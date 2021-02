Může Petříček spasit ČSSD? Otočit se zády k Zemanovi a Babišovi stačit nebude

Odtud plyne, že ta strana potřebuje nejen Petříčka, ale taky hlubokou vnitřní proměnu. Na kterou od dubna do října opravdu nezbývá moc času, skoro žádný.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček chce kandidovat na předsedu sociálních demokratů. Sjezd ČSSD proběhne 9. a 10. dubna, zatím není jasno, zda on-line nebo naživo. Novinkám.cz Petříček řekl: "Celý dospělý život jsem sociální demokrat a nechci stranu nechat spadnout až na pomyslné dno." Plánuje "složit krizový tým pro ČR i pro sociální demokracii". Jak hodlá stranu, která v některých průzkumech padá pod pět procent nutných ke vstupu do sněmovny, zachránit? "Musíme změnit styl, a to rychle," míní. ČSSD podle něj ztratila důvěru voličů, není vidět a její nápady krade ANO.

Petříček předem odmítá, že by se ČSSD po volbách opět spojila s Babišovým hnutím. Zároveň by rád (stejně jako předseda strany Jan Hamáček) uzavřel koalici se Stranou zelených.

Hamáček reagoval na Twitteru takto: "@CSSD je demokratická strana, každý má právo ucházet se na sjezdu o předsednické křeslo. @TPetricek jistě ví, do čeho jde." Poněkud zvláštní tweet, tedy jeho druhá část "jistě ví, do čeho jde". Dá se jí dost těžko rozumět. Naráží Hamáček na fakt, že Miloš Zeman Petříčka dlouhodobě odmítá? Což nutno vnímat s vědomím, že se Zeman bez pochyb podepsal na pádu strany až na sedm procent v minulých sněmovních volbách.

Když byl Petříček 16. října 2018 jmenován ministrem zahraničí, vypadalo to, že si Zeman a Babiš vybrali pejska, který je bude na slovo poslouchat. Sám jsem to tak viděl a spletl jsem se. Petříček se velmi rychle ukázal v jiném světle, stal se do jisté míry oponentem Miloše Zemana a prezident proti němu často vystupoval, zarputile ho odmítá. Se Zemanem spojení komunisté několikrát žádali, aby byl Petříček z vlády odvolán, ale Babiš, který si touží podržet prozápadní ("petříčkovskou") tvář, o to prezidenta nepožádal.

Nacházíme se ve zvláštní situaci, Petříček se stal šéfdiplomatem, kterého uznává i demokratická opozice, chválí ho liberálové, považují za světlou výjimku v Babišově vládě. Proč? Nekope do Evropské unie a Západu, naopak, vystupuje nikoliv jako Rusku oddaný, nýbrž západní politik.

Jenom blbec opakuje stejné omyly

Před volebním sjezdem ČSSD v březnu 2019 byl Zeman v TV Barrandov tázán na Petříčka, který "znova opakoval tu rétoriku, že chce získat městského liberálního voliče, to znamená lidi, kteří teď volí ANO, TOP 09 nebo piráty". Prezident tehdy odtušil: "… jestliže se nějaká cesta neosvědčila, a přesně toto je Sobotkova cesta, která vedla k těm prokletým sedmi procentům, tak jenom blbec opakuje stejné omyly dvakrát." Jinými slovy označil Tomáše Petříčka v předvečer sjezdu strany za blbce.

Takže jeden - velmi jednoduchý - pohled na Petříčka vypadá srozumitelně: není přijatelný pro Miloše Zemana, stojí proti němu ve zřejmé opozici. (Ve skutečnosti ne tak docela, jen pokud jde o Rusko, tam byl jasný. Pokud jde o Čínu, tam držel dlouho hamáčkovsko-zemanovsko-komunistickou linii. Kupříkladu koncem roku 2018 při setkání s čínskými politiky se Petříček nechtěl vyjadřovat k otázce pracovních táborů v západočínské provincii Sin-ťiang, ve kterých čínská vláda internovala více než milion menšinových Ujgurů.)

