Přeskočit na obsah
Benative
4. 5. Květoslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Názory

Komentář: Blanickými rytíři dneška jsou Američané. Ani ti by však už nemuseli přijít

Josef Veselka

Tu představu máme rádi a ve svých dějinách se k ní opakovaně upínáme. Až nám bude zle, objeví se někdo, kdo s nepřítelem zatočí, a my si zase budeme klidně žít. Máme k tomu i pověst, tedy starý příběh, v němž z hory Blaník vyjede vojsko v čele se svatým Václavem, nepřátele požene až k Praze a potečou při tom potoky jejich krve.

Jsme černými pasažéry a chceme přežít na úkor někoho jiného. Američané by se mohli rozhodnout, že nám na pomoc prostě nepřijdou. Mohli bychom se tomu divit?
Jsme černými pasažéry a chceme přežít na úkor někoho jiného. Američané by se mohli rozhodnout, že nám na pomoc prostě nepřijdou. Mohli bychom se tomu divit?Foto: US Marines
Reklama

Ta pověst má jistě mnoho interpretací. Může to být příběh o naději, víře či patronovi národa, ale v dnešním kontextu také o černém pasažérovi, jenž nevěří svým vlastním silám. A právě k té se přikláním.

Jedeme v autobusu jménem NATO, kde jízdenka stojí minimálně dvě procenta hrubého domácího produktu, a my ji dlouhá léta neplatíme. Jsme trochu nesví, rozhlížíme se, zda si toho ostatní všimli. A…? Ano, všimli. No tak dobře, v takovém případě musíme rychle najít důvod, proč podvádíme.

Co třeba chudoba? Nebo aktuální politická situace?

Související

To jsou opravdu slabé argumenty. Nejsme chudí a nečelili jsme žádné osudové krizi.

Reklama
Reklama

Tak jiná alokace nákladů, než mají jiné menší země NATO? Máme přece více vojáků a ti jsou naší prioritou.

Ani to neobstojí.

V tom případě už nezbývá, než si přiznat reálný stav věcí. Jsme černými pasažéry a chceme přežít na úkor někoho jiného. Samozřejmě, že to veřejně neřekneme. V kuloárech budeme krčit čelo a přemýšlet, jak z toho ven. Jestli by nešlo zabít dvě nebo tři mouchy jednou ranou. Postavit špitál a tvrdit, že je vlastně vojenský. Nebo železnici či silnici.

Proč všechny tyhle kejkle? Důvodů je víc, ale ten hlavní je prostý: nevěříme sami sobě. Nevěříme, že bychom se bránili. Pravděpodobnější je, že bychom se poddali a pak – jako obvykle – někde stranou nadávali. Třeba na ty, kteří měli přijít a nepřišli. Na blanické rytíře. Jak to, že se neobjevili?

Reklama
Reklama

Tenhle příběh má v historii své místo. Ale ani v Bibli to nefunguje tak, že by člověk mohl jen čekat na zázrak. Když se učedníci ocitli na rozbouřeném moři, museli jednat a teprve pak přišla pomoc. Odpovědnost zůstala na nich.

Související

Jsem si vědom, že priority může mít každý jiné. Někdo si řekne, že nasekáme dluhy a naše děti je jednou zaplatí. A že armáda je stejně zbytečná, protože se nakonec bránit nebudeme. Stačí se podívat do dějin posledních staletí. Buď podlehneme Východu, nebo Západu.

Josef Veselka

Profesor vnitřního lékařství, kardiolog a vědec. Je autorem několika kardiologických učebnic a monografií a dvou stovek odborných článků v zahraničních časopisech. Založil a dvě dekády vedl motolské kardiocentrum. Posledních deset let publikoval své komentáře v Hospodářských novinách a dalších médiích. Napsal několik knih beletrie. V rámci popularizace vědy spoluzaložil a vedl NF Neuron.

Tahle mentalita je v ostrém kontrastu s tím, co poslední čtyři roky ukazují Ukrajinci a co v dějinách ukázali mnozí další. Malé národy nepodléhají jen nepříteli, ale také samy sobě. Nedostatku sebevědomí a neschopnosti udělat v pravou chvíli správné strategické rozhodnutí.

Pokud podobné scénáře nechceme, měli bychom přestat vést trapné diskuse o tom, zda budeme plnit své závazky. Ty v NATO jsou dnes prioritní. Protože našimi novodobými blanickými rytíři jsou Američané a ti by se mohli rozhodnout, že nám na pomoc prostě nepřijdou. Po všech těch eskapádách by se nebylo čemu divit.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat: Íránci nejsou hloupí, říká generál Šedivý. „Ty nejmodernější zbraně si USA schovávají“

Spotlight Aktuálně.cz - Jiří Šedivý. | Video: Tým Spotlight
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Praha, Volební sněm, Hnutí ANO, ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová
Praha, Volební sněm, Hnutí ANO, ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová
Praha, Volební sněm, Hnutí ANO, ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová

Vláda schválila návrat EET. Obnoví i část slev zrušených za Fialy

Elektronická evidence tržeb (EET) se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovuzavedení dnes schválila vláda, řekla novinářům ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Návrh, který nyní projedná Parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejných rozpočtů 14,4 miliardy korun ročně.

Reklama
ČR-soud-Babiš-Čapí hnízdo-FASTPIX
ČR-soud-Babiš-Čapí hnízdo-FASTPIX
ČR-soud-Babiš-Čapí hnízdo-FASTPIX

Kauza Čapí hnízdo: Soud uložil Nagyové tříletou podmínku a půlmilionovou pokutu

Za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU dnes Městský soud v Praze potrestal europoslankyni Janu Nagyovou (ANO) v kauze Čapí hnízdo tříletou podmínkou se zkušební dobou na pět let a peněžitým trestem 500.000 korun. Soudce Jan Šott ještě před vynesením rozsudku oznámil,, že jeho senát je vázán závěry odvolacího soudu.

Reklama
Reklama
Reklama