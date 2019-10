Názor: Má Zeman jmenovat Koudelku generálem? BIS by to poškodilo, tak už jsme klesli

Nejmenování generálem má výhradně symbolickou hodnotu, jde o snahu nejen plukovníka Michala Koudelku, ale především celou Bezpečnostní informační službu České republiky poškodit, očernit.

Vláda prezidentu Zemanovi opět navrhla, aby jmenoval ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku do hodnosti generála. Premiér Babiš o to žádá počtvrté, třikrát ho Zeman oslyšel. Tentokrát se však situace vyvíjí odlišně. Hrad nestřílí, mlčí.

Mluvčí Ovčáček k dotazu, zda Zeman 28. října Koudelku jmenuje, odtušil: "Bez komentáře." Ani sama hlava státu do šéfa BIS, bývalého lovce ruských špionů v Česku, nekope, jak to má ve zvyku či spíše "v popisu práce". Před minulými pokusy o jmenování Koudelky generálem byl průběh jiný: nejprve útoky Ovčáčka, pak kopanec od Zemana. Teď nic. Vyměkl snad prezident? Prohrál? Chce snad ředitele v zahraničí oceňované tajné služby tentokrát jmenovat?

Nabízí se i jiná otázka: máme stát o to, aby právě Zeman Koudelku jmenoval generálem? Nežijeme už natolik v "zemi naopak", "hlavou dolů", že by třeba ze zahraničněpolitického pohledu, z pohledu spolupracujících západních tajných služeb, bylo lepší, aby Zeman vydržel a neprohrál svůj antičeský, antibezpečnostní, proruský boj?

Ano, takhle daleko jsme se dostali 30 let od sametu: pokud Zeman jím samým odmítaného, nesnášeného a Rusy i Číňany (míněny režimy) nenáviděného šéfa tajné služby povýší na generála, bude to divné, podezřelé. Tohle možná ilustruje český vývoj nejlépe, nejdrsněji.

Nevypuštění Ovčáčka na Koudelku však naznačuje, že si Zeman těsně před výročím třiceti let od pádu komunismu dává pozor, zřejmě nechce zjitřenou veřejnost dráždit. Možná i Rusové naznali, že jeho působení v čele země je už až příliš průhledné a že by měl ubrat, nevíme. Vždyť Zeman jinak běžně kopíruje kampaně ruské hybridní války. A víme s jistotou, že putinovci u nás Koudelku a úspěšnou BIS nechtějí. (Europoslanec Tomáš Zdechovský loni tweetoval, že "čučkaři jsou podle izraelských tajných služeb třetí nejefektivnější služba EU"; do čučkařů předtím BIS Zeman nadával.)

Dosavadní trojnásobné nejmenování Koudelky generálem je jasné poškozování BIS i českých národních bezpečnostních zájmů. Je absurdní, že prezident veřejně vystupuje proti tajné službě své země, která pro ni pracuje a vládou je oceňována.

Hybrid na Hradě

Sledujeme typické české divadlo: Babiš hraje hodného, prozápadního, nevysloveně, tiše protiruského a protičínského premiéra (ve skutečnosti však úzce kooperuje s prezidentem), kdežto Zeman dál silou tlačí svou vlastizrádnou moskevskou a šanghajskou politiku. Ukázal to nedávno nejen na útoku na BIS, ale především při okupaci Krymu, při akci ruských tajných služeb "novičok" (pokus o vraždu double agenta Skripala a jeho dcery) a při vyhoštění tří ruských agentů, kteří u nás prováděli špionáž pod diplomatickým krytím.

Pokud Miloš Zeman prohraje a Michala Koudelku tentokrát do generálské hodnosti jmenuje, můžeme to číst jako pokus Rusů pracovat u nás méně nápadně, možná i Zemana maličko utlumit, třeba právě okolo výročí sametu. Jim totiž jde o infikování, nakažení co největší části společnosti, o maximální rozvrat, ne o to, aby se lidé spojovali, aby si uvědomili "hele, ten Zeman fakt dělá pro ně, je to už jasný".

Všimněme si i jiného pozoruhodného faktu. Plukovník Koudelka se koncem září účastnil veřejného slyšení v Senátu, které pod názvem Národní bezpečnost a obchod s Čínou pořádal senátor Pavel Fischer. Šéf BIS tam mimo jiné řekl: "Pokud Čínu pustíme do naší zásadně důležité komunikační sítě, tak dáváme klíče od této sítě do rukou čínské komunistické strany."

Pokračoval v nezemanovském duchu, popsal, jak čínské zpravodajské služby pomáhají čínské vládě získat přístup k moderním technologiím jiných, západních zemí: "Proto je možné vidět zpravodajské služby v mnoha oblastech, ať se to týká průmyslové špionáže, politické špionáže, nebo vojenské špionáže. Někdy je tato špionáž na úrovni velmi amatérské a směšné, ale mnohdy je také velmi sofistikovaná." Zmínil i závažný, děsivý fakt, že v čínských tajných službách pracují stovky tisíc Číňanů.

A hleďme, zase nic, Hrad opět mlčel, ačkoliv ředitel BIS Koudelka zcela nepokrytě střílel do Zemanovy nové, antihavlovské zahraniční politiky, jež spočívá v ignoraci lidských práv a preferenci autoritářů a komunistů typu prezidentů Putina a Si Ťin-pchinga.

Abychom věci rozuměli hlouběji, nejde o peníze, ty jsou v tajné službě spojeny s funkcí, nikoli s hodností. Navíc má Koudelka "odslouženo", pokud by odešel do civilu, má nárok na nejvyšší výsluhu, jež převyšuje generálský důchod. I tenhle detail je dobré znát. Vyplývá z něj, že nejmenování generálem má výhradně symbolickou hodnotu, jde o snahu nejen Koudelku, ale především celou Bezpečnostní informační službu České republiky poškodit, očernit.

V normální západní zemi bychom si měli přát, aby byl Koudelka jmenován generálem, když si to zaslouží. U nás spíš ne, ne od Zemana, už totiž nejsme normální západní stát, ale Zemanoland křížený s Babišínem, kde vládnou pseudoelity a na Hradě sedí hybridní prezident sloužící ruské hybridní válce.