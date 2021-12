Vánoce budou "dovča", z Ježíše udělají nebinárního Josku. Eurokomise se zcvokla

Komise ve své příručce vlastně konstruuje situaci, že říct "Vánoce" může pro někoho znít, jako když v USA student ve škole použije N-word (zakázané rasistické slovo označující Afroameričana).

Co by po zásazích Komise zbylo z Ježíše? | Foto: ČTK

Zdá se, že v Evropské komisi existuje speciální sekce na vyrábění malérů, případně superkorektních blbin. Nebo snad někteří členové Komise postrádají schopnost myslet. Proto na konci listopadu vypukl skandálek s Vánocemi, jež by už pro úředníky Komise nebyly Vánocemi, ale… prostě něčím beztvarým, nic neimplikujícím, celosvětově či snad celokosmicky dokonale nezávadným.

Na konci října se eurokomisařka pro rovnost Helena Dalliová (Malta) pochlubila třicetistránkovou příručkou o tom, jak v komisi používat genderově neutrálnější jazyk vstřícný k LGBTQ+. Dne 26. října tweetovala: "Začleňování hlediska rovnosti znamená, že všechny produkty musí zohledňovat rozměr rovnosti, včetně komunikace. Jelikož naším cílem je vést k #UnionOfEquality, jsem hrdá na to, že mohu zavést pokyny @EU_Commission pro inkluzivní komunikaci."

(Použitý komisní jazyk je jeden gigantický "výdech ouřadu". Inkluzivní komunikací je zřejmě míněna snaha začlenit různá náboženství, kultury, nikoho nedráždit, stírat rozdíly, jež ovšem tvoří to nejhezčí, tedy pestrost.) Interní dokument Komise všem obratem převzal italský bulvární deník Il Giornale, psal o něm deník Politico a malér byl na světě.

Celé se to odvíjí od plánu předsedkyně Komise Ursuly von der Leyenové na postupné dosažení "Unie rovnosti", kdy "každý je oceňován a uznáván ve všech našich materiálech bez ohledu na jeho pohlaví, rasový nebo etnický původ, náboženství nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientací". Proti tomu se zjevně nedá namítnout ani měkké ch.

Příručka komisařky Dalliové žádala úředníky, aby "nikdy neoslovovali publikum jako ‚dámy a pánové‘, ale používali výrazy jako ‚vážení kolegové‘." Po zaměstnancích komise chce, aby se zdrželi používání výrazů "slečna nebo paní, pokud to výslovně neupřednostňuje oslovená osoba" ("haló, osobo, mám vám říkat slečno, nebo paní, nebo jak?") a používali jen "paní všeobecně". Nejkontroverznější část jejích rad zněla "nepředpokládat, že každý je křesťan".

Tak třeba v Česku by to poslední bylo víc než rozumné, u nás se většina ke křesťanství nehlásí. Oslovovat pak publikum třeba "sestry a bratři" či "následovníci" či "svatí v Kristu" by asi bylo poněkud pošetilé, stejně jako přát cizím lidem "požehnané svátky" či "užijte si Jezulátko" (ale ono by to asi nikoho neurazilo, jen by si dotyčný myslel, že jste poněkud extravagantnější nebo "šáhlí").

Už jste pekla/pekl/peklo dovolenkové cukroví?

Velikou zlobu vyvolala pasáž o Vánocích. "Ne každý slaví křesťanské svátky a ne všichni křesťané je slaví ve stejný den," poučuje poněkud zbytečně příručka a zaměstnancům doporučuje (nikoli nařizuje!), aby se vyhýbali větám jako "vánoční čas může být stresující" a místo toho používali "dovolená může být stresující". A pokračuje dalšími nabádáními, jež v češtině tolik nevyzní.

Malá vsuvka, představuji si, jak se zaměstnanec komise táže nějaké "paní" (nikoli "slečny", jasně, co však když jako na potvoru padne na osobu nebinární /non-binary, genderqueer/, neurazí ji/ho to oslovení?): "Už jste pekla/pekl/peklo dovolenkové cukroví?" Jak jí/jemu naznačit, že se jedná o "to" cukroví, co je spojeno s "tím" narozením "Tamtoho dotyčného", co se o "Něm" nesmí říct, kdo je, aby nebyl jinověrec smeten do vichru palčivé nenávisti, či snad dokonce smutku?

A jak se má zaměstnanec komise bavit třeba s někým, koho považuje za muslima a jehož čeká Ramadán: "Hej (dobrý den před půstem by mohlo být chápáno jako neuctivost), osobo (dokonale neutrální), jak se chystáte na ten váš měsíční snížený příjem potravy a tekutin?" Onen domnělý muslim by si mohl myslet, že si ho úředník komise plete s někým, kdo má po žlučníkové kolice a je na dietě…

Na komisi se snesla kritika především od pravice, italské i jiné. Ozvaly se též špičky Vatikánu a po čase i papež František: "To je něco, co v minulosti nefungovalo. Mnoho diktatur se snažilo tyto věci zavést. Mám na mysli Napoleona, nacisty nebo komunisty," řekl na palubě letadla cestou z Řecka. "Evropská unie musí být opatrná, aby se nevydala na cestu ideologické kolonizace. To by mohlo skončit rozdělením států a jejím krachem," varoval papež.

