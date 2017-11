Zeman proti pytli blech. Čelit mu má společný kandidát, jinak demokrati pohoří

před 51 minutami

Strany by se měly probrat, hledět dopředu, ne do doby, v níž se plavil Mirek Topolánek s lobbistou Vladimírem Johanesem u Monte Argentaria.

Blíží se hradní volba. Na nevyzpytatelnosti Miloše Zemana a jednáních o budoucí vládě vidíme, jak silný vliv má prezident. Klidně si pohrává s myšlenkou menšinové vlády bez důvěry na čtyři roky, legitimizuje extremisty, Západ se mu vyhýbá, Moskvě se hodí jako rozkladač EU, v Pekingu se učí "stabilizovat společnost".

Prezident, ukazuje se znovu a znovu, má přímý dopad na nálady voličů, jejich strachy a jistoty, sledují ho. Proto je výsledek prezidentské volby tak důležitý pro budoucnost Česka uvnitř i v zahraničí. Necháme dál Zemana na Hradě?

Riziko popsal exposlanec za lidovce Ivan Gabal: "Může se stát, že se dostaneme do takzvané Cameronovy pasti. To znamená, že Andrej Babiš může Okamurovi výměnou za podporu slíbit referendum o vystoupení z Evropské unie. A i když Babiš sám samozřejmě vystoupení z Unie nechce, další vývoj už nebude mít úplně v rukou. Cameron také nechtěl vystupovat z EU."

Demokratické strany jako by neviděly, co se potichu blíží. Předvádějí neschopnost riziku čelit.

Do soutěže o Hrad na poslední chvíli naskočil expremiér Mirek Topolánek, získal podpisy deseti senátorů nejen z ODS. Představuje dobu Pavla Béma, Ivo Rittiga, Alexandra Nováka, dobu kmotrů, šíbrů, lobbistů. Moc fajn.

ODS jeho nástup vítá. Petr Fiala řekl: "V době, kdy se ukazuje jasný mocenský pakt Zeman-Babiš, považuje výkonná rada Mirka Topolánka za nestranického kandidáta, který je schopen tomuto paktu čelit. Mirek Topolánek má potřebné jak zahraničněpolitické zkušenosti, tak i vnitřněpolitické znalosti a je zastáncem silné euroatlantické vazby."

Ne-Marťan Topolánek..?

Nadšen vypadá i Miroslav Kalousek (TOP 09): "Je určitě dobře, že do hry vstoupil kandidát s reálnými politickými zkušenostmi. Mirek Topolánek byl nejen dobrý premiér, ale i respektovaný předseda Rady EU, takže z hlediska politických zkušeností a mezinárodně politického rozhledu má kvalifikaci, kterou další kandidáti nemají." Po touze zablokovat sněmovnu se Kalousek dopouští další hrubé chyby.

Topolánka podpořil dokonce i Václav Klaus senior: "Vždy jsem říkal, že prezidentem by neměl být Marťan. Mirek Topolánek se v nejvyšších politických funkcích dlouho pohyboval, a je tedy v tomto ohledu jasným ne-Marťanem." Ani toto není demokratickým stranám podezřelé? Klaus kopající za Topolánka? Klaus, který nás chce vyvést z EU?

Proč je omyl podpořit Topolánka? Kvůli jeho minulosti i kvůli současnosti. Prezidentská volba je elipsa o dvou ohniscích. Prvním je Miloš Zeman. V druhém ohnisku jsou nacpáni všichni ostatní kandidáti, pytel blech. Každý další kandidát, který sem přibude, de facto zvyšuje šance Zemana.

Pokud Petr Fiala říká, že "prvořadým cílem ODS je, aby nebyl zvolen Miloš Zeman", pak mu podporou Topolánka pomohl. Jestli se Topolánek propracuje do druhého kola, bude Zemanovi (a Babišovi) dokonale vyhovovat, poslouží jako terč, do něhož bude současný prezident sypat dávky ze svého becherovkou nabíjeného samopalu. Předseda ANO už nyní říká, že Topolánek byl nejzkorumpovanější premiér v historii země. A to pojede stále dokola.

Jde do tuhého, demokratické strany by se měly dohodnout na podpoře společného kandidáta. Extrém tak jedná, Tomio Okamura kandidovat nebude. Je fuk, co mu za to Zeman, jemuž by bral jistě hlasy, nabídl nebo nenabídl, podstatné je, že extrémní ohnisko drží jednoho kandidáta, zatímco to neextrémní to nedokáže.

Nabízí se profesor

Jistě, voliči nemusí strany poslechnout, ale my víme, že je často poslouchají. Nechali se ochotně vyděsit uprchlickou krizí, pro nás neexistujícím rizikem. Demokratičtí voliči by snad slyšeli na reálné riziko jménem Zeman na Hradě podruhé.

Podle průzkumů by nyní Zemana volila třetina oslovených, Jiřího Drahoše zhruba pětina, Michala Horáčka 13 procent. (Kolik by dalo hlas Topolánkovi, nevíme.) Rozumný postup? Dohodnout se na společném kandidátovi, který má šanci, toho podpořit. Říct: Nechceme rozklad české ústavnosti a odchod z unie. Nechceme opakovat opoziční smlouvu a to, co následovalo. Doporučujeme společného kandidáta.

Starostové a nezávislí na konci října vyzvali lidovce, TOP 09, občanské demokraty a Piráty, aby podpořili Jiřího Drahoše, neboť jako jeden z mála může porazit Zemana. "Jsme přesvědčeni, že proces společného postupu prozápadních stran má být zahájen právě v rámci nadcházejících prezidentských voleb. Jinak to bude další promarněná příležitost a slova o spolupráci pak zůstanou na úrovni prázdných klišé," řekl Petr Gazdík. Chytřejší postup, než zastává ODS a Kalousek.

Toto je důležitá výzva mimo jiné pro Piráty. Získali hodně hlasů a nesou adekvátní odpovědnost za další směr země. A mimochodem, po prvním kole bude pozdě na státotvorné řeči a výzvy. Silný kandidát se musí budovat co nejdelší dobu. Ostatně ani žádné druhé kolo přijít nemusí…

Nabízí se tedy Jiří Drahoš. Není známo, že by za ním stál nějaký miliardář, energetická či jiná skupina. Profesor (i to by mohlo zabrat, jeho titul) je jasně prozápadní, klidný, slušný, ostudu nám neudělá, škodit nebude.

Akceptuje hlasy voličů: "Osobně nemám z Andreje Babiše žádnou obavu. Respektuji výsledek voleb, kdy jeho hnutí ANO s poměrně velkou převahou volby vyhrálo. Nesouhlasím ale s tím, že by ANO bylo nějaká nesystémová strana, Andrej Babiš a jeho hnutí jsou už čtyři roky součástí systému, takže klišé o tom, že vyhrává antisystémová strana, není pravdivé," řekl. Rozumná, uklidňující slova.

Drahoš není šus a pro Klause seniora představuje "Marťana", i to je jeho plus. Netáhne na zádech pytel excesů, malérů, zdvižené prostředníčky, Dalíka. (Důležité je i to, co kandidát nemá, nejen co nabízí.)

Demokratické strany nesou odpovědnost za to, jestli necouvneme na Východ, kde jsme hnili hodně dlouho, jestli kapitál nebude panovat nad veřejným zájmem (jak je to dnes, kdy se z nás stává čínská republika). Měly by se probrat. Měly by koukat dopředu, ne do doby, v níž se plavil Mirek Topolánek s lobbistou Vladimírem Johanesem u Monte Argentaria. To jim volič nespolkne.