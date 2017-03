Zaorálek obletuje Zemana jako vosa bonbón a "chovancuje". Mění se v nacionálního populistu

Dnes 14:00

Zpočátku předstíral odpor k Zemanově politice, dnes už tomuto proruskému, pročínskému a antilidskoprávnímu politikovi zcela podlehl.

Některé věci jsme mylně brali za samozřejmé. Že český ministr zahraničí je proevropský, když patříme do Evropské unie. Časy se mění, Lubomír Zaorálek (ČSSD) najednou mluví o brexitu s pochopením, jako by byl řešením. Zároveň nám na sebe v Hospodářských novinách (HN) prozradil, že už je jedna ruka s naším proruským prezidentem Zemanem; dokonce požívá "privilegia", že s ním hraje šachy.

(Zajímala by mě statistika vzájemných utkání, nebo přesněji to, zda si Lubomír Zaorálek někdy troufl vyhrát. Nebo dokonce dát mat!)

Zaorálek v HN navrhuje, aby se v EU omezil volný pohyb lidí za prací. Drsné, právě tato svoboda tvoří jeden ze základů společenství. Šéfdiplomat chápe brexit a HN to vysvětlil: "Když k vám přijdou dva miliony lidí z Východu, kteří vám berou práci, sociální dávky a řadu dalších věcí, tisíckrát můžete vlastní občany přesvědčovat, ať si na to zvyknou. Oni to nevezmou, protože jste to prostě přepískli."

Podivuhodné, když si vzpomenete, jak ještě nedávno naši špičkoví politici do omrzení opakovali, jak klíčový je pro Česko volný pohyb pracovníků v Unii. A jak se mohli přetrhnout ve slibech, že tohle po odchodu s Británií pro nás vyjednají. Zaorálek, zdá se, otočil, stojí na hlavě.

Směšně a úplně mimo to zní v zemi, kde firmy horem dolem opakují, že jim chybí pracovní síly (údajně okolo sta tisíc). V zemi, kam nechtějí chodit pracovat cizí vědci, ač by to nutně potřebovala. Zaorálkovi jde o volby, dělá všecko pro to, aby nadběhl voličům, aby se zalíbil, ujíždí k nacionálnímu populismu a míjí se zároveň s realitou.

HN k jeho nápadu napsaly: "…řada studií, například nedávná od londýnské University College, ukázala, že pracovníci z ostatních zemí EU do britského rozpočtu odvádějí mnohem více peněz, než z něj čerpají. Výzkumníci také odmítli, že by imigranti domácím zaměstnancům brali práci." Opravdu vede jen populistické řeči, nic víc.

Premiér Sobotka má zřejmě opačný názor, nedávno prohlásil, že "volný pohyb pracovníků a služeb chápeme jako důležitou podmínku zachování konkurenceschopnosti uvnitř Evropské unie". Jenomže na sjezdu ČSSD Zaorálkovi značně narostl hřebínek, dostal jako místopředseda víc hlasů než Sobotka coby šéf strany a sklidil za své proslovy ovace. Média o něm spekulují jako o příštím předsedovi ČSSD…

Musím se ohradit!

Zaorálek se zřejmě polekal, že přestřelil. Nebo to schytal od premiéra? Nevíme. Na svém Facebooku v pondělí zveřejnil stanovisko k rozhovoru v HN: "Musím se tvrdě ohradit proti desinterpretacím mých výroků v dnešním vydání Hospodářských novin, které se týkají volného pohybu osob v Evropské unii."

Pokračuje: "Jsem velkým zastáncem Evropské unie a volného pohybu osob. Musíme ale řešit ekonomické nerovnosti mezi členskými státy, které vedou k nedůvěře občanů v projekt evropské integrace. Toto a mnoho dalšího jsem říkal redaktorům HN. Bohužel, místo rozhovoru vyšla v HN jen jejich zavádějící interpretace v podobě článku na titulní straně a fragmenty toho, co jsem říkal, vytrhané z kontextu."

A ještě: "Poukazoval jsem jen na to, že musíme rozumně regulovat pohyb pracovní síly, bojovat proti politice levné práce. Volný pohyb osob je základem EU, musíme se ale zamyslet, jak regulovat pracovní trh, jak bojovat proti sociálnímu dumpingu, aby jednotný trh nešel proti občanům EU."

