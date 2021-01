Covid-19 svléká Babiše do slipů. Na Primě mluvil úplně jiný premiér než na Nový rok

Český premiér nám oznámil: „Každý chce předvídatelnost. Tak ať mi někdo řekne předvídatelnost, jak se budou lidi chovat. My to nevíme. Jako my jak to máme vědět?“

Nový rok už běží a premiér Babiš rychle zajel do starých kolejí. V neděli vystoupil v pořadu Partie v televizi CNN Prima News. Hlavním tématem byla pandemie koronaviru a vakcína proti nákaze. Bylo zajímavé sledovat odpovědi předsedy vlády, když mluvil naživo. Zatímco při novoročním projevu 1. ledna večer jsme viděli zkrotlého, málem pokorného Babiše, jak čte napsaný projev, na Primě byl zpátky ve své kůži. Arogantní, podstatě otázek se vyhýbající, chaotický. Chyby? Ale kdepak. Sebestředný a sebelítostivý.

Poučné pozorovat tu proměnu. Dva různí lidé, Jekyll a Hyde, novoroční PR (jsem hodný, slušný, skromný, dopouštím se dokonce i chyb), a pak surová realita na Primě (nic nedělám špatně, neustále hlásím, co všecko jsem pro vás udělal, a přece jsou všichni proti mně, dokonce i ten covid, nebýt covidu, další volby bychom suverénně vyhráli).

Babiš vysvětloval, jak se poučil z chyb první vlny, žádné ovšem nepřiznal. Jen řekl, že školy byly zavřené od 11. března do konce června, což zasáhlo ekonomiku. "A kdybysme samozřejmě postupovali stejně ve druhé vlně, tak ten dopad na ten rozpočet je ještě vyšší, takže ten balanc mezi samozřejmě prioritně ochranou životů našich spoluobčanů a samozřejmě i tím ekonomickým dopadem, protože lidi samozřejmě byli už frustrováni a už nikdo to nečekal, že přijde teda druhá vlna takového rozsahu, takže těžko samozřejmě říct, jako nikdo se do toho netrefil. Měli jsme plno odborníků i v Evropě, všude, ale nikdo nepredikoval to, co se stalo…"

Pan Samozřejmě. Když pomineme chaotičnost těch vět, tak prostě není pravda, že nikdo nečekal druhou vlnu. Pravý opak je bohužel pravdou.

Pasáž o vakcíně. Babiš nás ubíjí čísly. "…my jsme celkově objednali 15,9 milionu vakcín téměř pro devět milionů našich spoluobčanů a tím, že jsme jako první země v Evropě, která odsouhlasila, že můžeme použít tu šestou dávku od Pfizeru tak, jak to schválil Izrael nebo Spojené státy, tak samozřejmě jenom ta dodávka, která je v lednu, která je 326 000 dávek, se navýší o 65 000 dávek." Sestřičky a lékaři jsou prý šikovní, tak to může být celkem o 1,6 milionu navíc.

O. K. Fajn. Zase jsme první, sláva. Jenom nějak zapadl fakt, že vůbec není jasné, kdy se normální smrtelník k vakcíně dostane. Také není jasné, jestli půjde vykouzlit šest dávek z každé lahvičky. Moderátorka připomněla: Z jihlavské nemocnice hlásí, že hned v první ampulce se nedala ta šestá natáhnout.

Měl antibabišovské tričko! Neberte ho vážně!

Premiér: "Paní redaktorko, já, jihlavská nemocnice, ten ředitel, my se známe dlouho, ten měl na sobě to antibabišovské tričko, tak to vůbec neberte vážně." A je to, slušnost a pokora Babišovi dlouho nevydržela. Nejsi pro Babiše? Lžeš. Hle, už jede covidová předvolební kampaň ANO.

Jak tedy vypadá očkovací plán? A zase jen čísla a sliby. Od 1. února se každý bude moci hlásit do systému a dostane pořadí. Přednost, říká Babiš, mají třeba lidé s obezitou, těch je prý u nás 93 tisíc. Skutečně? Podle ČSÚ u nás v roce 2017 trpělo obezitou (od 30 bodů BMI výše) v průměru 19 procent lidí, tedy asi každý pátý. To jsou skoro dva miliony…

Jak se na očkování přihlásit? Bude někdo kontrolovat údaje o zdraví, které do systému sami zadáme? Babiš: "No, tak to samozřejmě potom někdo zkontroluje, určitě jako, pokud by někdo tam dával nějaké jiné údaje…" Představme si to. Každý žadatel by musel být spojen se svou zdravotní kartou u obvodního lékaře. Kdo to bude dělat? Půjde o miliony lidí. Kolik desítek tisíc pracovníků? Nebo to nakonec zůstane jen "na dobré slovo"?

