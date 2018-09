Krabička poslední záchrany do voleb: Manuál dobrých slov

Toxická koncentrace verbálního dobra.

Volební kampaň obrací pozornost k fenoménu dobrých slov. Na nich levitují špičkoví jazykoví eskamotéři a jejich z gruntu dobré informace. Zíráme: jak to ten člověk dělá?

Podstatu triku si můžeme demonstrovat na metamorfóze peněz. Okamžik, kdy se z reklamy na férové, výhodné, rychlé a bůhvíjaké půjčky stane tíživý, kynoucí a astronomický dluh, nedokáže lidské oko postřehnout. Kouzlo spočívá v tom, že nesnesitelně lehké slovo půjčka je dobré - kdežto dluh, koule na noze, špatný. Reklama na dluh by byla absurdní.

Dluh je tím spíš před volbami tabu prvního řádu. Špatné slovo. Zlí duchové musí zůstat v lahvi!

A proto, zejména když jste u vesla, nebudete nikde rozebírat, že domácnosti dluží (že vás huba nebolí!) 1,6 bilionu a veřejný dluh dělá 166 tisíc korun na obyvatele. Naopak se sluší obyvatelstvu nabídnout výhodné (tak!) vládní půjčky na bydlení.

A nad všemi sliby sklenout formulaci "budeme investovat do kvality vašich životů". To už je snad až toxická koncentrace verbálního dobra.

Peníze se také navyšují, nebo dokonce, i když tohle kouzlo mi ze začátku přišlo jako podvod, zvyšují. Zvyšujeme peníze! Je to vůbec možné, viděli jste to někdy? Paráda. Kupte si lístek na Tomia a uvidíte, jak se zvyšují peníze slušným lidem, ten komínek stokorun roste až ke stropu.

Uřešit se k smrti

V manuálu dobrých slov si politik s čákou na úspěch musí bezpodmínečně nalistovat "řešení". A tvářit se, že ho má.

Mít (plná ústa) řešení je zbraň o dvou nabroušených koncích. Když se vám něco nelíbí, odpálkujete to tím, že to naopak "není řešení", což je obrat, který někteří borci dobromluvy dotáhli až k hyperinflaci, například ve spojení "přijímání migrantů není řešení", aniž by zaznamenali, že o opaku se s nimi nikdo nehádá. Trvají na tom, že svět je jeden velký matematický příklad a musí se řešit podle vzorečků z taháku. Slovo "řešení" implikuje, že jejich řešení je nutně (jediné) správné, jako to na zadní straně učebnice.

Když ztratíte klíč, je rozhodně řešením nechat si udělat jiný. Když dáte potřebnému žebrákovi almužnu, řešením chudoby to rozhodně není. Zato jste udělali dobrý skutek. Myslet si, že jste na světě kvůli řešení, je domýšlivé, bez ohledu na funkci, kterou zastáváte.

Před volbami, takové jsou zákony dobrých slov, se ale věci řeší "přímo a hned". Adjektivum přímý - přímá demokracie, linka, přímé spojení, napřímit se atd. - je v manuálu samozřejmě taky. Jasně!

Ano, letošním trendem jsou dobrá interpunkční znaménka. Když za větou nakopnete (viz volební manuál dobrých slov pro Prahu, str. 14) čtenáře vykřičníkem, je tam hned úplně jiná kvalita. Co je důležité - za jakoukoliv větou!

Z vykřičníku za jedna mají twitterové účty ministryň Aleny Schillerové (ANO) a Jany Maláčové (ČSSD). Posuďte sami a porovnejte: Nejlepší starostku Olomouckého kraje mají v Němčicích nad Hanou. Špatně. Nejlepší starostku Olomouckého kraje mají v Němčicích nad Hanou!

Na vládě jsem dnes spolu s kolegy z @CSSD bojovala ("bojovat" viz manuál str. 15, pozn. red.) za vyšší platy pro státní zaměstnance. Vyjednali jsme 3 miliardy. - Pardon: Vyjednali jsme 3 miliardy!

Investice jsou jednou z priorit naší vlády a jsem ráda, že @EU_Commission jim začíná věnovat větší pozornost. - Ale houby, přece: Investice jsou jednou z priorit naší vlády a jsem ráda, že @EU_Commission jim začíná věnovat větší pozornost!

Pomocí věty zvolací se byrokracie okamžitě mění na vzrušující zážitek. Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018 a Výhled legislativních prací vlády na léta 2019 až 2021 byl schválen usnesením vlády č. 91 ze dne 7. února 2018!

Vlastně ne za jedna, ale za jedna minus. Dráždím tu hada bosou nohou, přesto mi nedá twitteristky neupozornit, že vykřičníky se na sociálních sítích dají psát také tučně a rudě a může jich být i víc. Hezký den.