Na takové "dvojáky", dvojí pohled politika na stejnou věc, už jsme zvyklí. Prezident Zeman se také vydává za "proevropského", ale jeho slova a činy tomu neodpovídají. Obhajuje EU, jen pokud se mu to zrovna hodí. (Třeba v prezidentské kampani.)

HN Zaorálek řekl také toto: "My sice mluvíme o tom, že musíme respektovat volnost pohybu a další věci, kvůli kterým se budeme chtít obrazně řečeno ukřižovat, ale výsledek bude ten, že se kvůli těmto zásadám může Unie rozpadat." O. K. Pokud však nebudeme tyto zásady držet, co z Unie zbude?

Zaorálek sice na Facebooku vykládá, jak je proevropský, že to bez EU nejde, ale koná opačně. Odmítá přijímat malé počty uprchlíků, odmítá volný pohyb pracovníků po Unii, začíná chápat brexit. V téhle logice by nepřekvapilo, kdyby měsíc před sněmovními volbami přišel s nápadem czexitu.

Nakažlivé chovancování

Dělá Chovancovu politiku. Ministr vnitra (spolu s policejním prezidentem Tomášem Tuhým) rozjel tažení proti zahraničním dělníkům, podnikají spolu razie do jejich ubytoven za přítomnosti kamer, tvrdí, že u nás cizinci dělají binec a musíme se bránit atd. Teď začal "chovancovat" i Zaorálek.

Citujme ho: "Proč existuje stát? Aby zajistil bezpečnost, aby měl kontrolu nad tím, kdo do země přichází. A dnes vám občané neuznávají to, že nějaká síla mimo tento stát bude něco diktovat. U nás je podobná situace. Lidé si myslí, že nám nikdo nemůže předepisovat, koho máme mít v naší zemi, a my vůli lidí musíme respektovat."

Ano, vůli lidí nutno respektovat (k tomu máme mimo jiné volby a občanskou společnost), ale šéfdiplomat je tu mimo jiné od toho, aby lidem vysvětlil, jak obrovské výhody z členství v EU plynou, jak jsme hospodářsky vázáni na Německo, jak se vyvíjí náš obchod a že nás Rusko a Čína nespasí.

Jednání Zaorálka je pro nás nebezpečné, ohrožuje české národní zájmy, neboť jedním z hlavních je naše setrvání v EU, nemáme jinou uspokojující alternativu. Nyní znovu běží debaty o vícerychlostní Evropě, o tom, že část zemí může být vytlačena na okraj a zbude jim jen "periferní", "okrajové" členství, "jakočlenství". Ministr zahraničí, který by toto podporoval, nemá ve vládě co dělat.

Zaorálek je měňavka, dokáže se přizpůsobit. Předvedl to na ministerstvu zahraničí: zcela vyklidil pole Zemanovi. Otočil naši zahraniční politiku od lidských práv k Číně. Nechává si diktovat velvyslance z Hradu. Do USA bez mrknutí oka posílá Hynka Kmoníčka, ač by se snadno našli lepší adepti. Do Ruska poslal komunistu Remka. Na Slovensko Klausovou. Atd. Atd.

Zpočátku předstíral odpor k Zemanově politice; dnes už tomuto proruskému, pročínskému a antilidskoprávnímu politikovi zcela podlehl. Popisuje to takto: "Za poslední tři roky se situace podle mě zlepšila a více se respektujeme." Ten "respekt" jsme viděli okolo (ne)vyznamenání pana Bradyho. Zaorálek dopustil, aby čtyři nejvyšší ústavní činitelé podepsali ponížené, otrocké prohlášení vůči Číně.

"Dneska nesedím v kanceláři s tím, že bych se bál, co zase prezident řekne. Kdybyste se mě ale zeptali před dvěma lety, nebyl bych si tím jistý," prozradil HN. Ano, Zemanovi se zcela přizpůsobil, poslouchá ho. Prý spolu často hrají šachy. "To je privilegium, které žádný ministr nemá," pravil mluvčí Jiří Ovčáček. Zemanem privilegovaný Zaorálek.

Bývalý studentský vůdce z roku 1989 se spojil s nacionalisticky, protizápadně orientovaným prezidentem. Chovancuje a brexituje. Smutné konce, které ovšem zřejmě vidí jako nadějné začátky. Začíná platit: co je dobré pro Zaorálka, není dobré pro Česko. Tento levicový politik zní jako pravicový populista. Stal se z něj satelit Zemana.

autor: Martin Fendrych