Okamurovo referendum o vystoupení z EU? Hamáček nebyl proti, Zeman a Putin to ocení

Vicepremiér Jan Hamáček, zdá se, dnes dělá nikoli evropskou, ale mnohem spíš čínskou politiku. A jak se ukazuje, nesmrdí mu už ani ta rusko-okamurovská.

Co se s Janem Hamáčkem stalo? Co se mu stalo? | Foto: ČTK

Poslanci ve sněmovně hlasovali, zda na jednání zařadit vyhlášení referenda o vystoupení z Evropské unie. Návrh podal místopředseda sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Neprošel. Varovné bylo však hlasování. Pro Okamurův návrh zvedlo ruku 28 poslanců, proti 93 a zdrželo se 69. Mezi nimi i Jan Hamáček, šéf ČSSD a místopředseda vlády. A Andrej Babiš, šéf ANO a premiér.

Z hnutí ANO se zdrželo 52 (!) přítomných, proti Okamurovi jich hlasovalo jen 25. To vypadá na taktiku nedráždit okamurovce, mohli by se hodit při sestavování další vlády. Nepřekvapuje, že se Babiš zdržel, tenhle pán, který hlásal "nejsme jako politici" se stal typickým českým politikem. A přece dodejme, že je šílené, když 52 poslanců ANO není s to jasně deklarovat: Jsme proti národnímu hazardu.

Za sociální demokraty se zdrželi dva, proti hlasovalo 11. Těžko věřit, že se zdržel i dříve jasně proevropský Hamáček. Co se mu stalo? Co se s ním stalo? Zásadní otázka zní: proč nehlasoval proti? Snad tuší, jak by Česko dopadlo, kdyby vystoupilo z EU? Stačí se podívat na chaos, který brexit vyvolal ve Spojeném království. A my nejsme ani omylem země s váhou Velké Británie. Pro nás by to byl skok do totální marginality, ne-li někam jinam.

Pavel Telička, bývalý eurokomisař, místopředseda Evropského parlamentu a europoslanec, Hamáčkovi na Twitteru napsal: "Vy, jako místopředseda vlády s vládním programem, který máte. Vy jste se zdržel u návrhu zákona českých extremistů, který je v rozporu se zájmy této země. Vám opravdu nedochází důsledky tohoto politikaření?"

Na to Hamáček tweetoval: "Každý udělá někdy osudovou chybu… Někdo se zapomene ve sněmovně odhlásit, jiný vstoupí v roce 1988 do KSČ… soudit nás bude všechny historie…" Poněkud zvláštní odpověď, útočná a ne zcela jasná. Proč Hamáček nenapsal: "Omlouvám se, zapomněl jsem se odhlásit?" Byla by to chyba, ale dala by se pochopit. On však jen naznačuje, že se "někdo zapomene odhlásit". Zapomněl tedy?

Okamura vycítil koronašanci

Navíc se tu bavíme o místopředsedovi vlády a hlasovalo se o snaze tvrdě poškodit české národní zájmy, kterými se u nás ohání kdekdo, i Hamáček. To někam běžel a neodhlásil se, pokud se neodhlásil? Ne, vypadá to, že prostě "dělal politiku", hradní politiku (stejně jako Babiš a s ním dalších jednapadesát anonistů).

Ještě si možná pamatujete, jak Hamáček zdůvodňoval, proč jde sociální demokracie do vlády s Babišem: mimo jiné jako ochrana proti extremistům, tedy KSČM a okamurovcům. A najednou ani nedokáže hlasovat proti bodu, jehož podstatou je snaha vyhnat nás z unie?

Důležitý je kontext Okamurova návrhu. Šéf SPD dělá svoji práci, dalo by se říct. Jeho role je rozkládat českou demokracii úplně stejně, jako ji rozkládá ruská hybridní válka. Přesně takové nástroje jako přímá demokracie Rusové používají v celé EU, nejen u nás. Teď Okamura vycítil šanci, využívá hojně živeného a rozšířeného pocitu, že Evropská unie nic nedělala proti koronaviru.

Ve sněmovně vykládal: "Stávající zdravotní krize nám ukázala neschopnost a škodlivost Evropské unie." Znovu tedy připomenu, že oblast zdravotnictví spadá do kompetence jednotlivých zemí unie. A o její "škodlivosti" teď budou jednat premiéři a prezidenti žádající od EU peníze na covidovou krizi.

Okamura také řekl: "Ukázalo se, že svůj smysl neztratily ani národní hranice. Myslím, že bychom se měli podívat pravdě do očí a opustit umělé a lživé mýty o nějaké ekonomické výhodnosti Evropské unie. Jen díky sankcím proti Rusku jsme přišli odhadem Svazu průmyslu a obchodu asi o bilion korun." Takže tam i to Rusko dostal. A využil dobře živeného strachu lidí, kteří se bojí viru natolik, že jim nevadí zavřené hranice, ztráta svobody pohybu. Ani po všech těch nesmyslech nebyl Hamáček (a Babiš) proti.

Proč? Aby se zalíbil Miloši Zemanovi, který SPD a Okamuru dlouhodobě podporuje? Možná. Hamáček, zdá se, dnes dělá nikoli evropskou, ale mnohem spíš čínskou politiku. A jak se ukazuje, nesmrdí mu už ani ta rusko-okamurovská.