Zároveň je však ministrem vlády Andreje Babiše. Vstoupil do ní, dělá v ní jistě většinou dobrou práci, což je zcela výjimečné, ale zároveň celý ten babišovský cirkus svojí přítomností podporuje, dokonce na něj vrhá lepší světlo. Člověk nesmí vidět černobíle, aby se s tím vyrovnal. Petříček ve vládě prostě představuje pozitivní jev, můžeme být vděčni, že v ní pracuje. Černobílé vidění nefunguje.

Pokud by byl sociálními demokraty zvolen do čela strany, co by se stalo? Zachránil by nejstarší českou demokratickou partaj před pádem mimo sněmovnu? ČSSD by určitě rozdělil. Jenomže ona už rozdělena je. Vicepremiér Hamáček nadbíhá a nadbíhal až ostudně Zemanovi (zároveň však nechal Petříčka ve funkci, i když to Zeman nechtěl). Měl na své straně zemanovské křídlo strany. Ale ve straně postupem času zjevně zesílilo vědomí, že jí spolupráce s Babišem a Zemanem uškodila. Ta strana je tedy tak jako tak rozdělena.

Nevíme, jestli by Petříček ČSSD spasil, ale zároveň platí, že ta strana pilně pracuje ke svému konci, hyne. Pokud ji něco může ještě zachránit, je to jedině radikální změna a tou musí být odtržení se od party na Hradě i od Babiše. S tím souvisí i další "poznaná nutnost". Strana potřebuje oslovit mladé lidi, to Hamáček nedokázal. Děvatatřicetiletý Petříček má větší šanci.

Oslovit ty proklaté městské liberály

Tvrdí: "Musíme změnit styl." Jak? Nestačí vykládat, že po volbách nepůjde s ANO. Nestačí nést pro část voličů pozitivní stigma "Zeman mě nechce". ČSSD se stala de facto nelevicovou stranou. Utekla se k populismu, k Babišovi, k pomstychtivé "hlavě státu". Vzpomeňme na skandální odmítání, aby do Česka bylo přijato 50 dětí z řeckých uprchlických táborů. Vzpomeňme na čínské křesťany, kteří (většinou ženy) u nás několik let žádají o azyl, zjevně prchají před násilím, pronásledováním, ale Hamáček (ministr vnitra) dělá mrtvého brouka, potichu je odmítá. Hnus. Jaká levice? Kam se poděla tradiční sociálnědemokratická solidarita?

Co by ČSSD pomohlo? Oslovit ty proklaté "městské liberály", udělat ze sebe, jak míní Zeman, blbce? No tak určitě. Být v očích dnešního prezidenta blbcem, to by ČSSD mohlo pomoct. Když stranu chválil a bral, šla doslova do kopru.

Tomáš Petříček v ČSSD tak trochu připomíná Mikuláše Mináře a Milion chvilek pro demokracii v české společnosti. Minář měl dlouho velmi dobrý ohlas, milionáři budili a táhli občanskou společnost, super. Ale když Minář postavil politický projekt, hnutí Lidé PRO, najednou se k němu lidé nehrnou.

Neříkám, že Petříček dopadne podobně, nevím. Teď funguje jako vládní i stranický rebel. Ale zvolí ho, dají mu hlasy? Nezapomeňme, že do ČSSD podle průzkumů přešla část lidí z KSČM. Ti Petříčka nemilují. A jistě, tihle přeběhlíci nejsou žádní sociální demokraté v tom starém slova smyslu. A i mezi původními členy sociální demokracie je plno lidí, kteří se orientují na Moskvu, vidí se v Putinovi, nevadí jim, jak Čína za Si Ťin-pchinga dupe po lidských právech. (To však nejsou žádní sociální demokraté.)

Odtud plyne, že ta strana potřebuje nejen Petříčka, ale taky hlubokou vnitřní proměnu. Na kterou od dubna do října opravdu nezbývá moc času, skoro žádný. Nezapomeňme, že městští liberálové dnes volí mnohem spíš Piráty, když už někoho zleva. Tak uvidíme. Petříček tohle všecko ví a má zjevně odvahu zkusit pád ČSSD zastavit. To se počítá.