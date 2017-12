Zeman jako opak Masaryka i sv. Štěpána: Vánoční poselství pro Okamuru

před 2 hodinami

Útok na veřejnoprávní Českou televizi, která Zemanovo vánoční poselství vysílala. Zastane se Rada ČT konečně tohoto okopávaného média?

V úterý, na Štěpána mučedníka, pronesl prezident Zeman pravidelné "vánoční poselství", předvolební projev. Měl ideální čas a skvělou vánoční atmosféru, s níž je mazané se spojit. Výhodu prezidentství umí dokonale využít.

Kandidát Zeman odmítá debaty se svými soupeři, vyhýbá se jiným než úslužným otázkám - jen káže z mediálního bezpečí. Dovedete si představit, že by letos na Štěpána mlčel, protože nechce mít nefér výhodu proti ostatním kandidátům?

V projevu řekl několik pěkných a mnoho nepěkných věcí. Ty zavinul do "vánočního papíru", mluvil klidným hlasem, jako "tatíček" dbající na blaho poddaných. Do poselství zabalil útoky na "nepřizpůsobivé", na lidi beroucí sociální dávky, státní úředníky, kteří "si často jenom vymýšlejí zbytečnou práci", na migrační kvóty EU, na líné NATO, které málo bojuje proti islamistům (a do kterého léta platíme jen polovinu slíbené částky), na zlá média.

Oceňme však, že na Štěpána nepadlo ani jedno sprosté slovo, dokonce ani bonmot. Volby se blíží, situace je vážná.

Vánoční datum si Zeman zvolil podle Masaryka. Ten nabádal: "Nerozčilujme se otázkami hospodářskými a politickými. Problém dneška je především mravní." Den si Zeman vybral na svátek svatého Štěpána, který se hlásil k Ježíšovi (Masaryk také) a který, než zemřel, zvolal: "Pane, nepočítej jim tento hřích!" Prosil za své nepřátele, kteří ho kamenovali.

Zemana "problém mravní" nezajímá. Proto ani slovo o rostoucím českém extremismu, o nové podobě sněmovny, kde uspěl stalinista Grospič, extremista Koten a exmlátička z Palachova týdne Ondráček, ani slovo o napětí ve společnosti, o tom, jak nás vnímají v západní Evropě, ani ň o problému, který přináší obvinění premiéra. Mravní problém neexistuje.

Krátce Česko pochválil: šestá nejbezpečnější země na světě, nejnižší míra nezaměstnanosti a chudoby v EU. Ekonomický růst jeden z nejvyšších, zadluženost jedna z nejnižších. (Za Sobotkovy vlády, to pochopitelně nedodal.)

V jeho projevu nesmělo chybět slovo "nepřizpůsobiví", musí rozdělovat, musí uspokojovat voliče SPD. Prý je nutné "omezit sociální dávky těm, kdo odmítají nabízenou práci". Však taky Tomio Okamura Zemana ocenil: "Vánoční projev pana prezidenta se nesl… v duchu priorit SPD." Smutné, strašně smutné.

Zeman, který vítá EET i jiné na počet úředníků náročné kroky Andreje Babiše, řekl: "Před patnácti lety jsme měli 80.000 státních úředníků… Dnes jich máme 150.000." Do této skupiny státních zaměstnanců nevánočně kopl, prý si "často jenom vymýšlejí zbytečnou práci". (Skutečně? Nevymýšlí jim tu práci tuny zákonů a nařízení, "inovace"?)

Obrana Aeronetu

Hlava státu míní, že bychom se v EU a NATO měli "chovat jako energický a sebevědomý partner, který, když se mu něco nelíbí, tak to dá najevo". Uvidíme, jak dá Zeman Bruselu najevo, že se mu nelíbí šetření OLAF okolo Čapího hnízda. Řekne, že si doma můžeme krást, jak nám libo i z peněz EU? A jak dá energicky najevo, že platíme jen jedno procento HDP do NATO a že "jim" to musí stačit a ať nás koukají hezky bránit?

U takových vět se za Zemana stydíte: prázdnota, opakování milionkrát řečeného. V jeho lamentaci na unii nesměly chybět migrační kvóty, "ten nejbolavější problém, který musí být řešen v souladu s českými národními zájmy… Nikdo nám nemůže diktovat, koho umístíme na své území." Okamura musel u televize metat kozelce radostí.

Vnitřní politika? Strany mimo ANO si prý Zemanovi stěžovaly: "Pane prezidente, s námi nikdo nechce jednat." Jde o to, že jim Babiš nenabídl vládní spolupráci. Zemanovo geniální řešení?

"…pokud s vámi opravdu někdo nechce jednat, tak vy za ním musíte jít, nesedat jako panenka v koutě a jednání může začít i z vaší iniciativy." Jinými slovy proste Babiše, klekněte před ním na kolena. Směšné a zcela mimo. Vítěz Babiš nese odpovědnost. Spolu se Zemanem.

Ještě jedna věc prezidenta pálí: "Věřím, že nedojde k tomu, že se budeme obviňovat z toho, že výsledky minulých parlamentních voleb byly zmanipulovány zahraničními rozvědkami." K tomu již došlo, ukázalo se, že spouštěčem předvolební "kauzy lithium" byl proruský Aeronet atd. Proč to Zemanovi leží v hlavě? Inu proto, že na něj žádná dezinformační kampaň nemíří, jen na jeho soupeře, takže tato kremelská antipropaganda pracuje v jeho prospěch.

Poselství zakončil výzvou, abychom byli "sebevědomými lidmi, kteří spoléhají na svůj vlastní rozum a nedají se manipulovat, ať už údajnými zahraničními rozvědkami nebo zejména českým tiskem, Českou televizí a dalšími médii."

Ochrana Ruska (údajné zahraniční rozvědky) a útok na média jako hrom, útok na veřejnoprávní Českou televizi, která jeho předvolební řeč kromě jiných vysílala. Bez toho se Zeman neobejde. Zastane se konečně Rada České televize tohoto okopávaného média veřejné služby?

S Vánocemi, s Masarykem a se svatým Štěpánem ta řeč neměla společného zhola nic. Byl to jen a jen předvolební Zeman ve vší své mělkosti a prohnanosti, "poselství" tam mohl najít jedině Tomio Okamura.