Zeman poškodil Česko, vyzradil tajnou informaci. Ponouká lid: Lovte podezřelé. To je šílené

Dnes 12:50

Šlo o snahu zdiskreditovat Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, ukázat, že je k ničemu. Zemanovi vadí, že stát bude vyvracet ruské hoaxy.

Miloš Zeman sdělil Českému rozhlasu Plus velmi závažnou informaci. Prý četl "čtyři šifry" (později doplnil, že šlo o zprávu jedné české tajné služby) a: "Podle jedné se na našem území potlouká jistý člověk z Maghrebu, nesmím uvést jeho jméno, který je důvodně podezřelý ze spolupráce s teroristickými islámskými organizacemi."

Když se ho moderátor ptal, jestli tím neděsí veřejnost, dostalo se mu odpovědi, že proto prý neřekl jméno: "To už by bylo porušení. Jestliže jenom řeknu, že je z Maghrebu, tak vy jistě víte, že Maghreb zahrnuje Maroko, Tunisko, Alžírsko a dokonce Libyi. Tato informace je natolik neurčitá, že nikoho kromě tohoto člověka neohrožuje. A já bych si dokonce přál, aby byl ohrožen..." (Zeman tedy neodpověděl na otázku; možná mu docvaklo, že ujel, a začal se předem bránit, že nic nevyzradil.)

Důležitý byl kontext, řeč se vedla o vzniku a smyslu nového Centra proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH), které zahájilo práci na českém vnitru. Zeman tvrdil, že lidé v CTHH informaci o podezřelém mít nebudou, proto je centrum zbytečné. Toto pracoviště hlava státu odmítá, vidí v něm Koniáše, neboť má vyvracet hoaxy a lživé zprávy, s nimiž se lidé v médiích všeho druhu setkávají.

Šlo o zprávu ("šifru") české tajné služby. Které? Prakticky na sto procent se jedná o civilní kontrarozvědku (BIS), ta má "potulujícího se potenciálního teroristu" na starosti. Zprávy BIS adresátům odesílá z 99 procent v režimu utajení. Jen zcela výjimečně jsou veřejné. Zpráva o člověku podezřelém ze spolupráce s teroristickými islámskými organizacemi jistě odešla jako tajná. Aby nebyla vyzrazena.

Odtud plyne: prezident vyzradil tajnou zprávu. Je nepostižitelný, takže se jemu nemůže nic stát. Zároveň ovšem prezident funguje jako vzor. Zjevně navádí všechny, kteří tajnými zprávami disponují, ať je pouštějí ven. Že neřekl jméno? Je dost možné, že ho zpráva vůbec neuváděla, možná jen iniciály. Šlo přece o informaci pro politiky, nikoli třeba po sledovací útvar...

Přál bych si, aby byl ohrožen...

Všimněme si pečlivě, co Zeman řekl: "Tato informace je natolik neurčitá, že nikoho kromě tohoto člověka neohrožuje. A já bych si dokonce přál, aby byl ohrožen..."

Pokud se u nás pohybuje taková osoba z Maghrebu, byla varována, to pochopí i děcko. Dostalo se jí informace, že je tajnými službami sledována. Takový člověk taky chápe, že na něj nemají přímý důkaz, nebude tedy zřejmě zatčen, ale jen sledován. Toho může využít a tajné agenty začít vodit za nos. Třeba navštívit lidi (muslimy), kteří s terorem nemají nic společného. Možností má mnoho.

Drsný je Zemanův dovětek o onom podezřelém: "... já bych si dokonce přál, aby byl ohrožen." Zlá věta. Onen člověk je pouze "důvodně podezřelý", taky se může stát, že vůbec nic neprovedl, že se jen přimotal k jiným podezřelým. Ale Zeman, vina nevina, si přeje, "aby byl ohrožen". Dává tu návod k jednání, vyzývá k lovu podezřelého. Děsivé.

Maghreb je region v Africe, na severu Sahary, západně od Nilu. Konkrétně zahrnuje státy Maroko, Západní Saharu, Alžírsko, Tunisko, Libyi a částečně Mauritánii. Lidé odtud jsou nyní u nás ohroženi. Karta se obrátila.

Nepochybujme, že nic takového soudný, zodpovědný politik neudělá, nevypustí z úst. Zeman zprávu BIS využil pro své politické cíle. Člověka jímá hrůza, čeho se od něj ještě můžeme dočkat.