Vánoce jako N-word

Dost drsná kritika - Evropská komise jako diktatura? Připomíná to české dezinfoservery. Tak jistě, komisařka Dalliová se dotkla "výsostného křesťanského tématu", tedy Vánoc, a navrhla, jak vysvětlíme dále, naprostý nonsens. Ale nešlo o žádný diktát, nýbrž o pouhá doporučení, zjevně vedená snahou o vstřícnost k jinak věřícím lidem a jinak se cítícím a jinak žijícím lidem nejrůznějšího kulturního typu, kteří v Evropě žijí nebo do ní přicházejí žít. Úmysl byl zjevně dobrý, provedení ovšem vytříbeně nesmyslné. Příručka "osoby Dalli" ukazuje, že část komisařů příliš nemyslí, nemá žádný skutečný kulturní základ, z něhož by vycházela, a chce dělat pozitivní věci, aniž by chápala, jak a kde a proč žije.

Jako by zapomněla na naprostý základ evropské civilizace, kterým je svoboda, včetně svobody vyznání. To, že jsem křesťan a hlásím se slovně (nikoli bičem, dýkou či samopalem) ke křesťanství, přece nemůže vadit v Evropě žijícímu židovi, konfuciánovi, buddhistovi, hinduistovi, džinistovi, šamanovi či muslimovi. A platí to snad i naopak, že se někdo pokojně hlásí k buddhismu či islámu přece z podstaty nemůže vadit křesťanovi, když jedním ze základů našeho světa má být svoboda vyznání.

Komise v té své příručce vlastně konstruuje možnost, že říct "Vánoce" může pro někoho znít, jako když v USA student ve škole použije N-word (zakázané rasistické slovo označující Afroameričana). Jenomže slovo Vánoce přece nic takového neznamená, nikoho neponižuje, nekastuje, neodsuzuje. Stejně jako křesťana, je-li křesťanem, nemůže pohoršovat, ponižovat židovský svátek chanuka (Svátek světel) nebo islámský ramadán (devátý měsíc v muslimském kalendáři, kdy vyznavač Alláha drží na příkaz Mohammeda půst, pro muslimy nejdůležitější měsíc v roce jejich náboženského života).

Šťastné a veselé, Heleno a Ursulo

Úplně stejné je to s vánočními stromky či sedmiramenným svícnem. Nebo s betlémy, betlém je přece taky klasickým křesťanským symbolem narození Ježíše, jakékoli varování před vystavováním betlémů a vánočních stromů, jako že by mohly popuzovat třeba militantní muslimy (ty normální zcela jistě ne), je prostě jen ústup, rezignace na svobodu vyznání.

Představme si takový pěkný leydenovsko-dalliovsky neutrální betlém (lépe "dům pečiva", vždyť ne všude mají chléb): kopečky, ovečky, velbloudi, porodnice, kde z okna vykukují rodičky všech ras a venku přede dveřmi přešlapují tři pro sichr non-binary osoby s balíčky od DHL. Do toho místo koled hraje umělou inteligencí navržená, neutrálně elektronická "music", žádné smrtelně riskantní, svět rozdělující Jingle Bells, natožpak Narodil se Tamten Pán. - Je fakt smutné, že tyhle detaily komisařka Helena Dalliová zřejmě vůbec netuší nebo nedomýšlí.

Kam takové dobré úmysly úředníků míří, je celkem nasnadě. Za chvíli doporučí neužívat slovo "Ježíš" nebo "Kristus" a místo toho navrhnou třeba "Joska" nebo "Mazák", případně "člověk" (Syn Boží by bylo moc), "Velikonoce" by se řekly "potrestání" (propánajána jen ne "ukřižování" nebo "poprava", neblázněte) možná by šla i "pomlázka", mimořádně závadné slovo "kostel" by se mohlo proměnit v "dům s věží" a takový "křest" v "navlhčení hlavy vodou" či "koupel", "eucharistie" pak v "lehčí pokrm" (u evangelíků "dietka se slzou červeného), "vánočka" v "zapletený kynutý pokrm používaný převážně v zimě (slunovrat bych neriskoval, aby se neurazili přeživší mithristé a vyznavači Sol Invictus).

Na závěr si tedy dovoluji z české, kvalitně ateistické kotlinky popřát Ursule a Heleně a celé komisi "šťastné a veselé" (happy & merry), protože to je opravdu dokonale nenáboženské, neutrální a ideálně náznakově konzumní.