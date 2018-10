Vondráček by se měl Rusů v Moskvě ptát: Jste s námi ve válce? Nezemanovat

Co jede předseda sněmovny šéfům Federálního shromáždění Ruské federace říct? Že odmítáme anexi Krymu, hybridní válku, otravy novičokem atd.? Těžko.

Tento víkend stráví předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) na pracovní návštěvě v Moskvě. Letí s ním poslanci zdravotnického výboru. V neděli se podle webu Poslanecké sněmovny (předseda, projevy, zdravice, tiskové zprávy, program), původně podle Respekt.cz, setká "společně s delegací poslanců Výboru pro zdravotnictví PSP ČR… s předsedou Státní dumy Ruské federace Vjačeslavem Volodinem a s předsedkyní Rady federace Valentinou Matvijenkovou". Problém, jak Volodin, tak Matvijenková figurují na sankčním seznamu USA i Evropské unie.

Podle serveru sněmovny "předmětem jednání bude oživení vztahů mezi oběma parlamenty a témata bilaterálních vztahů".

Takže ještě jednou, předseda české sněmovny bude jednat se dvěma vysokými ruskými činiteli, šéfem dolní komory a šéfkou horní komory Federálního shromáždění Ruské federace, kteří jsou oba na sankčním seznamu Západu.

Co jim tam Vondráček jede říct? Že anexe Krymu byla a nadále je nepřípustná, že rozkladné aktivity ruských tajných služeb v Česku považujeme za nepřátelské, že odmítáme dezinformační kampaň proruských a ruských serverů, podporu neonacistů a nacionalistů v EU, rozbíjení unie, ruskou hybridní válku, která postihuje celý Západ, vměšování se do voleb atd.?

Nebo jim tam naopak jede poděkovat za to, že ruská média vydávají Miloše Zemana za "jakéhosi disidenta Západu, který se odváží říct, že Rusko má pravdu, a je součástí vnitřní propagandy" (viz rozhovor Hospodářských novin s datovým analytikem Františkem Vrábelem)?

To je u tak významné cesty přece naprosto zásadní, čeští občané mají být předem informováni, co se skrývá za "oživením vztahů mezi oběma parlamenty".

Nutno přičíst celou řadu dalších okolností, které návštěvě Vondráčka předcházely. Nejen Krym, sestřelení letu MH17, ruské aktivity v Sýrii, které posilují emigraci z této země, ale samozřejmě i velký skandál s otravou dvojitého agenta Skripala a jeho dcery ve Velké Británii.

Zabijáci Čepiga a Miškin

Do Moskvy vyrazí politik ze země, jejíž prezident Zeman zde nechal tajné služby hledat jed novičok v době, kdy Britové obvinili Rusko, že pokus o vraždu spáchali jeho speciální agenti (mimochodem jedním z následků použití novičoku bylo zabití britské ženy). De facto se postavil na stranu Rusů. Naopak premiér Babiš a tehdejší ministr zahraničí Stropnický (kde je mu konec) z Česka jako odvetu za ten útok vyhostili tři ruské agenty pracující pod diplomatickým krytím.

Od té doby se mnohé vyjasnilo, ukazuje se čím dál masivněji, že Britové měli pravdu, útok spáchali agenti ruské vojenské rozvědky GRU, jména Alexandr Petrov a Ruslan Boširov byla jen krycí. Boširov je 39letý plukovník ruské vojenské rozvědky Anatolij Vladimirovič Čepiga, bojoval v Čečensku i na Ukrajině a dostal nejvyšší ruské vyznamenání.

Čepiga podle čerstvých informací taky řídil tajný útěk Viktora Janukovyče do Ruska. Druhý agent, údajný Petrov, je ve skutečnosti Alexandr Miškin, lékař vojenské rozvědky GRU, pro práci s novičokem zřejmě byly lékařské znalosti cenné. Informace odhalil britský list The Telegraph, který spolupracuje s investigativním webem Bellingcat.com. Ruský prezident Putin zjevně lhal, když tvrdil, že dva podezřelí z otravy Skripala a jeho dcery jsou civilisté.

Mimochodem, český prezident všecky tyto nové zprávy, mezi něž patří i ta, že oba agenti GRU sledovali Skripala i do České republiky, nijak nekomentoval, dělá mrtvého brouka.

Za těchto okolností tedy letí Vondráček a jeho delegace "oživovat vztahy" mezi českým a ruským parlamentem. Je jasné, jak to Rusové využijí: podívejte, nejen český prezident nás bere, ale taky šéf české sněmovny.

Jak se na setkání Vondráčka s lidmi ze sankčního seznamu EU a USA dívá poslankyně Věra Adámková (ANO), to prozradila rozhlasové stanici ČRo Plus: "Nevím, zatím jsem o tom takto neuvažovala. Chci mluvit s odborníky, program cesty jsem ještě neviděla." Program najde na stránkách sněmovny. A jaké odborníky potřebuje? Copak to není jasné?

Vondráček by se mohl setkat s Volodinem a Matvijenkovou jako západní politik, demokratický politik, ale měl by jim jasně říct, že pokus o vraždu Skripala a jeho dcery je mezinárodní skandál, použití novičoku je zavrženíhodné, vztahy mezi Prahou a Moskvou ruské aktivity naprosto devastují. Měl by se Rusů zeptat: Jste s námi ve válce? A dodat: Podle toho, co děláte, ano. Pak by měla ta cesta smysl. Ale on bude nejspíš "zemanovat".