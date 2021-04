České sci-fi, poslanci přijali odstup 1,5 metru od cyklisty, na kole bude bezpečněji

Pokud změnu přijmou i senátoři, můžeme se stát o kousek modernější zemí. Možná dokonce část řidičů ve městech přesedlá z auta na kolo, elektrokolo nebo koloběžku.

Ve středu poslanci hlasovali o novele silničního zákona (zákona o provozu na pozemních komunikacích). Její součástí byla hojně, ba vášnivě diskutovaná změna pravidel na silnici, která se týká vzájemné interakce cyklistů a řidičů. Za velmi dobrou, dokonce za nečekaně dobrou zprávu považuji, že novela prošla, sněmovna souhlasila s vyšší ochranou těchto spolu s chodci nejsnadněji zranitelných účastníků silničního provozu. Lze to nepochybně vnímat jako krok dopředu.

Co přesně poslanci přijali? Pokud novela projde také hlasováním v Senátu, bude nově stanovena minimální vzdálenost, tedy minimální povinný bezpečný boční odstup při předjíždění cyklisty. Rozumět se jím bude vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 metru. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km/h bude vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty nižší, a to nejméně jeden metr. Důležité je to slovo nejméně, nejde o to, že musíte dodržet odstup 150 cm, to by nebylo možné, jde o to, aby měl cyklista bezpečný prostor.

Součástí novely je i legalizace přejíždění plné bílé čáry při předjíždění kola. (Jde o to, aby cyklista nezdržoval, pokud naproti nic nejede, zároveň platí zákaz předjíždění a je potřeba dodržet bezpečný odstup.) Dnes je zakázáno podélnou čáru souvislou přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, povoleno je jen objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo ni. Změna rozumná, spoléhající na zdravý rozum řidičů, na to, že nebudou cyklistu přes plnou předjíždět, když jede proti nim náklaďák.

Novela také upřesňuje dnes platící povinnost "užít vyjmenovaná cyklistická opatření". Pokud je zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, bude cyklista povinen jich užít v daném místě a směru, ledaže by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích. - Nečekal jsem, že poslanci návrh Petra Dolínka (ČSSD) a dalších zákonodárců napříč poslaneckými kluby přijmou.

Nejde o zlomyslnost vůči řidičům

Proč? Proti se postavil kupříkladu ředitel dopravní policie Jiří Zlý, který na schůzi sněmovního hospodářského výboru tvrdil, že bezpečný odstup nelze kontrolovat a jeho nedodržování v praxi prý není vážný problém. (Zřejmě nejel v posledních letech po silnici na kole.) Ředitel Zlý řekl: "V současné době neexistuje žádné technické zařízení, které by umělo detekovat ten boční odstup. Prostě neexistuje. Jakákoli zavedená fyzikální veličina do zákona víceméně deklaruje to, že bude nějakým způsobem vymahatelná. A policie ji vymáhat ani detekovat neumí. To zdůrazňuji."

Podivuhodné tvrzení v zemi, jež si dělá čáku stanout "na špici Evropy", a v době, kdy se plánuje let na Mars. I člen fotokroužku základní školy ví, že když předjíždění zepředu či zezadu vyfotí nebo nahraje na video, odstup se dá spočítat velmi přesně. Pokud by to ovšem dopravní policie chtěla kontrolovat. Podobné je to přece s přejížděním plné čáry a dalšími přestupky. Jsou-li vyfoceny nebo zachyceny na kamerových záznamech, dají se trestat, každý šofér to zná.

Novela byla mnohými včetně ředitele Zlého mylně chápána jako nějaký šprajc, zlomyslnost vůči řidičům. Omyl. Její smysl sleduje výhradně bezpečnost cyklistů i řidičů. Pokud autem srazíte jezdce na kole, nedej bůh ho zraníte či zabijete, potáhne se to s vámi celý život.

Novela také reaguje na současný (raději nenapíšu moderní) trend, kdy snad pomalu končí fascinace auty a z ní plynoucí jakási zásadní absolutní přednost autodopravy před jakoukoli jinou dopravou. V pandemii covidu přibylo cyklistů ve městech, ale i mimo města. Je naprosto nezbytné a rozumné s tím počítat. Vyžadovat po řidiči "bezpečný odstup" od kola (jak to platí již dnes) a zároveň nestanovit jeho minimální vzdálenost byla chyba. Vysvětlit až u soudu, že vůz měl jet od cyklisty minimálně metr a půl, protože to by bývala byla správná, bezpečná vzdálenost, to je vskutku pozdě.

Pokud Senát novelu přijme (jisté to samozřejmě není, jde o pravidla na silnici, kde má často mnoho řidičů předem jasný postoj), zcela jistě to nepovede k potížím a zácpám. Nic takového se nestalo v Německu, Francii, Španělsku, Portugalsku, Belgii, Nizozemsku, Lucembursku, Austrálii a ve většině Spojených států amerických, kde bezpečný odstup platí.

Babiš cyklisty podpořil

Mnohem spíš to povede k tomu - a i to je jistě záměr novely, že řidiči začnou cyklisty více vnímat a cyklisti jim za to budou, věřím, vděčni. Jezdím denně a slýchám, jak kolaři často řeknou větu jako: "Dneska jsem jel u Hostivic a nikdo mě neohrozil, skvělý." Ale zároveň jiní varují: "Dneska mě za Českou Lípou tirák líznul tak, že jsem málem sletěl do pangejtu. Fuj."

Proč novela prošla? Mimo jiné proto, že za ni plédoval premiér Babiš v poslaneckém klubu ANO. Chvályhodný počin, jeho apel část poslanců ANO vyslyšela. Kupříkladu poslankyně Helena Válková ve sněmovně popsala tuto situaci: "…i já se vztekám, když jedu v Praze za nějakým cyklistou, včera se mi to zrovna stalo ve večerních hodinách. Musím říci, že to bylo dost náročné. Stává se mi to i o víkendech. Tak prostě přibrzdím a tu minutku počkám, nedá se nic dělat. Ale myslím si, že ten cyklista - i když se chová třeba někdy ne úplně tak, jak my řidiči bychom potřebovali - si zaslouží to, abychom byli ohleduplní." Pochopila přesně, oč jde.

Dodejme, že pokud cyklista porušuje silniční zákon, má být samozřejmě napomenut nebo potrestán stejně jako řidič. Nejde o to, aby cyklisté tvořili nějakou výjimečnou, beztrestnou skupinu, ne, jde o to, aby byli dostatečně chráněni.

Takové malé české sci-fi: podpora poslanců ve sněmovně byla překvapivě netěsná a šla napříč stranami (s jedinou, leč nepřekvapivou výjimkou): ze 106 zákonodárců přítomných při středečním hlasování bylo 67 pro, 6 proti, 29 se zdrželo a 4 byli omluveni. Z klubu ANO cyklonovelu podpořilo 26 zákonodárců, z klubu ODS 8, Pirátů 10, ČSSD 6, KSČM 5, KDU-ČSL 5, TOP 09 4, STAN 3. Zajímavé je, že cyklonovela dokázala spojit naprosté politické antipody, třeba poslance topky a komunisty. (Z Okamurovy SPD ji nepodpořil nikdo. Cyklistika zřejmě není národní sport.)

Pokud změnu přijmou i senátoři, může být na našich silnicích bezpečněji a můžeme se stát o kousek modernější zemí. Možná dokonce část řidičů ve městech přesedlá z auta na kolo, elektrokolo nebo koloběžku a zjistí, že se sami cítí svobodněji, a navíc méně škodí.

