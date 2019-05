Zeman podepsal výzvu pro Evropu. Zrada na Putinovi? Ne, ten zvolá: Miloš moloděc!

Pokud by byla česká hlava státu zcela vyloučena z eurospolečenství, ztratila by pro ruského cara význam, cenu.

Zvláštní věc: Miloš Zeman podepsal společnou výzvu pro Evropu jako jeden z jednadvaceti evropských prezidentů. Text začíná nadpisem "Evropa je nejlepší idea, jakou jsme kdy měli", zdůrazňuje, že díky ní panuje mír. Žádá občany EU, aby šli volit: "Volby do Evropského parlamentu mají zvláštní význam: jste to vy, evropští občané, kdo rozhodne, jakým směrem by se měla Evropská unie vydat."

Text dále pokračuje: "Pro mnoho lidí v Evropě, zejména pak pro příslušníky mladé generace, se evropské občanství stalo jejich druhou přirozeností. V jejich pojetí se láska k vesnici, městu, regionu či národu nevylučuje s oddaností Evropě." Jak se toto slučuje se Zemanovou podporou Okamurovy SPD (Okamura vloni v lednu slavil po Zemanově boku) a Filipových komunistů?

Text připomíná také potíže, v nichž se unie ocitla, "lidé zpochybňují některé integrační kroky, jako například zavedení svobody pohybu nebo vytvoření společných institucí", brexit, snahy o vícerychlostní Evropu. Názory na EU se různí, avšak prezidenti včetně podepsaného Zemana píší "všichni souhlasíme, že evropská integrace a jednota jsou nezbytností a že chceme udržet Evropu v podobě unie".

Text zdůrazňuje, že chtějí "silnou a integrovanou Evropu" (lidé, kteří znají Zemana z jeho výjezdů po republice, se asi budou divit, silnou a integrovanou Evropu, hleďme ho). Závěr je jasný, "nesmíme dopustit návrat Evropy, v níž země již nejsou rovnocennými partnery, nýbrž protivníky".

Jak jde toto dohromady se Zemanem, který opakovaně veřejně podpořil referendum o czexitu? Kupříkladu na začátku července 2016 v Bystřici nad Pernštejnem: "Nesouhlasím s těmi, kdo jsou pro vystoupení z Evropské unie. Ale udělám všechno pro to, aby bylo referendum a aby se v něm mohli vyjádřit. A totéž k vystoupení z NATO."

Proč ovšem nesouhlasí? Kvůli nějakým ideám? Ale kdepak, jeho důvod byl ryze hmotný, nikoli ideový: "Česká republika dostává každoročně z EU o 200 miliard korun více, než do Bruselu vrací. 200 miliard je pětina českého státního rozpočtu. Jen blázen se vzdává tak velkého množství peněz." (A až dotace skončí, tak bič a pryč?)

Něco jako anticharta

Jak jde podpis pod výzvou dohromady s jeho poklonkováním Evropu rozvracejícímu Putinovi? V březnu 2018 mu Zeman po opětovném zvolení ruským prezidentem napsal "náš cíl je společný, budovat a prohlubovat mezi našimi zeměmi oboustranně výhodné vztahy založené na upřímnosti, vzájemném respektu a konkrétní spolupráci". Rusko vede proti EU i Česku roky hybridní válku, což potvrzuje i vedení české armády, jakýpak společný cíl, proboha?

Jak tedy máme tomuto Zemanovu podpisu rozumět? Je to něco, jako když českoslovenští umělci v roce 1977 podepisovali v Národním divadle antichartu? Svým způsobem ano, avšak situace se samozřejmě dosti podstatně liší.

Zeman je v západní Evropě nedůvěryhodná osoba, to je všeobecně známo. Nechvalně proslul svojí podporou, již opakovaně, servilně vyslovuje Vladimiru Putinovi. Vzpomeňme na jeho akce okolo pokusu o vraždu dvojitého agenta Skripala v Británii. Tanečky okolo novičoku (prý se "vyrábí" u nás), odpor proti vyhoštění tří ruských diplomatů, kteří pracovali pro ruské tajné služby, reakce na okupaci Krymu atd. Zeman je Putinův europrezident.

To sice platí, ale pokud bude česká hlava státu zcela vyloučena z eurospolečenství, pokud bude jasnou černou ovcí, ztrácí pro ruského cara význam. Putin potřebuje, aby ruské televize a agentury Zemana mohly citovat nikoli jako vyvržence, nikoli jako Putinova mopslíka, nýbrž jako západního, eurounijního prezidenta.

Podpisem pod tento text, který je vším, jen ne výzvou k referendu o vystoupení z EU, který je vším, jen ne kupeckou výzvou "jsme tam kvůli dotacím", se Zeman šikovně zařadil mezi evropské prezidenty, hraje si na zápaďáka, kterému integrovaná EU leží na srdci. Putin jistě spokojen, tak se to dělá, vot moloděc, ten Miloš, charašo. S antichartou to má tu podobnost, že mnozí podepisující s ní nesouhlasili, ale netroufli si odporovat kvůli kariéře. Zemanova kariéra už dávno není západní, ale východní, jeho mety jsou Rusko a Čína.

Ne, tímhle podpisem u nás nikoho nezmate. Zemanovi zastánci hned pochopí, že je lišák, a Putin bude blahem vrnět.