Premiér chce zavést Velkého Bratra Hygienika, už zase se pokouší obejít sněmovnu

Zrychlená, nebezpečná doba. Premiér a vláda si to chtějí dělat jednoduché, aby nám to mohli dělat maximálně složité. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (ten, který Milionu chvilek pro demokracii před časem podepsal, že by měl Andrej Babiš rezignovat, a teď pro něj ochotně maká) přišel s návrhem, jak snadno a rychle omezit naše práva a svobody a jak znovu nabourat naše soukromí. Nepochybujme o tom, že to dělá se souhlasem, nebo spíš na příkaz premiéra. Jde o "nenápadnou" novelu zákona o ochraně veřejného zdraví.

Záměrem, který popsal server iDnes.cz, je centralizovat krajské hygienické stanice (KHS) pod nový centrální úřad - Státní hygienickou službu. Ta by pak spadala pod ministra zdravotnictví a měla obrovské možnosti, jak nás omezit a šmírovat náš pohyb. "Dnes byl návrh vládě představen," oznámil Blatný v pondělí. "Je to něco, po čem všichni voláme." (Ne, pane ministře, všichni po něm rozhodně nevoláme. Babiš není všichni.) Návrh jde do zkráceného připomínkového řízení, má být projednán v legislativní nouzi. To je cesta, jak se vyhnout debatě. Podobně (naštěstí neúspěšně) tlačil Babiš a KSČM a SPD lex Dukovany.

Oč jde? Je to cesta, jak občany tvrdě omezovat a vyhnout se vyhlašování nouzového stavu. Kdyby zákon prošel, obrovsky by stouply pravomoci ministra zdravotnictví, který by prostřednictvím Státní hygienické služby mohl tvrdě ovlivňovat naše životy (samozřejmě bez záruky, že nám budou škody nahrazeny). Státní hygienická služba, jež by podléhala náměstkovi ministra zdravotnictví, by si mohla od mobilních operátorů vyžádat lokalizační data o nakaženém člověku až tři týdny dozadu bez jeho souhlasu.

Měla by pravomoc omezit či zakázat cestování, setkávání lidí, veřejnou dopravu, obchodní centra, prodejny, provozovny, služby jako kadeřnictví, manikúry, služby masérů, tetovací salony, solária, sauny, koupaliště. Mohla by zakazovat veřejné či soukromé akce, kde se schází více lidí, určovat povolené počty přítomných. Zákazy by se nesměly vztahovat na právo shromažďovací, demonstrovat bychom tedy mohli.

Je vážně drsné, ba šílené, že tak hrubé zásahy do našich svobod, do našich denních životů, chce vláda prostrkat parlamentem ve stavu legislativní nouze. Mnohem spíš je to nouze demokratická, nouze vědomí toho, co je svoboda.

Andrejovo orbánovské snění

Blatný a Babiš opakují, co už tady bylo. Na konci letošního dubna, v první vlně koronaviru, premiér (tehdy s ministrem ANO Adamem Vojtěchem) poprvé přišel s nápadem, fintou, jak se vyhnout hlasování o nouzovém stavu ve sněmovně. I tehdy šlo o novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Minule s nápadem přišel (jak jinak) po poradě s prezidentem Zemanem. Samozřejmě měl taky projít ve zrychleném řízení, pěkně šup, šup, než se občan stačí probrat.

Babiš si nepřestává snít svoje orbánovské vize, sny o tom, jak s našimi životy mává jako s hadrem, jak svobody občana, když potřebuje, prakticky anuluje. A vždycky si najde někoho ochotného, kdo poslouchá, kdo se Velkému Bratru nevzepře. Tehdy to byl A Nebuďte Slušný Adam Vojtěch, nyní je to Babiši Rezignuj Jan Blatný. Jejich vnímání práv a svobod občanů je zřejmě naprosto minimalistické, pro ně oba je to něco, co v podstatě nevnímají. Taky proto vypadají návrhy Vojtěcha a Blatného jak udělané přes kopírák.

Ještě jedna věc, Vojtěch a Blatný si zřejmě vůbec neuvědomili, co je skryté Bé celého na naše svobody útočícího záměru. Totiž sejmout odpovědnost z vlády jako celku a hodit ji jen na poslušného ministra zdravotnictví. Premiér Babiš by se pak z odpovědnosti šikovně, mazaně vyšmikl. (Jen by svému ministrovi řekl: Tohle teď nařídíš, chlapče, nebo letíš.)

Existují i úplně opačné představy o našich základních právech, představy, které se odkazují na ideje listopadu 1989, na dobu, kdy se ještě většina tuzemců chtěla vymanit z totality a uvědomovala si celou její hrůzu. V nedávném interview pro Českou televizi mluvil také o nouzovém stavu a o omezeních z něho plynoucích předseda Ústavního soudu (ÚS) Pavel Rychetský. Vidí tuto výjimečnou situaci jako "brutální zásah" a "masivní omezení" našich práv a svobod.

Rychetský by rád, aby nouzový stav musel odsouhlasit i Ústavní soud

Navrhl přesně opačný model, než s jakým přichází Blatný a Babiš. Podle Rychetského by vyhlášení nouzového stavu měla potvrzovat nejen sněmovna, ale také Ústavní soud. Proč? Předsedovi ÚS vadí "absolutně protiústavní kroky", jako bylo kupříkladu uzavření hranic, přesněji zákaz vycestovat ze země.

Argumentoval tím, že Ústavní soud je podle něj "nepochybně jediná zcela nezávislá instituce". Vysvětlil smysl zapojení nejvyšší soudní instance v zemi: "Bylo by to užitečné, protože co si budeme povídat, každé vládě se to hodí mít ten nouzový stav, najednou se jí otevírají široké možnosti pro rozhodování a pro zasahování. Každá vláda v parlamentní demokracii logicky má svou většinu v parlamentu. Takže ta kontrola parlamentem, je-li to většinová vláda, může být tak trochu jaksi jenom symbolická. Kdežto Ústavní soud by tady mohl sehrát důležitou roli."

Rychetský si samozřejmě uvědomuje, že by tato změna vyžadovala velké legislativní zásahy. Ale je velmi cenné, že to řekl, že se ozval úplně opačný, nebabišovský (nevojtěchovský, neblatnovský) hlas. Protože námi třese, snaží se nás varovat, abychom kvůli ochraně fyzického zdraví, které v době konzumní adorujeme nade vše, neztratili zdraví svobodného člověka, tedy to skutečné, hluboké zdraví duševní, mentální. Protože zdravá duše je svobodná, nikoliv zotročená, vyděšená covidem, zmanipulovaná Babišem.

Typické je, jak si Babiš a jeho poslušní ministři nedají pokoj, jak by strašně rádi obešli, odstavili sněmovnu, a to sněmovnu, která jim často kývne na jejich výmysly (naposledy na razantní zvýšení státního dluhu). Ne, ne, i tak by to chtěl Babiš mít jako Orbán, rozhodovat absolutně, bez zdržovaček a překážek. Samozřejmě to balí do starosti o nás, o naše zdraví, o "boj" proti covidu, který před pár měsíci, když myslel, že mu to prospěje, tak čile zanedbával.

Doufejme, že to s "lex mávám s vámi jako s hadrem", který měl být zrychleně projednán sněmovnou, dopadne stejně, jako to prozatím dopadlo s lex Dukovany, tedy že půjde k ledu.

