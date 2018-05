Zeman zradil svoji vlast, jedná v zájmu Ruska, je pátou kolonou Moskvy v Praze

4. 5. 2018

V čem by vystoupení prezidenta Zemana ve věci jedu novičok mohlo České republice pomoci? V ničem, absolutně v ničem, jen nám škodí.

Dlouho Miloš Zeman pořádně nezčeřil vodu. Ve čtvrtek ji však rozbouřil divoce, strhl na sebe nejen českou, ale i ruskou, britskou, německou, dokonce světovou pozornost. Oznámil v TV Barrandov moderátorovi Jaromíru Soukupovi toto: "Byl u nás vyráběn a testován novičok."

Novičok je jed, kterým byli v březnu v Británii otráveni bývalý dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera. Rusko později oznámilo, že látka mohla pocházet mimo jiné z Česka. Ministři české vlády, vojenští odborníci a Ústav pro jadernou bezpečnost jasně sdělili, že se u nás novičok nevyráběl. Premiér Babiš řekl, že "Rusko překročilo veškeré meze", když označilo Česko za možnou zemi původu jedu. Také toto tvrzení Moskvy vedlo k vyhoštění tří ruských agentů pracujících u nás proti Česku pod diplomatickým krytím.

Prezident Zeman tehdy reagoval opačně, veřejně pověřil tajnou službu BIS, jež pracuje v utajení, aby zjistila, zda byl u nás novičok vyráběn.

Co přesně Zeman ve čtvrtek řekl: "V listopadu minulého roku ve Výzkumném vojenském ústavu ministerstva obrany v Brně byl testován nervově paralytický jed označovaný jako A230. Množství toho vyrobeného jedu bylo údajně poměrně malé a po testování byl tento jed zničen. To je tedy základ této zprávy. Za druhé Vojenský historický ústav, ale například i Státní úřad pro jadernou bezpečnost tvrdí, že to nebyl novičok, ale nějaký jiný produkt. Ale dostal jsem naopak zprávu Vojenského obranného zpravodajství, kde explicitně se říká, že přípravek A340 je novičok.

Nuže co, protože Vojenské obranné zpravodajství je této tématice blíže než například BIS, tak jsem přihlédl k jeho názoru a udělal jsem si zákonitý závěr. Byl u nás vyráběn a testován novičok. Byť v malém množství a poté zničen. Víme kde a víme kdy. A je pokrytectví předstírat, že nic takového nebylo."

Pak následuje jakési vyprávění a Zeman končí větou: "Ona závěrem, jak jsem si přečetl, je takzvaná rodina novičoků, například A234, je to, čím byl otráven pan Skripal."

Pár poznámek: Vojenské obranné zpravodajství již dlouho neexistuje, jen Vojenské zpravodajství. Podle expertů neexistuje ani jed A340. Zeman taky mluvil o Vojenském historickém ústavu, ten sice existuje, jedy se však pochopitelně nezabývá.

Naopak sedí úplný závěr, tedy že agent Skripal a jeho dcera byli otráveni jedem A234.

Odtud plyne, že Zeman mohl klidně říci toto: Jed A234, kterým byl otráven Skripal a jeho dcera, se podle svědectví BIS a Vojenského zpravodajství u nás ani nevyráběl, ani netestoval. - To by pak byla pravdivá zpráva, ovšem žádná mezinárodní bomba.

Ty dovolen, Vladimir? - Ja očeň dovolen

Proč v Soukupově televizi sdělil, že se u nás novičok vyráběl a testoval, byť v malém množství? (Podle expertů se u jedu A230, o němž údajně mluví ve zprávě pro Zemana jak BIS, tak VZ, jednalo o množství, jež by zabilo mouchu, ne člověka, o mikromnožství. A není to jed, kterým byl otráven Skripal.)

Odpověď na otázku, PROČ to Zeman udělal, poskytla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová: "… žvást vlády Theresy Mayové o tom, že novičok se jako by vyráběl pouze v Rusku, vyvrátil prezident Česka, který potvrdil, že jeho země vyrobila tuto otravnou látku." Dál: "Mlha se zvedá a četné lži vlády Theresy Mayové vyvstávají stále jasněji…"

Zeman Putinovi nahrál na smeč. Vypadá to, že popletl, co se dalo, ale nevěřme dojmům. Základní věta, kterou se zabývají britská, německá a další média, zní: V Česku byl vyráběn a testován novičok.

Zeman podpořil ruské národní zájmy (rozuměj zájmy Putinovy vlády, nikoli skutečné zájmy Rusů jako takových).

Co české národní zájmy? Pomohl Zeman i České republice, jež je zemí EU a NATO a spojencem britského království? Ne, právě naopak. Zeman zpochybnil západní postup (vyhošťování ruských diplomatů). Rusové toho ihned využili, lež je jejich národním zájmem. České zájmy Zeman těžce poškodil. Dělá z nás zrádcovskou zemi, jež zamlžuje vyšetřování otravy Skripalových. Na Západě zpochybnil i české tajné služby, ničí jejich důvěryhodnost.

Zemanova taktika je taktikou politika, který s rozmyslem vlastní zemi škodí a Rusům s rozmyslem pomáhá.

Může počítat s několika fakty: ředitelé tajných služeb nesmějí o utajované věci mluvit. Stejně tak další osoby včetně ministryně obrany. Prezident sám je netrestatelný, vyjma vlastizrady stojí nad zákonem. Toto jednání v zájmech Ruska sice jako vlastizrada vypadá, ale Zeman počítá, že to u nás nikdo nezvedne.

Zkusme se zamyslet: v čem by to barrandovské vystoupení Zemana mohlo České republice pomoci? Opakuji, podle nejrůznějších expertních zpráv u nás nebyl vyroben jed, kterým byli Skripal a jeho dcera otráveni. Česku (a Británii) jeho výroky nemohou prospět v ničem. Jen škodí. Jde o lež a o prosazování zájmů Ruska. Zeman je pátá kolona Kremlu v Praze.

Dovedu si představit tento budoucí rozhovor mezi Zemanem a Putinem.

Zeman: Ty dovolen, Vladimir? (Jsi spokojený, Vladimire?)

Putin: Ja očeň dovolen, Miloš. (Jsem velmi spokojený, Miloši.)

Český občan však spokojen být nemůže. Je zděšen, znechucen a svým vlastním prezidentem zrazen. (Dodejme, že stejné pocity musí mít i premiér Andrej Babiš, ale dělat nemůže nic, Zeman ho má v hrsti.)