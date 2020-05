Mynář už je něco mezi čínským kancléřem a českým prezidentem. Zeman mizí, Lež vítězí

Hradní video je pročínské. Jako by ho natočil ne český, ale čínský kancléř. Mynář dělá pro Čínu. Klíčovým aspektem je vyhrožování, snaha zastrašit nezávislá média.

Příběh dokumentu, kterým Čína vyhrožovala bývalému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi (ODS), aby nejezdil na Tchaj-wan, pokračuje. Aktuálně.cz na něj upozornilo již letos v únoru. Deník N později zveřejnil informaci, kterou mu potvrdily tři zdroje, že si výhrůžky objednal Hrad a dojednával je kancléř Vratislav Mynář. Ten později odmítl předstoupit před poslance zahraničního výboru, útočí na nezávislé novináře a nyní nechal natočit propagační video, kde se veřejnost pokouší přesvědčit, že si nic neobjednal. Nazval je Příběh jednoho listu papíru a je to prý "reportáž".

Na začátku slyšíme, že se měsíc po Kuberově smrti "náhle, v předvečer volby nového předsedy Senátu jakoby náhodou vynořil takzvaný výhrůžný dopis z čínské ambasády". StB by se za ten úvod nemusela stydět. Ono "jakoby náhodou" naznačuje spiknutí proti Hradu. (Pravý opak je pravdou.) Mynář dokument bagatelizuje, "jak vidíte, je to jedna strana A4", jako by rozsah, nikoli výhrůžný obsah, hrál roli. A prý se nejedná "o žádný dopis panu Kuberovi". Tak proč mu ho dali?

Dozvíme se, že čínský "dokument není ani podepsán, je to jednoduché politické stanovisko čínské republiky". (Které jako poslíček předal Hrad.) Čína "pouze říká, že považuje Tchaj-wan za integrální součást svého území. Že si na něm nepřeje návštěvy, které by mohly vyvolávat dojem, že se jedná o samostatný stát, a vyjadřuje přání, aby tuto návštěvu pan Kubera neuskutečnil".

Mynář si myslí, jak je chytrý, jenomže dopad propagačního videa špatně spočítal. Dál totiž dělá jen a jen to, co chce Čína. Vůbec nechápe, že by Kubera, Senát a další demokratičtí politici mohli jednat samostatně. Tlačí postoj Číny, ne náš. Je čínským kancléřem, ne kancléřem Pražského hradu.

Nepřehlédnutelné: ve videu se vůbec neobjeví prezident Miloš Zeman. Jako by neexistoval. Proč? Hrad už není jeho doménou? Důvodů neobjevivšího se Zemana v reportáži může existovat víc. Zvolený prezident už na Hradě nejspíš nehraje žádnou roli, stal se zřejmě jen loutkou, parta Mynáře si to tam řídí sama. Nebo (v lepším případě) jim prezident řekl, ať si ten čínský bordel koukají uklidit, že s tím nechce mít nic společného. Varianta málo pravděpodobná, úterní schůzka s šéfem Senátu Vystrčilem ukázala, že i Zeman je čínský jako Mynář.

Občané si názor už udělali

Kancléř video mylně označuje za reportáž. Je to však jeho PR materiál. Samozřejmě v něm útočí na nezávislé české novináře. Na konci sám říká: "Protože některá naše česká média už dlouhodobě nejsou schopna podávat objektivní zpravodajství, rozhodl jsem se s nimi nekomunikovat a neposkytuji jim žádná vyjádření. Cokoliv bych jim řekl, překroutily by Česká televize, Respekt, Aktuálně nebo Deník N do přesného opaku. Proto vznikla tato krátká reportáž, aby si občané mohli na věc udělat vlastní názor." Klasická metoda, pravda je lež a lež je pravda. Nad Hradem by už několik let měla povinně viset standarta "Lež vítězí".

Mynář a nejspíš i poradce Nejedlý vidí, že jejich práce pro Čínu, proti Česku, mnoha lidem vadí. Vyhrožování nemá nikdo rád, natožpak vyhrožování velmocí. Čína nám v dokumentu vyhrožuje. Tvrzení Deníku N, že si to vyhrožování Hrad (Mynář) objednal, představuje obvinění na úrovni vlastizrady.

Parta na Hradě už asi myslí na budoucnost, co si počne, až Zeman ve funkci skončí (potřetí kandidovat nemůže). Propagační video je také hra o věci příští, výzva dalšímu zemanovskému prezidentovi "nech si nás tu, jsme všehoschopní".

Co vás na "reportáži" udeří do očí: vystupuje v ní mrtvý Kubera (na fotkách, nemůže se bránit), kancléř Mynář jako jakýsi pán Hradu a ředitel hradního zahraničního odboru Rudolf Jindrák. Ani na vteřinu nedostane prostor druhá strana, třeba novináři Deníku N. Základní zásada žurnalistiky je zcela porušena. (Tolik k "reportáži".)

Propaguje se Mynář a Čína, nikoli Česko

Kancléř tvrdí: "Odmítám jakékoli spekulace na téma, že si Kancelář prezidenta republiky měla objednat výhrůžný dopis z čínské ambasády jako zcela nepravdivé a falešné." Nijak to však nedokládá. Tvrzení Deníku N, jež potvrdily tři různé zdroje, nevyvrátil. Pravda se vyvrací špatně.

Hrubá chyba - video je ryze pročínské. Jako by ho natočil ne český, ale čínský kancléř. Mynář dělá pro Čínu. Klíčovým aspektem je vyhrožování, snaha zastrašit nezávislá média. Novináře Deníku N Mynář vyzval k omluvě "nebo k doložení jejich tvrzení. Pokud tak neučiní, budou následovat další právní kroky, v krajním případě nemohu vyloučit ani žalobu". Proč ji dávno nepodal?

Co znamená ono "doložení tvrzení"? Hrad se asi zuřivě pídí po jménech tří zdrojů. Proč? Aby na ně oni (nebo snad Číňané?) mohli tlačit.

Komický je "důkaz", že si Mynář čínské výhrůžky neobjednal: dokument doručil "pravděpodobně pracovník čínské ambasády přímo k tomuto pultíku", říká kancléř. A další perla hradní logiky, Kubera prý přisuzoval čínskému výhrůžnému dopisu "nulovou" hodnotu, protože ho "zapomněl v aktovce".

V úterý se s prezidentem setkal druhý nejvyšší ústavní činitel Česka, předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Hovořili o výhrůžném dokumentu, který Kuberovi dali na Hradě. Vystrčil po schůzce oznámil, že se s prezidentem v ničem neshodli a jeho cesta na Tchaj-wan se stává reálnější. "Problém čínského dokumentu pro mě vyřešen není. Nejsem ale schopen to uzavřít ke spokojenosti těch, kdo by chtěli znát celou pravdu a všechny podrobnosti, protože nemám žádné nástroje, jak se dalších informací domoci."

Nechme stranou, co Hrad stálo pořízení oné komunistické propagace. Propaguje nikoli Česko (nebo případně prezidenta), ale Mynáře a Čínu. Za naše peníze. Vidíme plasticky, co se děje, Hrad se urval od českého státu, táhnou ho mimo naše zájmy, mimo vládu, mimo Senát. Zeman ve videu nemluví, všechno to řídí Mynář a jeho parta.