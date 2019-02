Babiš chce zničit Zemi! Antinatalisté všech zemí, spojte se! (Na důchody bude)

Proti záchraně českého penzijního systému metodou 2,1 dítěte na ženu do 25 let se chystá demonstrovat Milion chvilek pro nízkou uhlíkovou stopu.

Premiér Andrej Babiš potřebuje rychle "vyřešit" důchody, Česko stárne, loni stát vyplázl na důchody 360 miliard a bude hůř. K vyřešení penzí potřebuje nakopnout vyšší porodnost. Do toho mu však sílí globální hnutí antinatalistů, varují svět: Nejhorší, co můžete naší planetě udělat, je zplodit dítě, nejhůř tím ovlivníte svoji uhlíkovou stopu, zapatláte ovzduší, přiživíte skleníkové plyny, brrr, fuj.

Jde do tuhého, sedmadvacetiletý indický antinatalista z Bombaje Raphael Samuel žaluje své rodiče za to, že ho zplodili, aniž by jim dal svolení. Má jasno: "Své rodiče miluji a mám s nimi skvělý vztah, ale zplodili mě pro svou radost a pro své potěšení." Babiše (viz jeho reprodukční kliniky) bude zajímat, že se Ind velmi hněvá na lidi, kteří pomáhají neplodným párům.

Může se opřít o studii vědců ze švédské univerzity v Lundu, jež ukazuje, kolik emisí CO2 dítě a jeho potomci způsobí. "Americká rodina, která se rozhodne mít o jedno dítě méně, pomůže snížit emise oxidu uhličitého úplně stejně jako 684 teenagerů, kteří budou po zbytek svého života všechno důkladně recyklovat," tvrdí Seth Wynes a Kimberly Nicholasová ve studii publikované na portálu Environmental Research Letters.

Faktory, které nejvíc brání zhoršování klimatu: jíst rostlinnou stravu ročně ušetří 0,8 tuny CO2, jednou neletět přes oceán ušetří 1,6 tuny CO2, život bez auta 2,4 tuny CO2 ročně, o jedno dítě méně však znamená 60 tun CO2 ročně dolů!

Být Babiš moderní politik, vzal by si jako poradce Inda, oblékl kutnu a hlásal antinatalismus, neboť více dětí modrou planetu zničí, důchody nedůchody.

Aby bylo jasno, chcete zachránit Zemi? Stačí nemít auto a děti, nelítat za moře a místo masa jíst špenát, pohanku a řepu.

Babiš žije v ekologickém pravěku, lítá jak divý, provozuje masité restaurace a hřeší proti planetě svými rozplozovacími vizemi. LN odpověděl na otázku, jestli chce zohlednit počet dětí při výpočtu důchodu: "Určitě. Věcí, které kolem toho musíme řešit, je strašně moc. Potřebujeme zvýšit porodnost, ne 1,7 dítěte na ženu, ale 2,1. Potřebujeme, aby ženy rodily v pětadvaceti, ne ve třiceti, i ze zdravotních důvodů… Potřebujeme děti, abychom systém udrželi…" Ano, Babiš je typický zaslepený natalista. Což je při dnešním stavu naší Země cosi jako satanista.

Neblábolíme, souložíme

Nejhorší je, že umí stát řídit jako firmu, a proto má už plán, jak ženy přimět rodit - nejlépe do 25 let - 2,1 dítěte. Na prvním místě stojí jeho reprodukční kliniky, Hartenberg Holding, FutureLife (chápete tu ironii? FutureLife?).

Marketéři ANO chystají kampaň "Každá Češka má na mě telefon" a "Neblábolíme, souložíme" plus "ANO, do jináče snadno a rychle". (Podporu Babiš údajně našel u KDU-ČSL a v některých farnostech, kde se přes odpor papeže zapojí i řádové sestry.)

V Česku vláda zavede "plodné dny", dvoudenní volno z práce, které se proplatí oběma (či více) partnerům, pokud žena přijde od jiného stavu a nepřekročí třetí měsíc svého pětadvacátého roku. Kabinet připravuje nově koncipované přídavky na děti: pokud je zplodíte do 25. roku života ženy (muži může být klidně přes 80), přídavky se zdvojnásobují, pokud po 25. roku ženy, ruší se a žena bude zatížena tzv. penzijní daní, o jejíž výši zatím ministerstvo financí hloubá.

Navrhovaný zákaz rození po 25. roce života zatím neprošel, podle Legislativní rady vlády a stanoviska Hradu s ohledem na současné "nepružné obsazení" Ústavního soudu.

Porodní vyhláškou má však být stanoveno: žena je povinna do 25. roku porodit 2,1 dítěte. Tým marketérů a porodníků z center FutureLife řeší otázku, jak porodit jednu desetinu holčičky či chlapečka. První návrh: skupinové rodiny sestávající z deseti žen a libovolného počtu mužů, nejde tedy o žádný islamistický projekt, přičemž devíti ženám stačí porodit dva kusy, jedna by však musela státu poskytnout tři. Druhý: budou stačit menší děti, důležitý bude počet 2,1. Třetí, vycházející z ODS přístupu: nebudeme to diktovat, ať si to rodiny zařídí, jak umějí.

Připraveny jsou kampaně "2,1 dítěte na ženu vyřešíme přímo a hned", "Umíme dát lidem děti", "Sousedské množírny", "Prostě to porodíme" a "Bude víc".

Proti záchraně českého penzijního systému 2,1 dítěte na ženu se chystá demonstrovat Milion chvilek pro nízkou uhlíkovou stopu. Ind Samuel údajně hodlá podat žalobu i na Babiše. Komunisté píší prohlášení "Uhlíkovou stopu si rozvracet nedáme" a Mynář chce u svého sovětimanského černého rybníku otevřít camping "Volná láska" přístupný všem mužům a ženám do 24 let a tří měsíců.

Ne, nebojte se, na důchody bude.