Další potíž. Babiš: "… my samozřejmě máme tady nějakou situaci, kdy 40 procent populace se chce očkovat a údajně 40 procent se nechce očkovat, nebo 45 dokonce, což je samozřejmě vysoké číslo a ne dobré číslo, a my potřebujeme naočkovat 60 procent dospělé populace." Nedůvěra k očkování, vládě, systému. Masově šířené dezinformace a slaboučká obrana ministrů proti nim. (Mimochodem je velmi dobře, že se Babiš nechal veřejně očkovat, za to zasluhuje chválu.) O velké očkovací kampani se nedozvíme nic. Zřejmě žádná nebude. Jen ta předvolební.

Kdo nás bude očkovat? Prima: "… lékaři hlásí, že naočkovat jednoho pacienta znamená 45 minut času. 45 minut pacient tráví v nemocnici, 15 minut je pohovor, vakcína, pak se 30 minut čeká, takže 45 minut, třeba uvedl tuhle zkušenost ředitel nemocnice v Motole. Kdo vlastně tedy bude očkovat ty obrovské objemy lidí?"

Ať mi někdo řekne předvídatelnost…

Babiš: "Jasně, tak to je o tý logistice. To znamená, že my dneska ten Pfizer, který je skladován a dopravován v minus 70, tak máme dneska 31 očkovacích center. Začali jsme 27., to byly 4 pražské, 2 brněnské, teďka je to 31 center a tam vznikla vlastně skupina, která spolupracuje, to znamená hejtmani, kraje a ministerstvo zdravotnictví, a samozřejmě teď je priorita zaočkovat vlastně seniory v seniorních domovech…" Odpovědi se nedočkáte. Neví. Chaos, minimální schopnost tu megaakci provést. Zas to nejspíš skončí na české improvizaci.

Situace se nelepší, zpřísní vláda opatření v nouzovém stavu? Babiš: "… hlavně musíme dodržovat ty 3R, takže roušky, ruce, rozestupy. A podle těch průzkumů, které jsem četl, ta atmosféra v té společnosti, já to chápu, že všichni jsou frustrovaní, otrávení z toho, mě se taky dotýká, já mám taky 2 děti, 16 a 20, syn byl dva týdny ve škole a dcera vlastně od března nebyla, takže všichni jsme v tom. To není, jako že vláda a ostatní."

Klasický Babiš, "všichni jsme v tom", jako by zemi neřídila žádná vláda, žádný premiér. Jenže to není pravda, protože vláda nám brutálně zasahuje do životů, omezuje naše práva a svobody, my sami si je neomezujeme, sami si zákaz vycházení nenařizujeme. A pokud to nařizují, nesou obří odpovědnost, nemohou z ní uhnout. Jsou povinni to dělat co nejlépe, brát vážně experty, nehrát si na boha, nebabišovat.

Typický byl Babišův výlev, kterým odpovídal na otázku po zpřísňování: "Každý chce předvídatelnost. Tak ať mi někdo řekne předvídatelnost, jak se budou lidi chovat. My to nevíme. Jako my jak to máme vědět? Jako vlastně vůle lidí respektovat ty pravidla, když porovnáme první vlnu a teďka Vánoce a tak dále, je úplně jiná a stále jsou demonstrace, dneska teďka asi demonstrují před mým barákem někdo a tak dále dokola…"

Projev zoufalce, který umí slibovat, vytahovat se, ale nezvládá krize. Neumí s lidmi mluvit. Nepochopil roli premiéra, že je to "sloužící", který si musí lidí vážit a chápat je. "Jsme na jedné lodi," říká. Omyl. Neplujeme s ním na jedné lodi. Lidé mu nevěří. Taky proto část občanů nedodržuje pravidla, bouří se. Covid Babiše ostře nasvítil a svlékl do slipů.

