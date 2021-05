Zeman se stal negací prezidenta, Mynář kancléře, Ovčáček mluvčího

Zákaz podávat informace vybraným svobodným médiím vypadá jako krok, který míří ven, ale ve skutečnosti je spíš varováním zaměstnancům KPR, aby mlčeli, jinak bude zle.

Minulý pátek kancléř Vratislav Mynář oznámil, že Kancelář prezidenta republiky (KPR) "nadále nebude poskytovat jakékoliv informace týdeníku Respekt, serveru Seznam Zprávy, blogu Deník N, redakcím 168 hodin a Reportéři ČT. Kancelář prezidenta republiky v souladu se zákonem dbá o svou pověst, přičemž zmiňovaná média dlouhodobě a vědomě šíří informace zkreslené, lživé a neobjektivní."

Tento protiústavní krok doprovodil mluvčí jednoho z "mocných tohoto světa" Miloše Zemana Jiří Ovčáček následujícím tweetem: "Média už dávno nejsou oporou svobody a demokracie. Média podporují cenzuru, nadnárodní korporace, mocné tohoto světa, vedou zničující kampaně proti nevinným, vyvyšují všehoschopné pokrytce. Je proto životně nutné spoléhat výhradně na vlastní úsudek vedený srdcem." Rozklíčit tento blábol nelze, jen zrcadlí dění a atmosféru na Hradě, kde se proplétá jurodivost s mafiánstvím.

Hrad opatření vydává za boj proti dezinformacím (na stránkách Hradu najdeme Prohlášení o boji proti dezinformacím, které podepsal kancléř Mynář). Odůvodnění? Prý jde o to, že "některá média se čím dál častěji snaží neseriózním a nestandardním způsobem získávat informace od pracovníků Kanceláře prezidenta republiky, a to dokonce i informace týkající se probíhajícího vyšetřování či informací klíčových pro bezpečnost České republiky".

Podle šéfredaktora serveru Deník N Pavla Tomáška byla hradní reakce "pravděpodobně vyvolána článkem serveru… podle kterého prezident Miloš Zeman nedostal tajnou zprávu BIS k vyšetřování událostí ve Vrběticích, ačkoliv byla na Hrad doručena. Zásadní informace se podle serveru dozvěděl až na schůzce s premiérem Andrejem Babišem…"

Zajímavý je i fakt, že se hradním rozhodnutím pro zmíněná zapovězená, vyřazená média vlastně nic nemění. Jejich šéfové uvádějí, že jim Hrad informace většinou stejně neposkytuje. O co tedy jde? Jaký smysl má Mynářovo vyhlášení? Jak mu rozumět?

Co udeří do očí na první pohled: Mynář (a dodejme, že on by nic neudělal, kdyby to neměl "posvěcené" od prezidenta Zemana) se staví nad ústavu. Což dobře zapadá do Zemanova vztahu k základnímu českému zákonu, který zaručuje svobodný přístup k informacím, což nyní KPR porušuje.

Jak Hradu rozumět? Negovat výroky, pak začnou dávat smysl

Druhé, co znalci Zemana a jeho okolí (Mynář, Nejedlý, Ovčáček, ruská ambasáda, čínská ambasáda atd.) nemůže uniknout, je převracení reality, stavění pravdy na hlavu. Pokud chcete chápat smysl Mynářových vět, musíte je negovat, číst "naopak", poté se stávají srozumitelnými. Příklad: pokud Mynář argumentuje neposkytování informací "bojem proti dezinformacím", po znegování vám to začne dávat smysl, jde prostě o "boj proti informacím".

Podobně nutno pracovat s jiným tvrzením, totiž že kdyby pracovníci KPR odpovídali na dotazy, mohli by se "podílet na poškození dobrého jména České republiky". Zde nestačí prostá negace, musíte zaměnit Českou republiku za Hrad a Zemana (naprosto logicky, pracovníci KPR nejednají za celou ČR, jak každý chápe, nýbrž pouze za Hrad a jeho momentální obyvatele). Pak věta začne platit: kdyby pracovníci KPR odpovídali na dotazy, mohli by se "podílet na poškození dobrého jména Zemana a Hradu" - kdyby odpovídali pravdivě. Dodejme však zároveň, že o "dobrém jménu" v daném případě už dávno nelze mluvit.