Další aspekt tohoto "provalu". Odkud BIS zprávu má? Buď na onu osobu přišla sama, dejme tomu tak, že disponuje sdíleným mezinárodním seznamem podezřelých osob, objevila shodu a člověka začala hlídat. S vysokou pravděpodobností za ním jezdí a chodí "sledka", tedy tým agentů, který monitoruje jeho kontakty, pohyb, zájmy, telefonáty, maily.

Pokud BIS Maghrebana objevila sama, bude další služby informovat o jeho pobytu u nás, případně o tom, že chce odjet třeba do Francie, Německa, Libye... kamkoliv. Teď tedy s dovětkem, že český prezident ho veřejně varoval a že o sledování ví.

Jak prezident naboural spolupráci

Druhá možnost: BIS informaci o podezřelém dostala od jiné služby, třeba z Tuniska, z Británie, nevíme. Dostala ji jako tajnou, neurčenou pro veřejnost. Spolupráce služeb závisí na důvěře. Ta důvěra je nesmírně křehká, zpravodajské agentury EU navíc nijak závratně nekomunikují. Jakmile se zahraniční služba dozví, co Zeman provedl, velmi si rozmyslí, jestli českým "bizonům" ještě něco pošle.

Pár čísel z BIS: loni přijala od zahraničních partnerů 9779 informací, poznatků, depeší. Sama jim předala 1782 zpráv a dokumentů. Důstojníci civilní kontrarozvědky se účastnili 712 mezinárodních jednání. Česká vláda službě povolila spolupráci se 105 službami ze 66 zemí světa. Intenzivně spolupracuje se sedmdesáti agenturami, nejvíc pak se službami EU a NATO (ale také se službami Maghrebu). Kontakty jsou prakticky každodenní. Toto je nyní zpochybněno a ohroženo.

Co může BIS udělat? A co by mělo udělat i Vojenské zpravodajství a civilní zahraniční rozvědka ÚZSI? Citlivé informace už Zemanovi neposílat. Prezident představuje bezpečnostní riziko. Dosud se vědělo, že má vazby na Rusy, že podporuje Putina, má poradce spjatého s ruskou ambasádou. Totéž s Čínou. Posílat mu zásadní informace o ruských či čínských agentech zjevně není radno. Teď přibyla další oblast, terorismus.

(Pravděpodobnost, že jde o prezidentský hoax je malá; sám Zeman mluvil o šifře a českých tajných službách. Že by si to úplně vybásnil, to asi ne. Proč tedy vyzradil utajovanou informaci? Proč žvanil?)

Přiživil strach

Vzpomeňme dvě události. První bylo uzavření Hradu, kontrola lidí, kteří tam přicházejí. Prý jako obrana před terorem. Druhá událost: Zeman v Blesku.cz vyzval občany, aby se ozbrojovali proti džihádistickým teroristům.

Jenomže premiér, ministr vnitra, policie i tajné služby dlouhodobě veřejnost uklidňují (po vyzrazení Maghrebana znovu), že bezprostřední riziko v Česku nehrozí. To je pro Zemana potíž; aby nevypadal jako ten, kdo zbytečně straší, potřebuje nějakou munici. A vyzrazení tajné informace, že se u nás jeden podezřelý "potuluje", může strach lidí přiživit, může "odůvodnit" nesmyslné zátarasy na Hradě nebo nebezpečnou výzvu občanům, aby nosili zbraně.

Z kontextu, v jakém to Zeman vyzradil, je zjevné, že šlo také o snahu zdiskreditovat Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, ukázat, jak je zbytečné. Zemanovi vadí, že u nás stát hodlá vyvracet lži ruských tajných služeb.

Kde vzal inspiraci? Proč poškodil české tajné služby? Dost možná se inspiroval u Donalda Trumpa. Ten se přece taky pere s tajnými agenturami USA jak malý kluk. A Zeman zvoleného amerického prezidenta baští. Teď tedy Trumpa trumfl.

Doufejme, že důvodem, proč Miloš Zeman prozradil klasifikovanou, utajovanou informaci, nebyl alkohol. I tenhle tekutý "přítel", jak víme, nebezpečně rozvazuje jazyk, vede k tomu, že se člověk neudrží a vybrebtá kdeco.

Závěr: Pokud je Zemanova zpráva pravdivá, pokud si ji nevymyslel, pak nás ohrozil, varoval osobu podezřelou a sledovanou civilní kontrarozvědkou. Poškodil jméno českých bezpečnostních útvarů v zahraničí. Co na to jeho voliči? Jeden už mi napsal: "Já jsem rád, že mě pan prezident varuje. Aspoň si budu dávat bacha." Svatá prostoto!

autor: Martin Fendrych