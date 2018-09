Volby v Praze: Babiš už je establishment, změnu nabízejí piráti a Praha sobě

Minulé čtyři roky v Praze by Babiš nejraději pohřbil na dně Vltavy. | Foto: ČTK

O čem sním, když zrovna náhodou spím? Že si pražský volič nenechá ucpat mozek sousedskými večeřemi a že se nenechá vyděsit pouliční kriminalitou.

Blíží se komunální a senátní volby, nabízejí možnost buď zakonzervování stavu, nebo změny. Pro politického tygra Babiše mají i další význam, komunální volby předvedou nálady obyvatel, jejich náklonnost k ANO, či odtahování se od hnutí. Specifická je Praha, pro Babiše vysoce prestižní místo, v cizině znají Prahu, neznají Česko, Praha je magnet. A zároveň místo, kde ANO selhalo, primátorka ANO Adriana Krnáčová propadla, symbol neúspěchu, který Babiš touží překrýt volebním úspěchem, aby se hlavní město nestalo snad nějakým nakažlivým příkladem pro jiné.

Babišova kampaň v Praze se odehrává v rovině slibů, vizí, vytáhl si člověka podle svého gusta, multimilionáře Petra Stuchlíka, který politiku nedělal a asi má sloužit jako ukázka "netradičního nepolitika", opak těch tradičních, jak to do nás Babiš léta tlačí, "nejsme jako oni", jsme jiní, úspěšní, nezkorumpovaní, recyklace tématu netradičnosti.

Ale opakuji, celá ta kampaň v Praze (i leckde jinde) visí na slibech, nemůže se pochlubit "tohle jsme udělali", "tohoto jsme v Praze dosáhli", minulé čtyři roky by Babiš nejraději pohřbil na dně Vltavy. Nakonec jediné, co reálně nabízí, jsou klobásy na sousedských večeřích a koblihy u metra. Megatradiční uplácecí metoda.

Proti babišovsko-stuchlíkovskému ANO jdou v Praze jednak tradiční strany (ODS a ČSSD třeba), ale taky piráti a Praha sobě, přičemž právě Čižinského projekt se od Babiše zásadně liší, neboť může říct "toto jsme pro vás dokázali" a poukázat na vedení Prahy 7. Což taky dělá.

Piráti? Pro voliče, což je jistě Babišovi značně nepříjemné, jsou často právě oni "netradiční stranou", spolkem s puncem jinakosti a stále ještě novosti.

Bude to znít absurdně, ale Babiš se svým odmítáním "starých", "tradičních" politiků, establishmentu, začíná nahrávat pirátům a Čižinskému, Praze sobě. Proč? On už je v politice od roku 2011, ministroval, stal se premiérem, je spojen s "praotcem" Zemanem, tedy s politickou starobou a tradicí na entou (populismus věru není nic nového pod sluncem), těžko dnes Babiše odpárat od establishmentu. A celé ANO je stále dál de facto jen a jen Babiš, i Stuchlík je jen a jen Babiš, na billboardech stojí s Babišem, aby bylo jasno, aby si snad volič nemyslel, že volí Stuchlíka, ne, za ručičku ho vodí Babiš, on má mobil na Babiše…

Nechá si Praha ucpat mozek klobásami?

Takže se situace pomalu, potichu obrací, slibotechna Babiš se nezadržitelně proměňuje v tradičního politika, nepomáhá mu ani svěcená voda, ani Stuchlík, natožpak Zeman.

Máme za sebou dvoje zkoumání, jak to v Praze příští týden dopadne. Studentské volby na středních školách, pohled mladých, budoucnosti. Tam vyhrála Česká pirátská strana (26,1 procenta), za ní TOP 09 a STAN (19,67), třetí ODS (10,79), čtvrtá Praha sobě (10,21) a až potom "netradiční" ANO (5,07). Studenti dali takhle málo Babišovi, on je pro ně dnes mnohem víc "stará politika" než ODS a schwarzenberská topka.

Deset dní před začátkem komunálních voleb nabídla MF Dnes průzkum preferencí v hlavním městě. První ODS (17 procenta), druzí piráti (15), třetí ANO (15), TOP 09 a STAN a KDU-ČSL (12), Praha sobě (8). Tady si ANO vede lépe, sousedské ham ham zřejmě do jisté míry zabírá, ale o nějakém úspěchu nelze mluvit, tradiční ódeeska s příšerným billboardem, na němž je děsivě modrobílý Svoboda s Udženijou, před netradičním, sousedským, Babišovým ANO. A netradiční piráti na úrovni ANO, zřejmě poháněni babišovskou rétorikou, jeho fedrováním změny a novoty.

Mimochodem, stále platí, že černým koněm pražských voleb na magistrát je Jan Čižinský a Praha sobě; nevyvěsili žádné billboardy, neprovozují sousedské krmení, zato získali sto tisíc podpisů pražských voličů, aby mohli do voleb, a to přece jen znamená hodně.

Praha se stala bojištěm mezi sousedskými večeřemi (a vizí Babylónské věže tyčící se na hroutícím se Libeňském mostě, do níž jsou umístěni učitelé s policajty a zdravotními sestrami a nad ně pracháči), pirátskou vlajkou (rozuměj všudypřítomnou kontrolou a nezlomnou vírou v on-line), supertradiční ODS reprezentovanou gynekologem (sázející na strašení občanů, bojující proti pouliční kriminalitě) a uskupením Praha sobě, jež je vybudováno na občanském principu a na prokazatelném úspěchu v Praze 7.

Na celé té kampani je pak nejsmutnější právě fakt, že všeslibující Babiš, pro mnohé voliče naděje minulých let, i kdyby se rozkrájel, nemůže říct: Tohoto jsme v Praze dosáhli, toto jsme zlepšili, dýchá se zde lépe. Nic takového, jen další absurdní sliby typu obytného Libeňáku, tedy čehosi, co Pražené potřebují asi ze všeho nejmíň na světě.

O čem sním, když zrovna náhodou spím? Že si "zpovykaný" pražský volič nenechá ucpat mozek tučnou večeří, gulášem a klobásami a že se nenechá vyděsit pouliční kriminalitou, jež zde vskutku není vysoká. A o čem asi sní Andrej Babiš? Že ANO se Stuchlíkem v Praze nedopadne stejně jako loni v prosinci Trojská lávka.