilo úzké spojenectví faktické dvojky ANO, muže, který má v hnutí největší vliv, šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka s jeho šéfem, předsedou hnutí. I to Babiše oslabuje. Ti dva se drželi, stejně jako Babiše držel Zeman, ale jejich vzájemná podpora pozorovatelně vyprchává, pokud už není úplně v tahu. Faltýnek má široce rozprostřené kontakty, bez pochyb vedou taky na Hrad. I on může hrát ve snaze Babiše odstavit, protože o to zřejmě jde, svoji nemalou roli.

Pokud by se u nás pandemická situace nejen nelepšila, ale naopak ještě zhoršila (a to se nyní děje), mohla by vláda Babiše padnout. Těžko se dá čekat, že by ji podržela demokratická opozice, která s Babišem roky bojuje. Pak by ovšem nastoupil scénář, o kterém se mluví delší dobu: Zemanem jmenovaná úřednická vláda. Kdo by ji vedl? Roman Prymula, zastánce Sputniku? Radek Vondráček, který se v Moskvě v říjnu 2018 setkal s předsedou Státní dumy Vjačeslavem Volodinem a s předsedkyní Rady federace Valentinou Matvijenkovou, tedy s lidmi, kteří figurují na sankčním seznamu USA i Evropské unie? Nevíme.

Jasné je, že by se otevřela cesta pro prezidenta Zemana a jeho lidi, kteří by najednou celou situaci řídili. Rusové by mohli být přes všechny vážné bezpečnostní i ekonomické výhrady puštěni do tendru na Dukovany, očkovalo by se Sputnikem i bez souhlasu EU, bleskem by skončil Michal Koudelka v čele BIS, dala by se pěkně mařit dohoda o změnách volebního zákona.

Opakuji, musíme mít stále na paměti základní fakta: KSČM uznává Moskvu, ne Prahu a Brusel, KSČM (a SPD) jsou dlouho jasní spojenci Zemana a Hradu, jejich zájmy se viditelně liší od našich. Zeman ani nemusí Babiše veřejně opustit, zavrhnout (a tím popřít sám sebe), naopak, bude litovat, jak to blbě dopadlo, a svalovat vinu na zlou demokratickou opozici. Scénář je to pekelný, nemálo reálný a velmi riskantní.

Zatím taktika Moskvy nevychází, všichni hejtmani se v neděli dohodli, že vládu požádají o vyhlášení nouzového stavu a vláda ho na další dva týdny (jistě s obrovskou úlevou) vyhlásila. A Babiš už zřejmě ví, jak na tom je.