Metodu negace užijme i na Ovčáčkův tweet, pak vyjde toto: "Média už dávno jsou oporou svobody a demokracie. Média nepodporují cenzuru, nadnárodní korporace, mocné tohoto světa, nevedou zničující kampaně proti nevinným, nevyvyšují všehoschopné pokrytce." Vztaženo na ona média, jimž Hrad odpírá informace. A zase to zapadá do hradní logiky: těm, kteří jsou oporou svobody, informace nedáme.

Jaký cíl opatření Hradu vlastně sleduje? Vypadá to jako krok, který zdánlivě míří ven, mimo hradní kanceláře, ale ve skutečnosti je jistě i varováním zaměstnancům KPR, aby mlčeli, jinak bude zle, jinak "poškozují dobré jméno ČR" (Zemana).

Vratislava Mynáře asi hodně naštvalo, když Deník N napsal, že zprávu o Vrběticích Zemanovi nedali, že se o ní dozvěděl až do premiéra Babiše. U toho se zastavme. Pokud se to tak odehrálo, ukazuje to velmi důležitou okolnost: Zeman už Hrad zřejmě neřídí. Stal se hříčkou v rukou svého okolí. Nejen to, a teď dávejme pozor: zpráva o Vrběticích byla samozřejmě přísně tajná. Pokud ji Zemanovi nedali, asi věděli, co obsahuje. Kdo to věděl? Kdo se s ní na Hradě smí seznámit? Mynář a poradce Nejedlý rozhodně ne. Chápete? Ono to vypadá, že zprávu mohl číst někdo, kdo k ní nesmí mít přístup. Nebo někdo, kdo ji číst smí, ale informace pustil těm, kteří je mít nesměli. A to hradní partu ohrožuje.

Carský posun

Navenek se pak jedná o jasný, zřetelný, úmyslný krok proti svobodnému přístupu k informacím. O tom není pochyb. Bylo by záhodno podat ústavní žalobu. Není to marná snaha.

Zároveň je potřeba chápat, co představují média. Novináři (nebo spíš listy, servery, televize, rádia a další média) se podobají poslancům. Jsou totiž "denně voleni" tím, že je lidé čtou, sledují, poslouchají, kupují a reagují na ně (poslanci jsou ovšem voleni jenom jednou za čtyři roky a pak je prakticky nelze odvolat, v tom je velký rozdíl).

Odmítnout dávat informace médiu znamená odmítnout všecky ty, kteří médium sledují. Jde o dvojvztah: zaprvé "já volím médium, které sleduji", zadruhé "médium zastupuje ty, kteří ho volí, čtou, sledují, poslouchají". Mynář a Zeman tedy neodmítají informovat jen ona vyjmenovaná média, oni odmítají informovat i všecky ty, kteří je sledují. Je to další krok k rozdělení společnosti, k jejímu rozkladu. Přitom stále jde o svobodnou, demokratickou, českou společnost, a cílem tedy je právě ničení demokratické české společnosti. (Dokonale to zapadá do ruského konceptu rozkladu Západu.) To je na tom opravdu nebezpečné.

Jinak platí, že Hrad stejně nic neříká, nesděluje. Stačí se podívat na "zprávy" či "informace" mluvčího Ovčáčka - Zeman se sešel s tím a tím, fotka a konec. Oč šlo, to se stejně nedozvíme, jako by se vždy a zásadně jednalo o nějakých světových či astrálních tajnostech.

Lze vidět i další moment, posun, carský posun: Hrad už oficiálně selektuje média na "přijatelná" a "nepřijatelná", dokonce provádí selekci uvnitř média veřejné služby, kde neprošly pořady 168 hodin a Reportéři ČT, tedy ty "nejkritičtější" (jde navíc o pokus rozložit Českou televizi uvnitř, podobně jako Hrad usiluje o rozložení státu).

Celý ten posun vede směrem na Východ, směrem od "práva na informace", od základu demokracie, k autokracii a nedemokracii. Posun směrem, který už delší dobu vidíme v sousedním Polsku i v Maďarsku. Posun ruským a běloruským směrem, děláme si, co chceme. I to je odpověď na otázku, co tím Mynář a Zeman sledují.

