Virus brexitus. Místo očkování pořádá Británie marné eurovolby, aj aj

Volby jsou v dobré demokracii - jsme v Británii! - klíčová kvalita, na kterou se nesahá. Pořádat je jen tak, naoko, nemůže vést k ničemu dobrému.

Brexit měl být dávno za námi. Za námi, za Brity, za Evropany. Místo toho se vzájemné vztahy tuží. Finále evropských pohárů se změnila v dohrávku Premier League. A jako by se nechumelilo, Británie se chystá na volby do Evropského parlamentu. Což už je horší zpráva.

Na špici průzkumů se okamžitě vyšvihla nová Strana pro brexit (Brexit Party), se kterou jde do voleb Nigel Farage, jenžto, jak tvrdí, "nehodlá jen přihlížet, jak chtějí britští politici rozhodnutí občanů zvrátit." Farage vyhrál už minulé eurovolby, pak byl tváří cinklé kampaně pro brexit, po referendu se evropského poslancování vzdal a stáhl se. Teď je zpátky "z Vysočiny", to, co říká, zní logicky, a ještě logičtější je, že se mu daří oslovit voliče. Průzkum Sky News dokonce uvedl, že Strana pro brexit má vyšší preference než opoziční labouristé a vládní konzervativci dohromady.

Tady se na mysl místo politologické úvahy derou spíš nějaká rčení, jako komu není rady, tomu není pomoci, jen hlupák se spálí o jedna kamna dvakrát a tak dále. Teta politoložka Kateřina by si možná ještě vzpomněla na kdo nezná svoji minulost, je odsouzen ji opakovat, ale probůh, od referenda to nejsou ani tři roky, to si snad solidní politici za kanálem ještě musí pamatovat, ne?

Vypadá to, že ne. Takže - tady je v principu jistá podobnost se stvořením Andreje Babiše počínáním českých politických stran - dál živí dojem, že politické elity jsou odtržené od "obyčejných lidí" a přitápějí pod kotlem Faragovi a spol. A co je nejhorší, v očích některých lidí diskreditují nejen sebe sama, ale i demokratické postupy. Brexit je přenošený tak moc, že Faragovi stačí opakovat pár populistických frází, a vypadá jako king, co ví.

Může za to neschopnost britských politiků v čele s Theresou Mayovou důstojně zpracovat brexitové rozhodnutí z roku 2016, které se nemůže odestát.

Hnát (a to sloveso je v kontextu namístě) za této situace britské občany k eurovolbám je holý nerozum, který se může vymstít. Nejde jen o to, že vyhraje Farage, ale o šíření viru brexitu jinými prostředky a s novými důsledky. Možná až teď, s eurovolbami, končí jeho inkubační doba.

Už technická stránka věci není zanedbatelná - pokud se sedm desítek britských europoslanců ujme svých klíčů od kanceláří, musí se s nimi počítat například i při všech hlasováních a volbách uvnitř parlamentu. Britský vliv potrvá, respektive paradoxně se může ještě zvýšit, protože bude třeba britské hlasy a postoje (a možná obstrukce) dál a dál "řešit" a kalkulovat, "co bude". Například, kdyby Britové skutečně z EU odešli až v říjnu, nebo dokonce později.

Nový europarlament se sejde 2. července. Podle zástupce britské premiérky Davida Lidingtona by si ovšem kabinet přál, aby se britští europoslanci nakonec funkcí neujali. To se snad člověk musí štípnout, jestli se mu to nezdá. Uspořádáme volby, protože to musí být, ale sami nejlíp víte, že nemá cenu se dvakrát obtěžovat… Důstojnost voličů je v prachu, volby jsou loutkové, přiznáváme: selhali jsme - nic menšího takové poselství neznamená.

To je škrtání sirek na sudu s petrolejem. Volby jsou v dobré demokracii - jsme v Británii! - nezpochybnitelná, klíčová kvalita, na kterou se nesahá. Pořádat je jen tak, naoko, s ručením omezeným, a konfrontovat občany s touhle zkušeností nemůže vést k ničemu dobrému.

Britské volby ve velkém stimulují protestní hlasy - a to spíš přesvědčených zastánců odtržení než těch, kdo toho mají plné zuby z jiných důvodů. A samotnými volbami ani tím, že se jednoho dne britští poslanci vrátí z vandru do Štrasburku domů - se protest nevybije a neuloží ke spánku. Bude žít svým vlastním životem dál, Britové zaznamenají jedny "volby k ničemu" a etabluje se poptávka po někom, kdo to "konečně zařídí" a "bude naslouchat lidem". Půda nakypřená pro silnou ruku až až.

Jenže britské poselství se týká celé Evropy, bude nepřehlédnutelné. Selhání demokratických politiků, kteří hřeší na status quo a nedoceňují dlouhodobé nebezpečí svých poklesků. Virus brexitus se u nás šíří dokonce už od roku 2013, což ale neznamená, že bych si na něj mezitím vypěstoval imunitu.