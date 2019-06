Klaus ml. brání svět mazáků před Gretou a Jakubem. Klid na práci, staré zboží

Trikolóra rýsuje cosi jako národní pevnost Česko. Klausovo braní si země zpátky = výbojnější varianta Babišova silného Česka.

Václav Klaus mladší v pondělí uvedl politickou stranu Trikolóra. Trik rozděl a panuj, stá první verze, to byl celkový dojem z jeho prezentace. Přišel čas vzít si naši zemi zpátky, řekl. A ochránit české řidiče, to chce Trikolóra taky. Program sobců ze staré školy.

Pomalu to vypadá, že v politice už nezbudou žádní politici, jenom ti, co jako politici nejsou, protože jsou - mrk mrk na voliče - takoví lepší. Babiš je kapitola sama pro sebe, piráti konkurenci posadili do vězeňského autobusu a senátor Wagenknecht slíbil "hlídat politiky", kabarety Jaromíra Soukupa jsou úkaz, a teď Klaus ml., ten si taky politiky oškliví: "Poslední dva roky jsem měl tu možnost, že sleduji politický život republiky zevnitř. Musím říci, že to je děsivá zkušenost, vidět divadýlka pro veřejnost a noviny, neřešení příčin důležitých společenských problémů, vidět stádnost a pokrytectví, hloupost a osobní zájmy spousty našich elit. Čím dál klesající suverenitu České republiky," shrnul.

Klaus se pokouší prohloubit zhnusení politikou, těžit z něj a logicky nabídnout jediné východisko: vládu pevné ruky. Makačenko Babiš je jeho ideologickým předjezdcem, průkopníkem v jedné a té samé věci. Klausovo braní si země zpátky = výbojnější varianta Babišova silného Česka. Klaus by si to klidně mohl vetknout na čepici taky. A pak se všichni ve třech vyfotí se Zemanem: Tato země je naše.

Klaus rýsuje cosi jako národní pevnost Česko, s Trikolórou eufemisticky řečeno "dívat se na svět českou perspektivou", a když vytáhneme paty, pak "naprosto ctíme evropské hodnoty ve smyslu neafrické a nearabské". Kdyby to nebylo vážné, bylo by to směšné.

V den, kdy statistici ohlásili další rekordně nízkou nezaměstnanost, Klaus zdůraznil, že "normální je pracovat, nikoli čerpat". Jeho větička "přišel čas vrátit tuto zemi lidem, kteří pracují, platí daně, vychovávají děti" zní falešně - země je normálními pracujícími lidmi narvaná (nezaměstnanost 2,6 procenta, místy takřka nulová), tak kdo jim ji pod rukama čmajznul? David Copperfield? Soros? Klaus ví.

Svůj třetí pilíř strana nazvala "Braňme normální svět", samozřejmě ve jménu "zdravého rozumu". Nezdravý rozum Klaus ml. přiblížil: "Nemyslíme si, že evropskou, potažmo světovou průmyslovou politiku má určovat šestnáctiletá puberťačka ze Švédska s nějakými diagnostikovanými psychickými poruchami."

O aktivistovi Jakubu Čechovi, tehdy stejně starém, se před dvěma lety vyjádřil: "Tento mladý člověk již toho velmi mnoho v životě dokázal. Udal asi čtyři lidi. Možná víc. Ale marná věc, dokud neudá vlastní rodiče, bude stále světovou jedničkou Pavlík Morozov - mladý hrdina sovětské kolektivizace."

Dalo by se spekulovat, proč Klaus útočil zrovna na tyhle dva, jestli tam je nějaký reflex z učitelské kariéry (studenti nemají co říkat, co se má a nemá dělat). Důležitější je ale výsledek: Když chce, je Klaus jedovatý, opovržlivý, hrubý, v tom Babiše a místy i Zemana předčí.

Cenné je, že se zpřesňuje obrázek o tom, koho a co si vyvolil za nepřátele. Svět myšlení šestnáctiletých aktivistů (sdílený miliony lidí jakéhokoli věku, například Arnoldem Schwarzeneggerem). Greta Thunbergová a Jakub Čech jsou pro Klause politicky výhodnými symboly "nenormálního světa", před kterým, nabízí nám, hodlá staré mazáky, jako je on, bránit. Děkuju, nemám zájem.