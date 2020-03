K Číně už nejsme servilní, ukázala "nejvyšší čtyřka". Zemanova síla se scvrkla

Po nástupu Miloše Vystrčila (ODS) do čela Senátu (a před ním Jaroslava Kubery) se situace změnila. Stačí jeden normální politik a věci se mění, Hrad si najednou nemůže dělat, co chce.

Ve středu jednali čtyři nejvyšší ústavní činitelé o drzém, výhrůžném dopisu Číny. Předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi ho krátce před jeho smrtí poslal čínský velvyslanec Čang Ťien-min. Kubera plánoval navštívit Tchaj-wan. List mu byl předán u prezidenta Zemana a Hrad ho navíc doprovodil podpůrným přípisem ředitele zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolfa Jindráka. Nový šéf Senátu Miloš Vystrčil proti tomu protestuje.

O jaké výhrůžky šlo? "České podniky, které mají ekonomické zájmy v Číně, budou muset za návštěvu Tchaj-wanu předsedou Kuberou platit. Návštěva Tchaj-wanu předsedou Kuberou nikomu nepřispěje. Doufáme, že česká strana dodrží politiku jedné Číny a zruší tuto návštěvu a tím zabrání porušování čínsko-českých vztahů."

Hrad jako poslušný pejsek přidal, že "cesta předsedy Senátu J. Kubery je v současné době krajně nevhodná. Lze předpokládat, že v důsledku cesty dojde ke zmražení česko-čínské relace na dlouhou dobu, a to jak na úrovni politické, tak na úrovni ekonomické, jak tomu bylo v roce 2009". Tehdy přijal premiér Jan Fischer dalajlamu. Šéf BIS Michal Koudelka nedávno popsal, že se čínské tajné služby soustřeďují na "pět jedů", za něž považují Tchaj-wan, Tibet, hnutí Falung Gong, ujgurskou menšinu a demokratizační hnutí obecně.

Jaroslava Kuberu vystřídal v čele Senátu Miloš Vystrčil (oba ODS), který chce čínské výhrůžky řešit. Proto se sešli prezident Zeman, šéf Senátu, premiér Babiš a šéf sněmovny Vondráček.

Hrad pak vydal prohlášení: "Česko-čínské vztahy musí být založeny na vzájemném respektu, výhodnosti a úctě ke svrchovanosti druhé strany. Prostředím pro rozvoj relace je výlučně diplomacie založená na standardní mezistátní komunikaci dle ustálených pravidel a postupů." O respektu Číny vůči Česku nemůže být žádná řeč. Není divu, pěstují si tu dlouhou dobu "svého" prezidenta.

Jaké postoje zastávali "čtyři nejvyšší" před schůzkou? Miloš Vystrčil považoval dopis za drzost, navrhl, aby Česko Čínu žádalo o odvolání jejího velvyslance Čang Ťien-mina.

Babiš v ČT řekl, že by výměnu velvyslance podpořil, má s ním špatnou zkušenost. Předloni se s ním sešel kvůli varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před technologiemi čínských firem Huawei a ZTE. Po schůzce velvyslanec lhal o jejím průběhu. Babiš to oznámil veřejně. O Čangovu dopisu řekl: "Co napsal, není přijatelné absolutně, to musíme odmítnout."

Předseda sněmovny Vondráček je člen ANO, tedy Babišův. Osobními postoji nevyniká. Formulace z dopisu Čanga se ho prý dotkly, ale tázal se, zda je výměna velvyslance "to nejlepší, nebo můžeme vymyslet něco jiného". Zdůraznil, že dopis byl interní materiál a na veřejnost unikl. A Zeman? Tam si můžeme být zcela jisti, zaručeně stál na straně Číny. Je její.

Postoj Hradu: Ano, Pekingu a Ty ty ty, Kubero

Výsledek schůzky: Vystrčil s žádostí o výměnu velvyslance komunistické Číny neuspěl. Byl by to býval důrazný krok suverénní země. Zeman uhájil drzého Číňana, který námi pohrdá, dokonce bez omluvy nepřišel na zasedání zahraničního výboru sněmovny.

Před schůzkou to vypadalo jako tři proti jednomu (Zeman), Babiš byl proti Čangovi a Vondráček je z ANO, tedy zcela poslušný šéfovi firmy (i když by jistě velmi rád poslechl i Zemana). Nakonec to však dopadlo jeden (Vystrčil) ku třem. Proč? Babiš, jak oznámil Vystrčil na čtvrtečním briefingu, "změnil názor", otočil. Jemu je to celé nakonec asi celkem šumák, přiklonil se k Zemanovi. Nechce si ho poštvat proti sobě a ANO. Ví, jak tragicky dopadla ČSSD. Vondráček kopíroval šéfa.

A přece se něco zásadně změnilo. Servilita nejvyšší ústavní čtyřky z roku 2016 je ta tam. Výsledek sice není tak silný, suverénní, jak by být měl, ale taky ne tak ostudný jako před čtyřmi roky. Zemanova síla se scvrkla, mizí z veřejnosti, slábne i jeho politický vliv.

V roce 2016 přijal dalajlamu tehdejší ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Následovalo prohlášení nejvyšší ústavní čtyřky o tom, že "osobní aktivity některých českých politiků nejsou výrazem změny oficiální politiky České republiky a považovali bychom za nešťastné, aby takto byly kýmkoliv vnímány" atd. Hnus. Potupa. Ohnutá páteř.

Nic takového nyní Zeman neprosadil. Nemohl. Čínské investice nepřišly, Čína u nás zuřivě špiónuje, chová se nadřazeně, neuznává nás. Provalilo se, že jí tu Home Credit dělal kampaň. Píše výhrůžné dopisy. Není divu, že se i čínský "poddaný" Zeman na chvíli šprajcnul, dělal, jako že do Pekingu na summit 17 + 1 nepojede. (Už to samozřejmě zase změnil, byla to jen hra na "jsem nezávislý".) Čínský balón splaskl.

Hrad se choval jako poslušný pošťák, tu neuvěřitelnou drzost podpořil a předal Kuberovi. Původní postoj Zemana byl: Ano, Pekingu, ano, Si Ťin-pchingu, máš pravdu, soudruhu plus Ty ty ty, Kubero! Na schůzce čtyř prý tvrdil, že výhrůžný dopis nečetl. Věřil by jen blázen. On Hrad řídí. On dělá pro Čínu. Po nástupu Miloše Vystrčila do čela Senátu se situace změnila. Stačí jeden normální politik a věci se mění, Hrad si najednou nemůže dělat, co chce. Další české podlézání neprosadí.